/Поглед.инфо/ От серията съображения, допълващи отчасти проблематизираната теза на Лукич по казуса Тръмп: благодаря за redbaboon-а (минималния адекватен модел на съвременното противоборство) за подготовката на терен.

Това е добре, когато някой се опитва да трансформира проектът на схемата в работеща схема. На тази плоскост – колкото повече са проектираните възли и връзки, толкова по-добре. Благодаря на Лукич.

КОБ-овците (тоест, привържениците на КОБ – Концепцията за обществената безопасност/сигурност) сериозно противодействат на предложената схема (виж бележката за противодействията. Само мое е мнението, че поставят Тръмп в погрешната група. Tръмп се явява подставеник не на страната си, а на глобалния елит, чиято цел е да възстановят днешните Съединени щати като предишен център на концентрация на управлението (сега новият център е Китай.)

Според моето скромно мнение, тенденциите към глобализация/ клъстеризация/регионализация последователно променят местата си, активната фаза се заменя с пасивна фаза. Фрагменти от състоялата се глобализация в древността може да се видят в разпространението на технологиите на работата с метали (оръжието), с камък (архитектурните решения), върху земята (селското стопанство) и т.н., в съвкупност с идеите и ценностите (религиите и митовете) в системите за управление на стопанството/ армията/мащабната търговия.

(рус.ез.)

Замечания по теме "Минимальная адекватная модель современного противоборства"

Из серии соображений дополняющих, отчасти проблематизирующих тезисы Лукича по казусу Трампа. Спасибо redbaboon (Минимальная адекватная модель современного противоборства) за подготовку площадки.

Это хорошо, когда кто-то берется трансформировать эскиз схемы в рабочую схему. На этом пути чем больше прорисованных узлов и связей, тем лучше. Спасибо Лукичу.

КОБ-овцы серьезно конкурируют с предложенной схемой (см. замечание Тормоза - Вот только на мой взгляд Вы приписали Трампа к не той группе..Трамп является ставленником не страновой а глобальной элиты, цель которой слить нынешние США, как старый центр концентрации управления. Новый теперь в Китае.)

ИМХО, тенденции глобализации и кластеризации/регионализации попеременно меняются местами, активная фаза сменяется пассивной. Фрагменты состоявшейся глобализации в древности можно видеть в распостранении технологий работы с металлом (оружие), камнем (архитектурные решения), землей (сельское хозяйство) и т.д., в совокупности идей и ценностей (религии и мифы), в системах управления хозяйством/войском/масштабной торговлей.

Импульс Капитализма в качестве активной фазы глобализации свою энергию и возможности исчерпал за 400 лет. Исчерпаемость и пределы фазы глобализации были понятны в узком кругу до Маркса, Марксом обоснованы вполне научно для 19 века, после убийства Розы Люксембург исследования темы табуированы и маргинализированы во всем мире, включая СССР.

Воспроизводство капитала закончилось. Все вновь напечатанные деньги оказываются в финансовом секторе, в ценах акций, росте деривативов и т.п. суммарный баланс трёх крупнейших ЦБ мира и акции пяти лидирующих технологических компаний (куда ушли свеженапечатанные за 6 месяцев 2017 года полтора триллиона долларов) при хиреющей инфраструктуре и стагнирующей экономике и т.д., см. последний доклад Римскому клубу и поток публикаций в сети и на АШ..

Фаза кластеризации на самодостаточные технологические зоны неизбежна в силу десятков хорошо описанных причин.

"Азиатский способ производства" (Др. Египет, Ацтеки, СССР, Новый Шелковый пкть Китая и др.) основан на настоящих деньгах (золото), государственных инфраструктурных проектах, 2-х контурной системе денежного обращения, бюрократии, отсутствии прибыли и долга как системообразующих факторах хозяйственной деятельности (парикмахерские и кафе не в счет) и т.д.

Здесь 3 развилки по разным плоскостям и расхождение в понимании .

У КОБ-овцев последние 3000 лет (просматриваются хорошо последние 700 лет) глобальная элита разделена на 2 команды. Не у КОБ-овцев: интерфейсом команд выступают ростовщики (алхимики, фиатные деньги, долг) и менялы (золото, наркотики, торговля людьми; межстрановая торговля, клиринг). Работа двух команд хорошо видна по обустройству колоний на республиканский (Ливан) и монархический лад (Дом Саудов). И в обустройстве метрополий (Британское содружество vs республиканский Гегемон, переродившийся в Империю, которая... уже отчетливо потрескивает)

1-я развилка: видим/не видим, признаем/не признаем. Датун Китая - проект глобалистов, как и ФРС США.

2-я развилка: двухэтажное человечество (толпо-элитаризм) vs демократия с сотней оговорок вокруг народной монархии, анархии, либерализма, социализма и т.д. в разрезе право на эксплуатацию одних другими и пределы оной (отсутствие пределов - фашизм обыкновенный, геноцид по любому признаку) Одним словом, масштабы Тирании.

3-я развилка: энергобаланс и экология (коллапс к 2000-му году не случился, но запах бьет в нос не только от помоек летом, но и от графиков добычи и разведанных запасов)

Итого: Трамп все делает правильно с точки зрения команды, интерфейсом которой выступают менялы.

Хрен слаще редьки?

Контуры новой кофигурации, новый уровень сложности систем обрисован в работах Данилевского (Россия и Европа), Тойнби (Постижение истории), Хангтингтона (Столкновение цивилизаций) и разработках в указанных руслах др. авторов.

В связи с выходом общественной мысли на цивилизационный уровень вполне уместно присматриваться к авторам типа Мамлеева (Россия вечная) и не только. С учетом как светлого, созидательного опыта, так и инфернальной стороны вечной России. Бессмертный полк - малая часть гигантского, неосознаваемого айсберга. Дифф. исчисление здесь не поможет. Тут нужны Лафеты с их неординарным виденьем сущностей Рода, Общины и т.д.

Отдельная признательность участникам раскопок АШ в соответствующих теме блогах.

Как иллюстрацию идеи "двуслойности" redbaboon (Минимальная адекватная модель современного противоборства) рекламирую Шевякина А.П:

Любая система работает в окружающей среде: дружественной, нейтральной, агрессивной. СССР существовал в крайне агрессивной среде - см. Интервенцию 14 стран в 1918-1919 годы, Отечественную войну, эмбарго, железный занавес, санкции и планы уничтожения советских городов ядерными бомбами начиная с 1945 года.

Мировое буржуинство создало десятки научных центров по изучению системы и проживающих в ней людей. И подобрало-таки ключи к системе.

Эскиз схемы по взлому и ликвидации ССCР.

Часть элитных групп АН СССР, ЦК КПСС, КГБ, МВД, Совета Министров и др. использовалась втемную в обычной повседневной борьбе за бонусы и позиции, часть вербовалась в рамках совместных торгово-промышленных и научных проектов, часть отлично понимала куда процесс идет и в процессы демонтажа СССР включилась со всей страстью и накопленной... неудовлетворенностью (сверхдержава в обмен на пиццу). Диверсии (01.08.2017 Взрыв в Чернобыле. Признаки теракта) и провокации позволили Горбачеву и К убирать/задвигать за плинтус нелояльные группы военных, ученых и чиновников высокого ранга. Выдвинутые на генеральские должности "полковники Грачевы" вряд ли соображали в чем они участвуют, встав на сторону ЕБН и компании. В последнем интервью Грачев П.С. радовался как ребенок точному попаданию танковых снарядов именно в те окна здания Верховного Совета, о которых он сообщал по телефону экипажам советских танков. Господь ему судья. Невидимая война длилась 40 лет и закончилась полным разгромом СССР и его капитуляцией. Чубайсы-Грефы выступили лишь интерфейсом этих групп. Сегодня у приватизаторов не менее серьезная крыша, чем генералы КГБ, возглавившие позже охранные структуры ростовщиков. ФРС и Гегемон удовлетворены деятельностью своего менеджмента в смысле использование (управление) и контроль социально-экономических систем.

Разгром СССР - самая сложная на сегодня глобальная по масштабам политическая операция. Она в полном объеме включает в себя общеполитические, геополитические, международные, информационно-аналитические, межсистемные, структурно-функциональные, управленческие, криминологические, экономические, социальные, военные, спецслужбистские и другие аспекты. Она включает в себя деятельность множества как самостоятельных игроков, так и фигур зависимых, как отдельных структур, так и целых групп населения.

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