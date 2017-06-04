/Поглед.инфо/ И в доклада си на Икономическия форум в Санкт Петербург, и след това в дискусията, руският президент Владимир Путин посочи основния проблем – враждебността, която демонстрират към Русия западните елити.

Съдейки по първата част на речта, основен двигател на развитието трябва да бъдат високотехнологичните производства. Липсват обичайните обещания за борба с корупцията, за либерализиране на икономиката, за увеличаване на политическата конкуренция. Вместо това, той говори за технологии и инвестиции, повтаряйки всъщност основните моменти от програмата за реформи до 2035 г., която миналата седмица председателят на Управителния съвет на Центъра за стратегически изследвания Алексей Кудрин представи на Путин.

Втората част е по-скоро рязка: там се говори за политика, за нарастващите заплахи за Русия.

"Справедливо разпределение, цифрова икономика, частни инвестиции, справедливо правораздаване, възможности за живота и бъдещето на младите поколения – това е дневният ред на страната в дългосрочна перспектива, не само за най-близките години", каза Путин.

(рус.ез.)

Итоги ПМЭФ: два лица Владимира Путина на одном форуме

Российский президент Владимир Путин выступил на сессии экономического форума в Петербурге: сначала с докладом, а после принял участие в дискуссии. Заготовленная речь звучала необычно в сравнении с риторикой, к которой из года в год прибегает Путин на такого рода публичных событиях. Однако во время дискуссии сомнений не осталось: российский президент по-прежнему видит главную проблему России в том, что западные элиты настроены по отношению к ней враждебно.

Это последняя речь Путина на ПМЭФ, куда съезжаются представители как российского, так и международного бизнеса, перед грядущими президентскими выборами. Именно здесь он мог открыто обозначить свое видение дальнейшего развития России.

И судя по первой части выступления, главным драйвером развития должны стать высокотехнологичные отрасли. В своей речи Путин не давал привычных обещаний бороться с коррупцией, провести либерализацию экономики и увеличить политическую конкуренцию. Вместо этого он говорил о технологиях и инвестициях, фактически повторив основные тезисы из программы реформ до 2035 года, которую Путину на этой неделе представил председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Однако во второй части выступления риторика президента резко изменилась: вместо технических терминов — грубые шутки, вместо экономической повестки — международная политика.

По словам политолога Алексея Макаркина, подготовленная речь президента была нацелена на международную аудиторию в зале, а второй блок — ответы на вопросы и дисскуссия — на западных политиков.

В первой части Путин постарался показать, что Россия готова к взаимодействию в современных отраслях экономики, что повестка России не только ресурсы, но и высокие технологии. «Это была благожелательная аудитория, которая приехала услышать позитив от президента. Она не понимает, зачем мы поссорились. И именно к ней адресован призыв: давайте взаимодействовать. Давайте торговать», — говорит Макаркин.

Вторая часть выступления — была довольно резкой. «И там уже говорилось и о политике, и об ощущении растущих угроз для России», — отмечает он.

Менее чем за год до выборов выступление Путина на ПМЭФ не может рассматриваться вне контекста марта 2018 года, уверены эксперты околокремлевского Экспертного института социальных исследований.

По их словам, в речи президента есть конкретные образы будущей России — такой, которую он хочет построить: и в ней есть место и молодежной секции в рамках ПМЭФ, и разрабатываемым «Ростехом», «Роскосмосом» и другими корпорациями проектам по поддержанию стартапов и малого бизнеса.

«Справедливость распределения, цифровая экономика, частные инвестиции, честное правосудие, жизненные шансы и будущее молодых поколений — вот возможная повестка страны не только на ближайший год», — услышали эксперты ЭИСИ в речи Путина.

«Цифровизация всей страны»

Еще до начала выступления Путина вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что президент «заболел» новыми технологиями и некоторое время назад до ночи обсуждал их с группой членов правительства и сотрудников администрации. При этом во время самой речи стало понятно, что тезисы Путина во многом повторяют программу, которую в первый день форума представил Алексей Кудрин, где особое внимание уделено как раз вопросу развития технологических реформ.

Путин хочет, чтобы Россия достигла лидерства в новой экономике. Для этого, по его словам, будет разработана новая законодательная база, государство будет поддерживать фундаментальную науку и технологические компании и добиваться «всеобщей цифровизации и цифровой грамотности».

Российский лидер видит необходимость налаживать инвестиционный климат, для чего нужны, по его словам, реформа рынка труда и создание более открытой деловой среды.

Поддержка инвестиций — также один из приоритетов. Рецепты у него те же, что и Кудрина: удержание низкой инфляции и снижение ставки, а также «качественная макроэкономическая политика».

Путин согласен с программой Центра стратегических разработок и в том, что стране нужна судебная реформа и сокращение надзорных процедур, а кроме того инвестици в инфраструктуру (цифровую инфраструктуру, а также транспорт, связь, энергетику).

Помимо прочего Путин пообещал поддерживать талантливую молодежь. При этом в своей заготовленной речи Путин почти не говорил о внешней политике, а в этой сфере взгляды у Путина и Кудрина резко различаются. В программе Кудрина говорится о большей открытости экономики и политики России, об участии в торговых партнерствах с другими странами.

Кроме того, Путин не упомянул о других предложениях Кудрина, например, приватизации госкомпаний, а также об активных инвестициях в образование и здравоохранение.

«Отпечатки рогов и копыт»

Во второй части сессии — во время ответов на вопросы — Путин вернулся к своей традиционной антизападной риторике, обвинив США и другие страны в желании возложить на Россию ответственность за собственные ошибки.

Пленарное заседание модерировала ведущая Эн-би-си Мегин Келли, которая в основном задавала Путину вопросы, касающиеся внутренней американской повестки. На первый план вышла тема международных отношений, об экономике в этой части дискуссии не прозвучало практически ни слова. Вопрос технологий, в свою очередь, фигурировал только в вопросах о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США.

Келли напомнила Путину, что все агентства США, занимающиеся разведкой, а также независимые эксперты, пришли к выводу, что Москва вмешивалась в ход президентской избирательной кампании. Она указала и на большое количество улик, фигурирующее в расследование, в том числе отпечатки пальцев.

«Какие отпечатки пальцев?— возмутился Путин. — Отпечатки копыт, рогов еще скажите. Какие? Чьи это отпечатки?»

По словам президента, «специалисты в сфере этих технологий» могут «придумать IP-адреса» и сделать так, что атака будет выглядеть, будто ее устроил «ребенок трехлетнего возраста». Зал все эти реплики встречал аплодисментами.

Также в ходе полемики Путин напомнил о своей работе в КГБ, где, по его словам, в таких случаях требовали предъявить «адреса, явки фамилии». «Где это все?» — поинтересовался президент под смех зала, отказавшись считать вышедшие в США отчеты независимыми.

«Заканчивайте давайте! И вам станет легче, и нам», — закончил дискуссию Путин. Он предложил принять лекарства тем, кто отказывается верить в доводы Москвы, а обвинения в адрес России сравнил с антисемитизмом.

Говоря о Сирии, Путин в жесткой форме заявил о том, что приписываемая силам президента страны Башара Асада химическая атака является «провокацией», обвинил США во вмешательстве во внутреннюю политику других стран, а затем и вовсе в создании «Аль-Каиды» (запрещенной в России террористической организации — прим. ред.).

В ходе речи, тем не менее, прозвучало и несколько примирительных заявлений. Так, Путин призвал не волноваться по поводу выхода США из Парижского соглашению по климату и не стал осуждать за этот шаг президента страны Дональда Трампа. «Don't worry, be happy», — пропел Путин, добавив, что до 2021 года, когда соглашение вступит в силу, еще возможно достичь нужных договоренностей.

«Надо не заходить в тупики, а искать улицы. Причем улицы с двусторонним движением», — так Путин видит возможность восстанавливать отношения с западным миром.

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