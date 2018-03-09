/Поглед.инфо/ Когато се вгледате в днешна Украйна, ще видите толкова много остри проблеми, че дори е трудно да се каже коя ще бъде последната капка, след което търпението на гражданите на тази страна няма да издържи. От една страна, последната пресконференция на Порошенко, след реакциите на волунтаристичните му изявления, например, от страна на Юлия Тимошенко и на Саакашвили, в крайна сметка води до друго брожение - за пореден опит да разгони палатъчните лагери близо до Върховната Рада, да разпръсне с полиция протестиращи и т.н.

Няма информация за това колко граждани са пострадали от полицейските действия, но е почти сигурно, че "властите проляха кръв" сред народа. Ясно е едно - бой между полиция и протестиращи е имало, а кой и колко души са били ранени, официалният Киев никога няма да каже истината. Във всеки случай, след бурята с палатковите лагери около Върховната рада на Украйна на 3 март беше съобщено, че около 40 души са били задържани. Критиката към Порошенко от Саакашвили, както и от Тимошенко и партията й, цялата атмосфера в бившата украинска съветска социалистическа република - това не е само доказателство, че републиката навлиза в предизборен период, но и самите украински експерти смятат, че преизбирането на Порошенко ще бъде изключително трудно. Е, разбира се - ако САЩ не се намесват отново и не подкрепят своята кукла.

/рус.ез./

С другой стороны, налицо тенденция обострения отношений с Польшей и Россией. Можно сказать – и в целом на международной арене. Так, Порошенко отверг требования МВФ по Антикоррупционному суду. Создание такого суда международные кредиторы Украины считают одним из тестов для способности Порошенко проводить более жёсткие реформы во времена, когда парламентские и президентские выборы «уже не за горами». Однако Порошенко в интервью напирал лишь на собственные заслуги в области реформ. И при этом открыто заявил, что МВФ и Венецианская комиссия нарушают украинский суверенитет, когда требуют, чтобы международные доноры имели веское слово в избрании судей антикоррупционного суда. «Если кто-то может представить, что иностранные доноры будут формировать украинские суды, то это нарушение Конституции», - сказал Порошенко. И как итог – Еврокомиссия в начале марта сообщила, что «примораживает» выделение нового пакета макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд. евро, и в течение марта, учитывая невыполнение Киевом предыдущих условий Брюсселя, назовёт новые условия предоставления помощи. Новые требования находятся на стадии разработки. В это время с 1 марта в Польше вступил в силу «антибандеровский» закон, и снова по всей Украине нацисты, в особенности на Западной Украине, прокатили серии бандеровских антипольских маршей и акций. Даже – с нацистскими «факельными» шествиями. Львовскую бандеровскую нечисть поддержали и в Киеве – силами ультра-радикалов фашистов из группировки «С 14», которые приурочили нацистский выпад к выражению поддержки арестованного и находящегося под следствием по требованию Италии убийцы итальянского журналиста Андреа Рокелли (в Новороссии в 2014 году) – фашиста и переворотчика Виталия Маркива. Нет, пока дипмиссии Италии на Украине ничем «не закидывают» - но и с польскими дипмиссиями вначале цацкались и церемонились, чуть ли не молились на эти учреждения (и понятно, почему – американцы тогда многое осуществляли именно через Польшу и её дипломатов). Но – кто его знает: вдруг и в сторону итальянских дипмиссий на Украине начнут «летать» бутылки с «коктейлями Молотова», банки с краской и т.д.?

С Россией же всё сложно. Даже откровенно пробандеровскую «либералку» Ксению Собчак, выдвигающуюся в качестве кандидатки в президенты РФ, за её «запрос» к властям Украины «с просьбой посетить Крым» (а недочь Анатолия Собчака, как известно, сулит бандеровцам «возвращение Крыма»), мало того что на уровне министра иностранных дел Украины Петра Климкина назвали «проявление политической шизофрении», так ещё и внесли в печально известный «чёрный список» данных украинского сайта «Миротворец» - ведь очень многие «сидельцы» этого списка были изуверски убиты, например, эксперт и журналист Олесь Бузина и др. Ну, «либералка» Собчак, как нам кажется, это тоже попытается использовать в пользу своего распиаривания. Куда серьёзней вакханалия, развязанная Украиной и поддержанная, кстати, официальной представительницей Госдепартамента США Хизер Науэрт, вокруг «победы Украины над Россией» в газовом вопросе. Хотя ситуация не так проста – решение Стокгольмского арбитража по иску украинской «Нафтогаз» к российскому «Газпрому» уже квалифицировано как политизированное и ангажированное, и, в конце концов, поражение «Газпрома» - пусть и в арбитраже, это поражение «Газпрома», а не российского государства. Откровенный заговор бандеровской Украины, ЕС и США против «Газпрома» уже дал и «адекватные плоды» - руководство «Газпрома» объявило, что не только подало апелляцию на решение суда о поставке газа на Украину, но и начало формальную процедуру разрыва контрактов с «Нафтогазом». В ответ Киев «призвал» мировое сообщество «не признавать» будущее избрание президента России, а также шантажирует «Газпром» арестом имущества и активов этой российской компании. Между тем, учитывая, что нынешняя зима порядком затянулась не только в РФ, но и на Украине – дело не шуточное, почти повсеместно минусовая температура и снежные заносы, «Украина подошла к самому порогу «газового Армагеддона»», как заявил украинский политолог Алексей Якубин 7 марта на пресс-конференции в Киеве. По его словам, в будущем году тарифы на газ для граждан снова вырастут, а у киевской власти нет никаких планов и идей по выходу из кризиса. Он подчеркнул, что при ныне действующих ценах субсидии получают более половины населения, а что будет по окончании соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом» - «остаётся только гадать».

Рассмотренные эпизоды говорят о том, что отношения Киева не складываются не только с Россией, но и с Западом, как бы порошенковская камарилья ни хвасталась своими «особыми отношениями с США» и ни радовалась бы анонсированным поставкам «летального оружия» из Америки. А если прибавить к изложенному, что «на грани провала» и ситуация на фронтах в Новороссии, то палитра будущего ещё более резкого обострения отношений с Россией уже примерно прорисовывается. Ну пусть Киев принимает законы о «реинтеграции Донбасса». Пусть янки Курт Волкер «приказывает» ликвидировать ДНР и ЛНР. В самих этих республиках денно и нощно готовятся к обороне от ожидающегося весеннего наступления Украины и фашистских «добровольцев». Вот прошло сообщение, что на Донбасс собираются вернуться западные наёмники из евро-группировки «Викинги» и т.д. Усиливается риторика о необходимости ввода на Донбасс и некого «международного контингента миротворцев ОБСЕ». Что это такое, если у ОБСЕ – да вообще, любой европейской структуры! – не было и нет никаких собственных войск, не говоря уже о «миротворцах»? Думается, что идиотов нет – речь о неких военных из стран-членов НАТО, а не о «миротворцах». А чем занимаются «миротворцы НАТО», например, в Боснии и Герцеговине, или в Косово и Метохии – давно не секрет: потворствуют ГЕНОЦИДУ того этноса, который чуть ли не официально признан «плохим парнем» для США и НАТО. Поэтому 7 марта из России прозвучало – и для бандеровской власти Украины, и, в первую очередь, для Запада – резкое и многозначительное предупреждение. Во время пресс-конференции начальник Объединённого штаба ОДКБ СНГ генерал Анатолий Сидоров подчеркнул: «Что касается Донбасса, сейчас проходят в СМИ и в сети сообщения, что там даже американцы высказывают мнение об участии или неучастии контингентов миротворцев ОДКБ в миссии на Донбассе. Мы готовы. А какое будет принято решение, в соответствии с ним будет поставлена задача. Будем её выполнять». Таким образом, никакой «натовской миротворщины» в Новороссии, тем более – односторонней – не будет, а Россия и ОДКБ СНГ уже готовы. Осталось, чтобы готовность РФ и ОДКБ, как и сам уровень этой готовности, осознал бы «циничный бандера» Пётр Порошенко и его американские хозяева и опекуны.

И так уж получилось, что именно с конца февраля и в первую неделю марта шло обострение и вокруг «языковой ситуации» на Украине. Причём напряжённость усиливается не только в отношениях с русскими и Россией, но и с «низшими странами» в иерархии ЕС типа Венгрии, и с Венецианской комиссией ЕС, и даже с ООН и организацией ЮНЕСКО. Обратить внимание на разрастание конфронтации в «языковой сфере» заставили два сообщения, так сказать, «по венграм». Вначале 2 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вновь обвинил Украину в «жестоком нападении» на национальные меньшинства, как сообщает пресс-служба венгерского внешнеполитического ведомства. «Правительство Украины поставило перед собой две националистические цели: одна заключается в том, чтобы воспрепятствовать меньшинствам учиться на родном языке, а другая - помешать им говорить на своём родном языке», - заявил Сийярто. Он отметил, что подтверждением его словам является отмена закона «Кивалова-Колесниченко», согласно которому язык нацменьшинств получал статус регионального, если их доля среди населения в конкретном регионе превышала 10%. «Каждый, кто до сих пор ставил под сомнение тот факт, что национальные меньшинства действительно подвергались нападениям в Украине, теперь получил ответ на их вопрос», - добавил венгерский министр. Венгрия ожидает от Украины юридических гарантий того, что применение нового Закона «Об образовании» начнётся только после достижения договоренности с венгерским национальным меньшинством Закарпатья, сказал глава МИД Венгрии, сообщается на сайте венгерского правительства. Сийярто подчеркнул, что «при отсутствии правовых гарантий Венгрия сохраняет своё решение блокировать все существующие международные инициативы Украины в рамках Европейского Союза и НАТО».

Затем 7 марта Общество венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) потребовалот, чтобы в регион ввели специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, аналогичную той, которая действует на Донбассе. Соответствующее заявление этой организации опубликовало местное издание «Закарпаття онлайн». Как передаёт РИА Новости-Украина, 1-й зам.главы Закарпатского облсовета Иосиф Борто, который также является зам.председателя ОВКЗ, ещё 5 марта сообщал, что в Закарпатье прибыли представители миссии ОБСЕ. Причиной визита стали две атаки на Культурный центр венгров в Ужгороде. «Возглавляет их делегацию Джорджио Зелькович, и я с ним разговаривал. Мы обсудили несколько вопросов, в том числе террористическую атаку против офиса Общества венгерской культуры Закарпатья. Мы договорились, что после проведенного мониторинга он сделает предложение своим руководителям, чтобы в Закарпатье на постоянной основе работали представители ОБСЕ», - рассказал чиновник. ОВКЗ во втором заявлении также выразило возмущение из-за отмены Конституционным судом Украины закона «Об основах государственной языковой политики». В организации считают, что такое решение приведёт «к существенному ограничению прав на использование языков нацменьшинств». Поводами для резкой атаки венгров Закарпатья и МИД Венгрии против Украины стали два поджога (4 и 27 февраля) культурного центра венгров в Ужгороде, и известно, что председатель организации ОВКЗ Ласло Брензович заявлял, что к двум поджогам в феврале в Ужгороде привела антивенгерская кампания украинских СМИ.

Уже венгерской реакции на разгул нацизма бандеровцев достаточно, чтобы понять – Украина твёрдо и уверенно прямо-таки семимильными шагами бежит в стан государств-изгоев. Но ведь есть и русский язык, есть русские на Украине, которых несоразмерно больше, чем венгров. В том-то и соль создавшейся ситуации, что за русский язык и русских вступились, мягко говоря, во всём мире. Начало положила история двухмесячной давности – примерно 5 января по поручению ООН организация ЮНЕСКО опубликовала обновлённую версию атласа вымирающих языков. В издании сообщается, что 2500 из 6900 языков мира находятся под угрозой исчезновения. ЮНЕСКО рассчитывает жизнеспособность языков по 9 критериям, в том числе по числу носителей, передаче языка от поколения к поколению, доступности учебных материалов, отношению к языку внутри общества. Далее все языки классифицируются по 6 категориям: «находится в безопасности», «положение вызывает опасение», и так далее. И вот после этого на официальном сайте ООН появилась информация о том, что украинский язык начал формироваться гораздо позже русского и на самом деле является всего лишь «поздним ответвлением от русского языка». Пощёчину от мирового сообщества власти Украины скрывали вплоть до марта. Сейчас ясно – почему. Бандеровцы усиленно готовились к своему «наступлению» на русский язык и на права русских и русскоязычных граждан Украины. И вот 28 февраля 2018 г. Конституционный суд (КС) Украины признал «неконституционным» закон «Об основах государственной языковой политики», более известный как «закон Кивалова-Колесниченко». Об этом сообщил Олег Тягнибок, лидер националистического «Всеукраинского объединения „Свобода“», которое добивалось отмены закона. «Сегодня последнее заседание КС по инициативе и представлению народных депутатов-свободовцев о признании скандального закона Кивалова-Калесниченко неконституционным. Доказательная база стопроцентная! Антиукраинский закон был признан неконституционным и отменен! Это наша многолетняя совместная победа!» - написал он на своей странице в Facebook. В сообщении на официальном сайте КС подтверждается, что было вынесено решение по данному закону, однако не уточняется, какое именно. «Украинская правда» со ссылкой на источники в КС также пишет, что закон признан «неконституционным». Напомним, закон «Об основах государственной языковой политики» был принят на Украине летом 2012 г. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где доля национальных меньшинств превышает 10%. Тут же вспомним суть обвинений Венгрии и венгров Закарпатья из-за отмены данного закона. В фашистской партии «Свобода» считают, что этот закон «порочит украинский язык» и «придает государственный статус русскому языку - языку Путина и оккупации». Не больше-не меньше!

Следует вспомнить, что в феврале 2014 г. Рада проголосовала за отмену «закона Кивалова-Колесниченко», однако тогдашний спикер парламента и и.о.президента Александр Турчинов, который сейчас возглавляет Совет национальной безопасности и обороны, отказался утвердить это решение. В ноябре 2016 г. КС Украины начал рассматривать данный документ на соответствие Конституции. С соответствующей инициативой выступили 57 депутатов Верховной рады. Сейчас, казалось бы, фашисты-«мовисты» добились своего. И вот – более скрывать, что на уровне ООН и ЮНЕСКО украинский язык («мова») не может быть признан самостоятельным языком, имеющем серьёзное значение для мировой цивилизации, оказалось невозможным! Это – не просто ПОЩЁЧИНА режиму Порошенко и всем без исключения украинским нацистам, это самая настоящая культурологическая и идеологическая катастрофа для всего украинского нацизма, ибо если украинская «мова» - это всего лишь тот же самый РУССКИЙ ЯЗЫК, только один из его диалектов в виде «позднего ответвления от русского языка», то рушится вся болтовня многих десятилетий о том, что украинцы – отдельная нация, и украинский язык – отдельная ветвь в восточно-славянских языках. И оказывается, украинская «мова» не просто наиболее поздно выделившееся «ответвление русского языка» - «мова» начала складываться даже намного позже БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА. Однако уже заполучив нужное решение КС Украины, нацисты всё-таки публично признались перед своей общественностью, что в ООН и ЮНЕСКО «украинский язык» не признан вообще как отдельный язык. Эту «страшную тайну» - смешно, что бандеровцы скрывали это, ибо вся информация «висит» на официальном сайте ООН – поведал 2 марта депутат парламента, вице-председатель фракции «Народный фронт», бывший комбат батальона «Миротворец» Андрей Тетерук на своей странице в американской социальной сети Facebook: «Украинский язык подан якобы как позднее ответвление от русского и как начавший формироваться значительно позже русского и белорусского. На этот лживый факт не обращать внимания мы не можем, поскольку это утверждение укладывается в ряд целенаправленных шагов по оценкам украинского языка, а соответственно украинского народа, которые взяты на вооружение в Кремле и не раз были озвучены Путиным». Ну, для нацизма, причём любого нацизма – украинского ли, американского ли и т.д., это сейчас вполне «нормальное явление»: чуть что – у них «Путин виноват». Сопоставим это с кретинским «призывом» Украины к миру «не признавать» ещё даже не прошедшие российские президентские выборы. На наш взгляд, диагноз налицо и не подлежит оспариванию – это та же самая «политическая шизофрения», в которой глава МИД Украины Климкин обвинил «либералку» из РФ Ксению Собчак. Только своей собственной «политической шизофрении» современные укро-бандеровцы предпчитают не видеть и не признавать.

А депутат рады Тетерук продолжал вещать и увещевать – мол, «начался новый этап наступления России», в котором используется ООН. «Стратегия российской идеологии заключается в таких шагах. Первое: украинский язык - это якобы производное образование от русского, поэтому его нельзя считать самостоятельным и древним. Второе: а если нет отдельного языка, то, по мнению Кремля, нет отдельного народа, а один русский народ. А если есть единый язык и есть единый народ, по их мнению, русский, то, как считает Москва, необходимо покончить с экспериментированием относительно самостоятельности государства Украина», - резюмировал страшные новости Тетерук. Спрашивается – а что НЕ ТАК, Тетерук? Правда есть правда, а ложь – это ложь. Сколько правду не скрывай и не оборачивай в обёртку лжи – всё равно наступает время содрать все «обёртки», и правда вновь проступает наружу. В мире же не клинические идиоты, чтобы брать на веру бред о «древних украх» или о том, что на Голгофе перед смертью «Христос заговорил на мове»! Ведь общеизвестно, что после развала СССР на Украине усиленно насаждался миф о неких «древних украх», которые якобы были предками современных народов (славяно-говорящих) Украины. Группа украинских псевдоисториков, активно поддерживаемая украинскими властями, утверждала и утверждает, что Украина - это «древнее государство», история которого восходит к эпохе Древнего Египта. Кроме того, в рамках этого мифа утверждается, что практически все значимые исторические фигуры, были на самом деле украинцами или теми самыми «древними украми», что именно «укры» выкопали Чёрное море (о полуостров Крым - это «отвал» от данных земляных работ) и построили пирамиды в Египте, и т.д., и т.п. Лишь в одном депутат рады Тетерук прав – когда он косвенно признал, что инфографика о происхождении языков на сайте ООН – это «антиукраинский информационный удар». Правда, мы предлагаем уточнение – не то чтобы антиукраинский, а – антибандеровский, направленный против усиленно воняющего на всю планету укро-национализма самого пещерного типа, которым ранее отмечались разве что только истории Турции и Азербайджана.

Но до марта был ещё февраль. И тогда Украина именно и получила вторую ПОЩЁЧИНУ – на уровне Венецианской комиссии ЕС. На фоне уже упомянутой инфорграфикии сайта ООН и на фоне продолжающейся эпопеи с правами русскоязычного населения и статусом русского языка, в интервью для одного из украинских СМИ секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт нанёс сильнейший удар по Киеву, признав, что представители нацменьшинств, разговаривающих на русском языке, по принятому закону, оказались в худшей ситуации в вопросе права обучения на родном языке на Украине по сравнению с представителями нацменьшинств, разговаривающих на европейских языках. «Здесь надо чётко разделить на две части - по языкам меньшинств, говорящих на языках ЕС, и в отношении других. Отличие между нормами закона в отношении этих групп слишком велико, последние оказались в значительно худшем положении, чем первые. И, похоже, здесь есть проблемы с соблюдением Конституции Украины, отдельно упоминающей о русском языке, и не вспоминающей о других. Поэтому юридически есть проблема с тем, что по закону "Об образовании" русский язык оказался в худшей ситуации», - заявил Маркерт в интервью интернет-изданию «Европейская правда». Он также подчеркнул, что Украина должна выполнить международные обязательства, разрешив работу частных школ с преподаванием на языке национальных меньшинств. По его словам, в отношении европейских языков (венгерского или румынского) решение может быть найдено с помощью новых законов, подзаконных актов или специальных инструкций Министерства образования. Влиять на «неевропейские» языки ЕС якобы неправомочен, а «может лишь констатировать факт притеснения», пишет Олег Пономарёв в латвийском издании Riga. Rosvesty. Украине после заключения Венецианской комиссии по языковым статьям закона об образовании следует начать диалог с представителями нацменьшинств с языками стран ЕС, чтобы договориться об условиях преподавания в школах, считает Маркерт. «Мягкотелый» Запад не настаивал на изменении статьи данного Закона, а лишь «рекомендовал Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств». В отчёте Венецианской комиссии говорилось об отсутствии баланса между желанием усилить обучение на государственном, украинском, языке и фактическим наступлением на языки национальных меньшинств, в частности, русского, «как наиболее широко используемого на Украине языка после государственного», что считается дискриминацией», - отмечает Riga.Rosvesty. Но такая «размытая» формулировка и дала Минобразования Украины «массу лазеек для обхода рекомендаций и продолжения наступления на русский язык на Украине». Более того, «Украина, не являющаяся членом ЕС, не понесёт никакой ответственности за невыполнение данных рекомендаций», пишет тот же Пономарёв.

Итак, в феврале текущего года европеец Маркерт напомнил Украине, что в прошлогоднем отчёте Венецианской комиссии Киеву указали на «неевропейскость» принятого (5 сентября 2017 г.) закона «Об образовании», и признал, что русский язык в этой республике дискриминируем и угнетается. Я замечу – ведь за десятилетия после распада СССР и число членов армянской общины Украины серьёзно изменилось. Но украинский закон напрочь игнорирует, что не только у «общеизвестных» нацменьшинств Украины есть «языковые права», но и у «менее известных», из которых армянская община – одна из реально древнейших на Украине, если принимать во внимание, что появление армян в Киеве и даже на Западной Украине, в Галиции датировано ещё ранним Средневековьем. Но как нет послаблений к русскому языку – так нет и вообще, даже упоминания, о формате преподавания на армянском языке на Украине. Министр иностранных дел Украины Климкин, напомним, заявил, что официальный Киев «выводы ЕС относительно прав русского языка в Украине может игнорировать». Он дал понять, что на уступки по противоречивому закону никто не пойдёт. Украинский министр заявлял ранее, что русский язык является «орудием колонизации и ассимиляции», а также «гибридным оружием» против Украины. То, что указанный закон Киев не намерен менять «под Европу», заявлял и шизоидный (справка у него точно есть, что он псих…) спикер украинского парламента Андрей Парубий. Наряду с этим экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш уверена, что Киев не понимает, с каким «огнём играет». «Пока что в ЕС считают нынешнюю команду власти «своим сукиным сыном», на многие действия которого закрываются глаза. Но у каждого терпения есть предел. Правящий режим в шаге от того, чтобы утратить международную легитимность и стать нерукопожатным и даже токсичным для ЕС. Неисполнение решений Венецианской комиссии по закону об образовании приближает Евросоюз к смене отношения», - уверена Лукаш. Но «циничный бандера» - есть «циничный бандера»: для русских и русскоязычных, а это в том числе и армяне Украины, предусмотренный «порядок обучения» обеспечивает лишь «украинизацию» и ассимиляцию, т.е. полную утрату этнических и этно-лингвистических корней. Спикер Парубий чётко дал понять, что закон об образовании не перепишут, как бы ни возмущались по его поводу. Мол, «повоняют и перестанут». В этом контексте автор Куртуа Лоран пишет в Agora Vox, что «дерусификация Украины происходит не только на языковом, культурном, но и на этническом уровнях». Не скрывающие своего торжества умалишённых, всякие «парубийи» и «тягнибоки» торопятся и с новым законом о госполитике по языку. «Решение КС открывает нам возможность рассмотреть и принять новый закон о языке, и я прошу политические фракции провести консультации по тем законам, которые есть в парламенте, чтобы мы могли обсудить и выйти на позитивное решение», - сказал спикер Парубий в раде 1 марта.

Реакция России есть, конечно. Но она несравнимо мягче, чем реакция Венгрии и венгров Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 7 марта, комментируя решение КС Украины признать процедуру принятия закона «Об основах государственной языковой политики» в 2012 г. неконституционной заявила, что Украина и в прошлом, и в её современном виде - многонациональная страна, в которой веками жили разные народы, и в этом заключается её богатство: «Наличие людей различных национальностей - это не позор, а ваше богатство и достояние. К сожалению, об этом там не помнят и, может, даже не знают. Ущемлять эти права до бесконечности, конечно, невозможно». «Закон Кивалова-Колесниченко» гарантировал нацменьшинствам Украины права на широкое использование своих языков в различных сферах в тех регионах, где они составляют более 10% населения и где местные власти принимали соответствующее решение. «Очевидно, что радикал-националистам на Украине этот закон мешает насаждать в стране тотальную украинизацию без учёта наличия людей различных национальностей, которые просто по факту своего рождения говорят на другом или нескольких языках. Конечно, этот закон мешал радикал-националистам строить моноэтническое унитарное государство. Конституционный суд Украины, призванный отстаивать законность и право, к сожалению, им в этом явно начал подыгрывать», - отметила официальный представитель МИД России. Захарова рассказала о том, что российская делегация в разговорах с западными коллегами о причинах украинского кризиса неоднократно отмечала «совершенно болезненную и ненормальную ситуацию вокруг языка» и использования русского языка на Украине. Как указывала российская сторона, одним из первых действий национал-радикалов после антиконституционного переворота стала как раз попытка изменить языковую политику в стране.

«Нам в ответ говорили, что это была только попытка, и она не была успешной. Теперь эта попытка успешно реализована. Что теперь нам скажут наши коллеги из ОБСЕ, Евросоюза, брюссельская бюрократия? Что, в конце концов, нам скажут в Госдепартаменте США? Что нам скажут отдельные страны, например, Западной Европы или, например, Канада, учитывая их опыт проведения языковой политики? Что они скажут на это? Или опять не найдут слов, как не находят слов для того, чтобы комментировать так называемый закон „О реинтеграции Донбасса“?», - задалась вопросами Захарова, обратив внимание западных партнёров России на то, что «бесконечная поддержка националистического инстинкта до добра не доведёт». Она же на брифинге 2 марта напоминала киевским политикам, что ещё в 1991 г. в одном выступлении президента США Джорджа Буша-старшего в Киеве, он предостерегал народ Украины от национализма. «В его выступлении есть пассаж, который действительно потрясает воображение людей, плотно занимающихся Украиной, в котором он называет этот национализм „самоубийственным“. Как будто предвидел, что национализм - это не просто отрицательная черта. У каждого государства, народа есть то, с чем приходится иметь дело, есть проявления радикализма. Но есть и особенности. Буш-старший. в 1991 г. говорил о том, что США не поддержат этот „самоубийственный“ национализм в контексте непосредственно самой Украины и проживающих там людей», - сказала Мария Захарова.

Но время бежит, и ситуация с русским и русскоязычным населением на Украине от выступлений или напоминаний МИД России не улучшается. Москве давно пора жёстко действовать против бандеровщины.

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