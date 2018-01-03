/Поглед.инфо/ Участието на Русия в преговорите за бъдещето на сръбската провинция Косово и Метохия, която през 2008 г. обяви едностранно независимост, бе една от темите на неотдавнашната среща между руския президент Владимир Путин и президента на Сърбия Александър Вучич. Както съобщава президентът на Сърбия, по време на разговора си с Путин той е получил положителен отговор на въпроса дали Русия е готова да се присъедини към диалога между Белград и Прищина, в случай на опити за разширяване на формата на преговорите и включването в тях на САЩ.

Сръбското правителство по такъв начин показва на Запада, че зад гърба си има силен съюзник с международен авторитет и че този съюзник лесно може да се превърне в защитник и патрон на Сърбия, ако Западът от своя страна не й предложи нищо.

"Това, което Западът вероятно ще предложи, е разделяне на Косово и Метохия. Изглежда, че това е в основата на политиката и на сръбското правителство", счита сръбският политически анализатор Милан Дамянац.

Западът не е склонен да позволи твърде много участие на Москва в решаването на балканските въпроси, които Западът счита за приключени. Ето защо има голяма вероятност Балканите отново да станат площадка за изясняване на отношенията между външни сили.

"Подобно развитие в дългосрочен план ще бъде от полза както за Сърбия, така и за Русия, само ако е възможно да се отложи решението на статута на Косово; а Русия да продължава да помага на Сърбия да укрепва позицията си. Само по такъв начин, руската и сръбската геостратегическа позиция в дългосрочен план може да се превърне в настъпателна, а не само отбранителна", добави Дамянац.

(рус.ез.)

«В игре с Западом Сербия разыгрывает русскую карту»

Участие России в переговорах о будущем сербского края Косово и Метохия, который в 2008 году в одностороннем порядке провозгласил независимость, было одной из тем недавней встречи президента России Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем. Как сообщил президент Сербии на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе разговора с Путиным он получил утвердительный ответ на вопрос, готова ли Россия присоединиться к диалогу Белграда и Приштины в случае попытки расширения формата переговоров и подключения к ним США.

Это известие обрадовало сербскую общественность, так как на сегодняшний день требования подключить США к переговорам между сербскими властями и косовскими сепаратистами, которые проходят под эгидой ЕС, звучат все чаще и настоятельней. Возможное российское участие в переговорах о статусе Косово и Метохии - совместный маневр Сербии и России, который заслуживает внимания, заявил EADaily сербский политический аналитик Милан Дамьянац. По его мнению, сербская власть таким образом показывает Западу, что за её спиной стоит сильный союзник, обладающий международным авторитетом, и что этот союзник может легко стать защитником и патроном Сербии, если Запад со своей стороны ничего ей не предложит. «То, что по всей вероятности Запад может предложить — это разделение Косово и Метохии. Кажется, именно на этом базируется политика сербского правительства», — предположил эксперт.

С другой стороны, Россия этим посылает очередной важный сигнал о своем возвращении на международную сцену в роли мировой державы, полагает Дамьянац. «После Украины, и особенно Сирии, российская поддержка приобретает особою символику — таким образом русские продолжают политику возвращения на былые тропы мировой славы и влияния», — сказал Дамьянац.

По словам эксперта, ситуация вокруг Косово очень сложная, и Запад уже достаточно долгое время оказывает давление на правительство Сербии, требуя согласиться на прием Косово в ООН в качестве независимого государства, что противоречит как конституции Сербии, так и международному праву. С другой стороны, сербское правительство пытается получить от текущих переговоров хоть что-то, и оно, очевидно, намеревается затягивать их до этого момента. В этом смысле Сербия разыгрывает русскую карту, предупреждая Запад: или Белград что-то получит, или никто ничего не получит, и на Балканах сохранится замороженный конфликт, объяснил Милан Дамьянац.

«По сути, первый раз в течение нескольких десятилетий Сербия имеет сильного международного партнера, который хочет ей помочь, но у которого нет сил бороться за все сербские интересы. Это отлично понимают и сербская, и российская сторона, и время покажет какую форму это сотрудничество приобретет в будущем», — сказал эксперт. По его мнению, российское вмешательство в переговоры о Косово и Метохии кажется неизбежным, так же, как и возможная закупка Белградом российского вооружения, которая является всего лишь одной из ступенек на пути к достижению равновесия в мировой политике. «Россия после ряда лет желает каким-то образом простимулировать своего союзника и помочь ему», — считает Дамьянац. С другой стороны, предупредил он, Запад не допустит слишком интенсивного участия Москвы в решении балканских вопросов, которые он считает закрытыми. Поэтому существует большая вероятность, что Балканы снова станут площадкой для выяснений отношений внешних сил.

«Такое развитие в долгосрочной перспективе пойдет на руку и Сербии, и России, только если удастся отложить решение статуса Косово, а Россия продолжит помогать Сербии укреплять свое положение. Только таким образом в перспективе российская и сербская геостратегическая позиция может стать в политическом смысле наступательной, а не только оборонительной», заявил Дамьянац EADaily.

Участник прошедшего в Белграде круглого стола на тему «Юридические, геополитические и военные аспекты сербского вопроса в Косово и Метохии», организованного партией «Заветницы», белградский адвокат Горан Петрониевич считает, что давление, которое Запад оказывает на Сербию, ставит ее руководство в такое положение, что оно не может не вести переговоры по поводу статуса Косово.

«Время, в котором мы сегодня живем, не подходит для решения косовского вопроса. Оно ещё не созрело. Каждое утро Сербия оказывается в более выгодной позиции по сравнении с предыдущей ночью. И каждый вечер эта позиция становится все более выгодной по сравнении с позицией косовских албанцев», - считает Петрониевич. По мнению юриста, с однополярным миром покончено. Многополярный мир не зарождается - он уже на сцене, так как в наши дни нет ни одного важного вопроса, который можно было бы решать, не спрашивая другие государства, заявил эксперт. Особенно если какое-то из них обозначает определенную тему как свой интерес, добавил он. «В этом смысле у нас есть Россия, которая Балканы и сербский вопрос на Балканах обозначила как вопрос особой важности для российской внешней политики. Одно понятно — 1999 год уже никогда не повторится», — считает эксперт.

«Я не знаю, кто посоветовал Рамушу Харадинаю („премьер-министр“ сепаратистского Косово — EADaily) настаивать на участии США в переговорах по косовскому вопросу. Я втайне надеялся, что это произойдет. Сербским властям я бы посоветовал сделать дополнительный шаг вперед и переиначить тезис „если вы хотите американцев, мы хотим русских“. Надо сказать: нет, мы настаиваем на российском участии. Только так мы согласимся с албанским предложением», — сказал Петрониевич.

По его мнению, нет нужды любой ценой защищать ЕС и расхваливать большие успехи брюссельской администрации в переговорах по Косово. «Лучше сказать: да, очевидно они оказались безрезультатными. И даже если эти переговоры и привели к подписанию каких-либо соглашений, они в любом случае не обеспечили механизм их реализации. Ничего из того, что выгодно для Сербии, до сих пор не реализовано. Это причина, по которой Россия должна стать не только тем участником переговоров, который будет на нашей стороне, но и той силой, которая будет гарантом реализации принятых решений. Это могло бы быть с формальной стороны оправданием для присоединения России к переговорам по Косово. А участие США и России в переговорах означало бы возврат косовского вопроса в ООН», — пояснил Горан Петрониевич.

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