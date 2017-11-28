/Поглед.инфо/ Благодарение на участието си в сирийския конфликт, Русия успя значително да укрепи позициите си на световната арена, пише дипломатическият кореспондент на Би Би Си Джонатан Маркус. В същото време мирното уреждане може да бъде трудна задача за Москва, предвид сблъсъка на интересите на регионалните играчи, каза журналистът.

Русия се оттегли от сирийската криза, като значително укрепи военната и дипломатическа репутация. Но всичко това бе постигнато на фона на разгорещени спорове за нейните методи и международната критика, пише дипломатическият кореспондент на Би Би Си Джонатан Маркус.

Според него, руските власти са осигурили оцеляването на режима на Асад и в същото време са разширили собственото си военно присъствие в страната. Но дипломатическите последствия също бяха значителни.



Русия, а не САЩ, се превърна в "авторитетен играч" в региона. Тя оглавява "крехък съюз" с Иран и Турция, опитвайки се да оформи бъдещето на Сирия. Дори саудитците трябваше да отидат на крака в Москва, подчертава авторът на статията.

Според него Кремъл е получил свои собствени уроци от западните интервенции в Близкия изток през последните 20 години. И по-късно осъзна констатациите на практика.



За разлика от САЩ и нейните съюзници, Русия не възприема "арабската пролет" като положително знамение за нов демократичен ред. По-скоро тя гледа на народните въстания "като част от по-широка вълна на нестабилност, която заплашва да достигне до нейните собствени граници".



Москва прагматично оцени ситуацията и реши да подкрепи стария си съюзник Башар Асад. Тя ясно определи целите си и използва достатъчен брой въоръжени сили, за да ги изпълни. С други думи, тя видя възможността и не я пропусна, обяснява Маркус.

/рус.ез./

Российская авиация, спецназ и военное оборудование стали опорой для «распадающейся армии» Асада, в то время как проиранская «Хезболла» и другие отряды шиитского ополчения предоставили Дамаску остро необходимую пехоту.

Помощь Тегерана и Москвы позволили Асаду нанести поражение и повстанцам, и так называемому «Исламскому государству»* на обширной территории страны. Правительственные войска и их союзники отбили большую часть главных населённых пунктов. Оппозиция заметно деморализована, хотя и не уничтожена полностью.

«Остаётся определённое количество повстанцев, которые не сдаются и продолжают получать иностранную поддержку. Но они в основном сосредоточены вдоль границы с Турцией. Они будут и дальше доставлять Асаду неприятности, пока он не разделается с ними или не договорится с Анкарой об их отводе», — рассказал журналисту эксперт по Сирии в Университете Оклахомы профессор Джошуа Лэндис.

В остальном, по его словам, оппозиция оказалась по большому счёту «уничтоженной». Возможно, тайные ячейки постараются организовать нападения на правительственные здания или устроить взрывы на рынках, но правительство Асада уже продемонстрировало способность быстро и жестоко расправляться с подобными террористическими организациями, отмечает эксперт.

«Россия добилась этой «победы», если это так можно назвать, просто применив прагматичную политику, особо не заботясь о том, что многие критики страны назвали бы «нравственностью поступков», — делает вывод Маркус.

Ведь Москва стала на сторону «режима», который, по мнению многих, не только убивал собственный народ, но и совершал военные преступления. Она «пришла на защиту» сирийского правительства, когда его обвинили в применении запрещённого химического оружия, напоминает автор статьи.

Кроме того, российская воздушная кампания «подчинялась собственным правилам» и «использовала в большом количестве неуправляемые авиабомбы». В это же время США и их союзники стремились использовать в Сирии и Ираке высокоточное оружие, что, разумеется, всё равно приводило к гибели гражданских, признаёт журналист.

«Но факт остаётся фактом: западные ВВС, не в последнюю очередь с оглядкой на общественное мнение на родине, действительно прилагают невероятные усилия, чтобы по мере возможности минимизировать потери среди мирного населения. У российских лидеров нет подобных ограничений», — утверждает Маркус.

Вдобавок, по его словам, свою роль играет общественное мнение внутри самой России. Путин добился успеха в Сирии, развернув ограниченный контингент и понеся относительно небольшие потери.

Означает ли это, что для сирийской оппозиции всё кончено? Профессор Лэндис считает, что тем, кто оказался в изгнании, будет трудно принимать участие в серьёзных операциях с учётом того, что соседи Сирии больше не хотят их финансировать и предоставлять убежище.

«Разумеется, миллионы членов сирийской оппозиции живут в качестве беженцев за пределами страны, осыпая бранью Путина и Россию, и продолжают надеяться, что Запад уничтожит сирийский режим и вернёт им страну. Как и русских белогвардейцев 100 лет назад, их, весьма вероятно, ждёт разочарование», — рассуждает эксперт.

России удалось одержать военную победу, но сможет ли она достичь мира? На первый взгляд в этом кризисе у неё сильные дипломатические позиции. Она смогла обставить администрацию Обамы, которая тщетно пыталась создать и вооружить «сплочённую сирийскую оппозицию», и продолжает превосходить команду Трампа, признаёт Маркус.

Но Вашингтон также может сохранить рычаг в регионе и «довести до нищеты» Дамаск, если продолжит поддержку курдов. США уже помогли курдским войскам захватить бóльшую часть сирийских месторождений нефти и газа, обращает внимание Лэндис.

По его словам, следуя подобным курсом, американцы смогут ограничить победы России и Ирана. Но со стратегической точки зрения, заняв сторону курдов, Вашингтон продолжит отдаляться от Турции, Сирии и Ирака.

Между тем власти США ещё не определилась, что делать дальше. Так, согласно некоторым данным, Трамп заверил Анкару, что поставки американского оружия курдским отрядам будут приостановлены после разгрома ИГ. Возможно, подобный шаг успокоит турецкие власти, но для курдов это станет предательством и может ослабить их в случае наступления сирийских правительственных войск.

Россия тоже рискует столкнуться с дипломатическими проблемами. Москва, Дамаск, Анкара и Тегеран пока действуют заодно, но их среднесрочные стратегические цели могут заметно отличаться.

Как бы то ни было, пока Путин может записать на свой счёт множество достижений. Москва показала себя надёжным союзником. Её вооружённые силы продемонстрировали способность проводить сложную экспедиционную операцию. Сирия стала «рекламной площадкой» для самых современных систем российского оружия.

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* «Россия вернулась на мировую сцену. И, если забыть о страданиях и мучениях в Сирии, к которым приложили руку все внешние участники конфликта, это считается достижением в стратегии Путина», — заключает Джонатан Маркус.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



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