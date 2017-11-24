/Поглед.инфо/ Никакви ефективно действащи комплекси в близка перспектива няма да се появят у американците.



Какво представляват комплексите за глобален удар? За тях говорят много, но най-често всеки разбира под това, нещо, което му харесва. Строго казано, комплексите за бърз глобален удар (БГУ, на английски prompt global strike) това са неядрени високоточни системи, позволяващи в течение на един час от момента на вземане на решение да бъде унищожена набелязаната цел във всяка точка на планетата.

Тази задача, разбира се е крайно амбициозна. Държавата, политическият лидер на която получи възможността в течение на 60 минути да порази всяка цел на Земята, без да използва при това ядрено оръжие, ще получи, ако не световно господство в цялата му пълнота, то във всеки случай неоспоримо глобално доминиране в международната политика. Така че безкрайните слухове и инсинуации около възможността (или невъзможността) Съединените щати (Русия, Китай и т.н.) да нанасят подобни удари са свързани не само с любопитството на журналистите, но и с това, че въпросът се обсъжда като действително архиважен и свръхсериозен.

Теоретически може да се предположи съществуването на три различни вида комплекси за бърз глобален удар.

Заплахата на папуаската Амазонка

Първият е, ако на междуконтиненталната балистическа ракета (МБР) вместо ядрени бойни блокове се сложат обикновени неядрени боеприпаси, които да получат възможност за насочване с висока точност. Тоест, всичко става както при ядрения удар, но само вместо ядрена глава, ракетата-носител носи един или няколко бойни блока с обикновено снаряжение. Въпреки, че по принцип, тях може изобщо да не ги слагат, защото при тези високи скорости, с които те ще поразяват целта, взривът на металната част с тегло, например един тон ще бъде еквивалентен на взрив на много тонове обикновено взривно вещество.

Но днес да се реализира това е невъзможно нито технически, нито политически. Технически – защото съществуващите системи за насочване на бойните блокове на МБР не са способни да гарантират попадение на неядреното желязо в целта с изискваната точност. Тяхното средноквадратично отклонение – тоест радиуса на кръга, в който попада бойния блок на МБР с вероятност 50% е не по-малко от 150 метра.

И политически - защото днес няма такива средства, които биха позволили да се определи с какво оборудване стартира междуконтиненталната балистическа ракета – с ядрено или неядрено. Тоест, ако компютърът в Подмосковието съобщи в командния център, че траекториите на бойните блокове на стартирала в САЩ ракета след 25 минути ще завърши на територията на Русия, никой няма да мисли дълго. Веднага ще бъде дадена команда за така наречения “ответно-насрещен” ядрен удар!

Затова за американците такъв вариант за нанасяне на БГУ по нашата територия губи всякакъв смисъл. Всяко негово приложение Русия ще възприеме като ядрена атака и ще реагира съответно. Впрочем, ако във Вашингтон поискат да стрелят по такъв начин, например по джунглите на Амазония – моля! Тогава нашите системи ще засекат старта на американската ракета, но компютрите ще посочат, че крайната точка на траекторията на челните блокове на тази ракета е разположена, например на територията условно на Папуасия, в джунглите на някаква си Амазония и съвсем не на територията на Русия. В този случай, обаче остава открит друг въпрос: какъв смисъл има да се използва такова високотехнологично оръжие срещу индианците на Папуаска Амазония?

Затова практическата реализация на такъв тип комплекси БГУ може веднага да бъде изключено.

(рус.ез.)

Гиперзвуковой капец

Второй тип комплексов БГУ — это комплексы, которые могут использовать гиперзвуковое оружие. Гиперзвуковые крылатые ракеты, напомню, это ракеты, способные, с одной стороны, развивать скорость свыше пяти скоростей звука, т.е. не менее 1 700 метров в секунду, а с другой стороны, активно маневрировать на всём протяжении полёта, получая целеуказание от внешних источников – спутников, например.

Но сегодня ни у кого таких ракет нет. Россия, правда, уже анонсировала постановку на вооружение гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая, говорят, должна быть принята на вооружение в ближайшие два года. Но поскольку «Циркон» — это противокорабельная ракета, она заведомо не дотягивает по своим характеристикам до тех параметров, которые позволяют применять её в качестве оружия быстрого глобального удара.

Гиперзвуковая ракета для БГУ должна иметь дальность полета порядка 3-4 тысяч километров. Только тогда с ее помощью, действительно, можно будет в течение часа наносить удары по любым целям в любой точке планеты. Да и то для этого потребуется размещать её на морских или авиационных носителях, которые должны дежурить в заморских акваториях и на заморских же военно-воздушных базах. А для того, чтобы осуществлять такой удар со своей национальной территории, нужны гиперзвуковые ракеты с дальностью полёта в 12-15 тысяч километров! У американцев – точно! – таких ракет не то, что сегодня нет, но и в обозримой перспективе (лет на 20-30) даже не предвидится.

У нас, впрочем, тоже таких ракет пока нет, но всё-таки есть первый образец гиперзвукового «Циркона», который в ближайшие несколько лет должен поступить на вооружение. Ну, а дальше пойдут модернизации, которые рано или поздно, конечно, приведут к созданию гиперзвуковой ракеты, способной в течение часа ударить по любой точке планеты. Так что тут у нас есть преимущество перед американцами. Как-никак, а именно мы продвинулись в этом направлении дальше всех...

Космобомберус Американус

Ну и, наконец, к третьему типу комплексов быстрого глобального удара относят так называемое кинетическое оружие. Это тяжелые вольфрамовые стержни, которые якобы можно вывести на орбиту и оттуда сбрасывать с высокой точностью. Я даже нашел статью, автор которой утверждает, что такой пятиметровый стержень, выпущенный из космоса, в точке удара о землю высвободит кинетическую энергию, эквивалентной взрыву примерно 12 тонн тротила. Подсчет этот мы оставим на совести автора, но – во всяком случае,теоретически — да, такое возможно. Однако, во-первых, для такого оружия нет носителей. Ведь для начала нужно запустить на орбиту этакий космический бомбардировщик, которыйвозьмет с собой эти стержни. Нет также (пока, во всяком случае) и прицельных комплексов, позволяющих с достаточной точностью сбрасывать такие вольфрамовые стрелы.

Кроме того, политически это тоже крайне опасно, а с военно-стратегической точки зрения это почти самоубийственный шаг. Почему? Да потому, что как только одна сторона (предположим, американцы) решит размещать такие комплексы в космосе, остальные тут же начнут размещать на орбитах космические истребители для уничтожения американских космических бомбардировщиков. А заодно и всех других спутников. И гонка вооружений перекинется в космос… Но это вряд ли устроит американцев, потому что они зависят от своей орбитальной группировки – в военном, информационном, хозяйственном и политическом отношении – гораздо сильнее, чем, допустим, Россия или Китай от своих. Так что не в их интересах переносить войну на орбиту, в околоземное космическое пространство.

А у нас уже есть!

Итак: три типа комплексов быстрого глобального удара принципиально возможны, но ни один из них не может быть реализован сегодня. Первый, с межконтинентальными баллистическими ракетами, будет воспринят противоположной стороной как попытка нанести ядерный удар, и это обстоятельство совершенно обессмысливает его существование. Вы запускаете свою баллистическую межконтинентальных ракету с обычными боеголовками — а на вас в ответ летит термоядерный боеприпас. Какой смысл? Никакого.

Второй тип — гиперзвуковые крылатые ракеты. Это идеальное оружие для БГУ, но их пока просто не существует.

И, третье: точно так же не существует (и в ближайшее время даже не предвидится) орбитальной группировки, которая сможет пулять из космоса своими вольфрамовыми стержнями.

Так что же мы имеем в итоге, в сухом остатке? А в сухом остатке мы имеем один простой, убийственный факт: никаких эффективно действующих комплексов быстрого глобального удара в обозримой перспективе у американцев не появится. Не о чем говорить. Вся эта шумиха происходит из-за того, что люди просто ленятся поглубже и повнимательнее исследовать вопрос.

А вот у нас такие комплексы могут появиться уже в ближайшие годы! Например, на основе гиперзвукового маневрирующего боевого блока Ю-71 (он же «изделие 4202»), который уже проходит испытания. По имеющейся информации, им можно будет оснащать наши тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты нового поколения «Сармат». А может быть, и таинственную мобильную МБР РС-26 «Рубеж».

При этом просчитать точку прицеливания этого гиперзвукового глайдера не сможет ни один компьютер! Потому что после выведения ракетой-носителем на высоту от 500 до 1000 километров он, набрав колоссальную скорость - 7 километров в секунду - отделяется от носителя, резко «ныряет» вниз, на высоту от 40 до 100 км., где его уже не видят радары системы раннего предупреждения о ракетном нападении, и начинает активно маневрировать. Собственного маршевого двигателя такой глайдер не имеет, так что засечь его по тепловому следу невозможно. И летит он к цели в таком диапазоне высот, что для американских комплексов противовоздушной обороны это слишком высоко, а для их комплексов противоракетной обороны – слишком низко. Не говоря уже о том, что на скорости в несколько километров в секунду перехватить его – просто невозможно.

Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

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