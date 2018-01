/Поглед.инфо/ В статията са използвани материали на Диляна Гайтанджиева, Henry Kamens, Jeffrey Silverman, Phil Butler, Goran Lompar, Вашакидзе E., Микадзе И., В. Ляшко, ИА ДОНИ, Сегодня.ua, AP, FrontNews, VectorNews, KyivPost, Vision.kz, РИА-Новости.

В рамките на проекта „Вируси и други арбовируси в Грузия” (Virus and Other Arboviruses in Georgia) на Агенцията за съкращаване на военната опасност (DTRA), през 2014 г. за първи път е открит невидимия тропически комар Aedes albopictus, както и наличието на комара Aedes Aegypti, който от 60 години не е бил забелязван в Западна Грузия. Aedes Albopictus е разпространител на много вирусни патогени – вирусите на жълта треска, денга, чикунгуня и зики. Тези тропически комари никога не са се срещали в Грузия, но сега се откриват в Краснодарския край и на територията на Турция. Според Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, тяхното разпространение не е характерно за тази част на света. Aedes Aegypti Mosquitoes за първи път са открити в Грузия, Южна Русия и Северна Турция през 2014 г., след началото на програмата в центъра „Лугар” на Пентагона.

В центъра „Лугар” се работи и по хеморагичната треска. По време на експериментите 34 души са умишлено заразени с вируса на конго-кримската хеморагична треска (CCHFV). Грузинските власти така и не можаха да обяснят причините за епидемията. Твърденията, че вирусът бил предаден на хора от животни, се опровергава от доклада на местната ветеринарна служба: само една, от всички взети проби в заразените села, е била положителна. Липсата на заразени животни навежда на извод, че избухването на епидемията през 2014 г. не е естествено и че вирусът може да е разпространен умишлено.

Въпреки че официално САЩ обявяват края на програмата си за разработване на биологични оръжия, през 1982 г. Изследователския институт по инфекциозни заболявания към американската армия (U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases - USAMRIID) извършва експерименти за възможността пясъчни мухи и комари, преносители на вирусни от долината Рифт велей, денга, чикунгуня и източен енцефалит, която по-късно да могат да се използват като биологично оръжие.***

Пентагонът има многогодишен опит в използването на насекоми като преносители на болести. Според частично разсекретения доклад на американската армия от 1981 г., американски учени провеждат редица експерименти с насекоми. Тези операции са част от ентомологичната война на Съединените щати в рамките на програмата за създаване на биологични оръжия. Докладът съобщава за два сценария: 16 едновременни нападения срещу град с комари A. Aegypti, заразени със жълта треска; също – аерозолно нападение с туларемия (бактериална инфекция с възможен фатален изход); както и оценка за ефективността им в парично изражение и в човешки жертви.

(рус.ез.)

В рамках другого проекта DTRA «Epidemiology and Ecology of Tularemia in Georgia» (2013-2016) было собрано 6 148 наземных клещей. С крупного рогатого скота и других животных было собрано 5 871 клещей и 1,310 блох. В 2016 году были собраны и изучены в Центре Лугар еще 21 590 клещей.

***

В 2007 году Грузия изменила свою политику по принудительной ежегодной вакцинации против сибирской язвы. Не смотря на вспышку сибирской язвы, правительство Грузии прекратило принудительную вакцинацию в течение 7 лет. В результате, в 2013 году заболеваемость сибирской язвой достигла своего пика, а НАТО начало испытания на людях новой вакцины против сибирской язвы в Центре Лугар в Грузии.

Сибирская язва является одним из биологических агентов, состоящих на вооружении армии США в прошлом. Несмотря на утверждения Пентагона о том, что эта программа является только оборонительной, есть факты об обратном. В 2016 году в Центре Лугар американские ученые провели исследование «Genome Sequence of the Soviet/Russian Bacillus anthracis Vaccine Strain 55-VNIIVViM» (Последовательность генома советской / российской вакцины против рака антрацита в России), которая была профинансирована Программой совместного использования биологического оружия Агентства США по уменьшению угрозы (DTRA) в Тбилиси, и осуществлялась компанией Metabiota.

В 2017 году DTRA профинансировало программу «Ten Genome Sequences of Human and Livestock Isolates of Bacillus anthracis from the Country of Georgia» (Десять геномных последовательностей изолятов человека и животного происхождения Bacillus anthracis из страны Грузия), которая была выполнена USAMRU-G в Центре Лугар.

***

В Центре Лугар проводились работы и с геморрагической лихорадкой. Во время экспериментов были преднамеренно инфицированы конго-крымской геморрагической лихорадкой (CCHF) 34 человека.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка (CCHF) вызывается клещевым вирусом Nairovirus (Найровирус). Болезнь впервые была описана в Крыму в 1944 году и названа крымской геморрагической лихорадкой. Позднее она стала причиной эпидемии в Конго в 1969 году. В 2014 году CCHF заразилось 34 человека, в том числе 4-летний ребенок, трое из них умерли. В это время биологи Пентагона изучали вирус в Грузии в рамках проекта DTRA «Epidemiology of febrile illnesses caused by Dengue viruses and other Arboviruses in Georgia» (Эпидемиология фебрильных заболеваний, вызванных вирусами Денге и других арбовирусов в Грузии). Проект включал в себя испытания на пациентах с симптомами лихорадки и сбор клещей, как возможных распространителей CCHV, для лабораторного анализа.

Грузинские власти так и не сумели объяснить причины эпидемии CCHV. Согласно докладу местного ветеринарного департамента, только одна проба от всех собранных из зараженных деревень дала положительный результат на заболевание. Несмотря на утверждения местных властей, что вирус был передан людям от животных, все образцы крови животных также дали отрицательный результат. Отсутствие зараженных клещей и животных необъяснимо, а учитывая резкое увеличение случаев заболевания CCHF в 2014 году, можно утверждать, что вспышка заболеваний не была естественной, а вирус был распространен намеренно.

В 2016 году в Центре Лугар в рамках проекта Пентагона «Assessing the Seroprevalence and Genetic Diversity of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus (CCHFV) and Hantaviruses in Georgia» (Оценка серопревалентности и генетического разнообразия вируса конго-крымской геморрагической лихорадки (CCHFV) и хантавирусов в Грузии) для создания будущей базы данных ДНК было собрано еще 21 590 клещей.

Аналогичные вспышки CCHV происходили и в Афганистане, где присутствуют 3 био-лаборатории Пентагона. По состоянию на декабрь 2017 года в этой стране было зарегистрировано 237 случаев CCHV, 41 из которых привел к летальному исходу. Больше всего случаев CCHV было в Кабуле (71 случай, 13 погибших) и в Герате на границе с Ираном (67 случаев). В Афганистане в био-лабораториях работают те же подрядчики, что и в Центре Лугар в Грузии - CH2M Hill и Battelle. С компанией CH2M Hill Пентагон заключил контракт на работу в Афганистане в течение 2013-2017 гг. на сумму $10,4 млн.

***

В качестве переносчика различных заболеваний в Центре Лугар также исследуются летучие мыши, которые по утверждению ученых являются переносчиками вируса Эбола, Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и других смертельных заболеваний. Многочисленные исследования были проведены в рамках Программы совместных действий в области биобезопасности DTRA (CBEP) для поиска смертельных патогенов военного значения у летучих мышей. В Центре Лугар в 2014 году для исследовательских целей были подвергнуты эвтаназии 221 летучая мышь.

По состоянию на июнь 2017 года было зарегистрировано 1980 случаев с 699 смертями в 19 странах по всему миру, вызванных MERS-CoV. Этот вирус разработан и произведен в США. В 2014 году президент Обама ввел временный запрет на государственное финансирование таких исследований «двойного назначения». Но в 2017 году мораторий был отменен, и эксперименты продолжились. Эксперименты с расширенными потенциальными пандемическими патогенами (ППС) сейчас являются законными в США.

***

Еще одним оружием био-терроризма является, согласно докладу US Army от 1981 года, разработанная в США Туляремия (Tularemia), или лихорадка Кролика (Rabbit Fever). В настоящее время разрабатываются новые переносчики Туляремии, такие как клещи и грызуны. DTRA запустила ряд проектов по Туларемии и в Грузии в Центре Лугар. Высокопатогенные агенты (EDP) могут применяться в военных целях. В частности, в рамках следующих проектов Пентагона в Центре Лугар:

- «Epidemiology and Ecology of Tularemia in Georgia (2013-2016)» (Эпидемиология и экология Туляремии в Грузии (2013-2016 гг.)). В рамках этой программы были собраны 60 000 распространителей для штаммов и исследований генома.

- «Epidemiology of Human Tularemia in Georgia» (Эпидемиология человеческой туляремии в Грузии)

- «Human Disease Epidemiology and Surveillance of Especially Dangerous Pathogens in Georgia» (Эпидемиология заболеваний человека и эпиднадзор за особо опасными патогенами в Грузии). Этот проект - исследование селективных агентов среди пациентов с недифференцированной лихорадкой и геморрагической лихорадкой, вызывающих септический шок.

F. Tularensis является высокоинфекционной бактерией и может быть применен с помощью аэрозольных атак.

***

Еще более масштабна деятельность Пентагона по созданию био-оружия на Украине. Агентство по уменьшению угрозы обороны (DTRA) профинансировало и создало в этой стране 11 био-лабораторий.

Ссылка на полномасштабное изображение

Био-лаборатории на Украине профинансированы Пентагоном:

- лаборатория в Днепропетровске – USD$ 1 935 557

- ветеринарная лаборатория в Днепропетровске - USD$ 1 810 547

- лаборатория во Львове - USD$ 1 927 158

- лаборатория в Херсоне - USD$ 1 728 822

- исследовательский институт во Львове - USD$ 1 530 205

- диагностическая ветеринарная лаборатория во Львове - USD$ 1 734 971

- лаборатория в Тернополе - USD$ 1 755 786

- лаборатория в Виннице - USD$ 1 504 840

- лаборатория в Ужгороде - USD$ 1 920 432

- институт ветеринарии в Киеве - USD$ 2 109 375, 23

- лаборатория в Харькове - USD$ 1 638 375

Сама Украина не имеет контроля над военными био-лабораториями на своей территории. Согласно Соглашению 2005 года между Министерством обороны США и Министерством здравоохранения Украины, украинскому правительству запрещено публичное раскрытие конфиденциальной информации о программе США. Украина также обязана передавать все опасные патогены Министерству обороны США для биологических исследований. По этому Соглашению, Пентагону был предоставлен доступ ко многим государственным секретам Украины.

В числе двусторонних соглашений между США и Украиной находится создание Научно-технического центра (УНТЦ), международной организации, финансируемой главным образом правительством США и получившей дипломатический статус. УНТЦ официально поддерживает проекты ученых, ранее участвовавших в программе советского биологического оружия. За последние 20 лет УНТЦ инвестировал более $285 млн. в финансирование и управление примерно 1850 проектами ученых, ранее занимавшихся разработкой оружия массового уничтожения.

Одна из лабораторий Пентагона находится в Харькове, где в январе 2016 года всего за 2 дня из-за гриппоподобного вируса умерло, по меньшей мере, 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы. Украинское правительство официально не сообщило о погибших украинских солдатах в Харькове. По состоянию на март 2016 года на Украине официально зарегистрировано 364 смертельных случаев, 81,3% из которых вызван свиным гриппом A (H1N1) pdm09, тем же штаммом, который вызвал мировую пандемию в 2009 году.

С января 2018 года в Николаеве было госпитализировано 37 человек с гепатитом А. Местная полиция начала расследование «инфекции вирусом иммунодефицита человека и другими неизлечимыми заболеваниями». Три года назад более 100 человек заразились холерой. Предполагается, что обе болезни распространяются через загрязненную питьевую воду.

Летом 2017 года 60 человек с гепатитом А были госпитализированы в городе Запорожье, причина этой вспышки неизвестна.

В Одесской области в июне 2017 года 19 детей из детского дома были госпитализированы с гепатитом А.

29 случаев гепатита А были зарегистрированы в Харькове в ноябре 2017 года. Вирус был найден в питьевой воде. Одна из находящихся в Харькове биологических лабораторий Пентагона была обвинена в смертельной вспышке гриппа год назад, унесшей жизни 364 украинцев.

На Украине и в России появился новая высоковирулентная инфекция холеры. В 2011 году на Украине произошла вспышка холеры. 33 пациента были госпитализированы для лечения от тяжелой диареи. Вторая вспышка поразила страну в 2014 году, тогда было зарегистрировано более 800 человек по всей Украине, заразившихся этой болезнью. В 2015 году в Николаеве было зарегистрировано не менее 100 новых случаев.

В 2014 году в Москве был зарегистрирован новый высоковирулентный штамм возбудителя холеры, похожий на украинский штамм. По данным генетического исследования Российского исследовательского противочумного Института, штамм холеры, выделенный в Москве аналогичен бактерии, которая вызвала эпидемию в соседней Украине.

***

Southern Research Institute является одним из американских подрядчиков, работающих в био-лабораториях Украины. Он осуществляет проекты по холере, гриппу и лихорадке Зика, которые представляют военное значение для Пентагона. Наряду с Southern Research Institute еще 2 частные американские компании занимаются проектами в военных био-лабораториях на Украине - Black & Veatch и наш старый знакомый из Центра Лугар в Грузии Metabiota.

Black & Veatch Special Project Corp. заключила контракты с DTRA на сумму &198,7 млн. на строительство и эксплуатацию био-лабораторий на Украине, а также в Германии, Азербайджане, Камеруне, Таиланде, Эфиопии, Вьетнаме и Армении.

В рамках программы в Грузии и на Украине компания Metabiota заключила федеральный контракт на сумму $18,4 млн. Metabiota также заключила контракт на выполнение работы для DTRA до и во время эпидемии Эбола в Западной Африке. Также компания получила $3,1 млн в 2012-2015 годах за работу в Сьерра-Леоне.

Southern Research Institute является основным субподрядчиком в рамках программы DTRA на Украине с 2008 года. Ранее компания была главным подрядчиком Пентагона в рамках Программы создания биологического оружия США для исследований и разработок биоактивных агентов с 16 контрактами между 1951 и 1962 годами.

Southern Research Institute также был субподрядчиком по программе Пентагона для исследования сибирской язвы в 2001 году. Президентом главного подрядчика, Advanced Biosystems, в то время был Кен Алибек, бывший советский микробиолог и эксперт по биологической войне из Казахстана, который переехал в США в 1992 году. После скандальных расследований газеты Los Angeles Times, обвинившей Алибека в биотерроризме и авторстве фейковых сообщений о наличии у Саддама Хусейна химического и бактериологического оружия, а также в коррупции, Алибек в 2010 году вернулся в Казахстан с сохранением гражданства США, где возглавил кафедру химии и биологии в Школе наук и технологий «Назарбаев Университета» и скандально прославился обещанием вылечить популярную в России певицу Жанну Фриске от рака.

До отъезда в США Кен Алибек был первым заместителем директора «Биопрепарат», где он курировал темы создания биологического оружия и ранее являлся главным экспертом Советского Союза в области сибирской язвы. После переезда в США он занимался исследовательскими проектами Пентагона и возглавлял Southern Research Institute.

Southern Research Institute лоббировал в Конгрессе США и Госдепартаменте «вопросы, связанные с исследованиями и разработками в области разведки США» и «Исследования и разработки в области обороны». Деятельность по лоббированию совпала с началом проектов Пентагона по био-лабораториям на Украине и других странах бывшего Советского Союза.

В 2008-2009 годах Southern Research Institute заплатил $250 000 сенатору Джеффу Сейшнс (Jeff Sessions) за получение федеральных контрактов. Сейчас Jeff Sessions назначен Дональдом Трампом на должность Генерального прокурора США.

В период 2006-2016 годов Southern Research Institute за лоббирование в Сенате, Палате представителей, Госдепе и Министерстве обороны заплатил в общей сложности $1,28 млн. в настоящее время старшим директором Southern Research Institute является бывший помощник сенатора, а сейчас Генерального прокурора США, Джеффа Сейшнс, Уотсон Дональд (Watson Donald).

***

Украина подверглась также массовому заражению ботулизмом. В 2016 году на Украине было официально зарегистрировано115 случаев ботулизма с 12 смертельными случаями. В 2017 году Министерство здравоохранения Украины подтвердило еще 90 новых случаев отравления ботулотоксином с 8 смертельными исходами. Одновременно украинское правительство с 2014 года прекратило закупки антитоксина и вакцины против ботулизма, поэтому вакцины отсутствовали на складах во время вспышки 2016-2017 годов.

Ботулинический нейротоксин представляет собой серьезную угрозу в качестве биологического оружия из-за сильного воздействия, легкости производства и транспортировки. Болезнь приводит к параличам мышц, дыхательной недостаточности и, в конечном счете, к смерти, если не лечить незамедлительно. Один грамм кристаллического токсина, равномерно рассеянный и вдыхаемый, может убить более миллиона человек. Токсин можно распространять с помощью аэрозоля или путем загрязнения воды или продуктов питания.

Ботулинический токсин, как и сибирская язва, бруцилез и туляремия, в прошлом уже был испытан в качестве биологического оружия армией США. И хотя американская программа биологического оружия была официально прекращена в 1969 году, документы показывают, что военные эксперименты никогда не заканчивались. В настоящее время Пентагон производит и тестирует биологические агенты на том же военном объекте, что и в прошлом - Dugway Proving Ground.

Источник: «Capabilities Report 2012, West Desert Test Center

Источник: «1977 US Army Report, p. 135

***

Агентство по сокращению военной угрозы (DTRA), которое осуществляет военные программы США в Центре Лугар в Грузии, уже провело полевые испытания с неизвестным веществом в Чечне. Весной 2017 года местные жители сообщили о распылении рядом с границей Грузии с беспилотного аппарата белого порошка. Ни российские, ни грузинские официальные ведомства не комментируют эту информацию.

DTRA имеет полный доступ к границе между Россией и Грузией, предоставленной в рамках военной программы под названием «Georgia Land Border Security Project» (Проект по охране наземной границы Грузии). Вся деятельность, связанная с этим проектом, была передана частной компании Parsons Government Services International. DTRA же в свою очередь заключила контракт с Parsons на аналогичные проекты по обеспечению безопасности границ в Ливане, Иордании, Ливии и Сирии. Parsons заключил контракт с Пентагоном на сумму $ 9,2 млн в рамках проекта по обеспечению безопасности границ между Россией и Грузией.

Что же могли распылять в Чечне беспилотники, и чем это грозит России?

Пентагон инвестировал не менее $65 млн в исследования по редактированию генов. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) предоставило 7 исследовательских групп для разработки инструментов изменения генома насекомых, грызунов и бактерий в рамках программы DARPA Safe Gene с использованием новой технологии CRISPR-Cas9.

В рамках другой военной программы «Insect Allies» (Союз насекомых с растениями), насекомые способны переносить модифицированные гены на растения. Проект DARPA стоимостью $10,3 млн. включает в себя исследования по редактированию генов как у насекомых, так и у вирусов, которые они передают другим организмам. «Ecological Niche-preference Engineering» - третья действующая военная программа по разработке изменений генома у насекомых. Цель Пентагона заключается в том, чтобы спроектировать ГМ-организмы, которые могли противостоять определенным температурам, и изменить их среду обитания и источники пищи. Проекты явно направлены против России.

Конечной целью исследователей из Пентагона является изменение генома человека, причем не просто человека, а представителя конкретной этнической группы. Проект DARPA «Advanced Tools for Mammalian Genome Engineering» предназначен для создания биологической платформы внутри человеческого тела, используя ее для доставки новой генетической информации и, таким образом, изменения человека на уровне ДНК.

Проект DARPA предназначен для встраивания дополнительной 47-й искусственной хромосомы в клетки человека. Эта хромосома будет вырабатывать новые гены, которые в свою очередь будут использоваться для изменения человеческого тела. Компания «SynPloid Biotek» заключила 2 контракта по программе на общую сумму $1,1 млн. на исследования, которые не указаны в реестре федеральных контрактов ($ 100 600 на начальный этап и $ 999 300 на основной этап). Официально в компании работают только 2 человека, и полностью отсутствует информация о ранее проведенных биологических исследованиях.

Одновременно, в период между 2008 и 2014 годами США инвестировали в исследования синтетической биологии около $820 млн. Большая часть военных проектов по синтетической биологии секретна, в частности засекречены исследования группы американских военных советников JASON.

Группа JASON – независимая научная консультативная группа, предоставляющая консалтинговые услуги правительству США по вопросам оборонной науки и техники. Она был создана в 1960 году, и большинство докладов JASON засекречена. Официально проекты JASON управляются корпорацией MITER, которая имеет контракты с Министерством обороны, ЦРУ и ФБР. С 2014 года MITER заключила контракты с Пентагоном на сумму около $27,4 млн.

И хотя отчеты JASON засекречены, другое исследование US Air Force под названием «Biotechnology: Genetically Engineered Pathogens» (Биотехнология: генетически разработанные патогены) проливает некоторый свет на то, что исследовала скрытая группа JASON – это 5 групп генетически модифицированных патогенов, которые могут использоваться в качестве биологического оружия. Это – бинарное биологическое оружие (смертельная комбинация из двух вирусов), болезни, вызванные путем обмена носителями (вирусы животных, которые «перемещаются» на людей, например, вирус Эбола), стелс-вирусы и спроектированные (дизайнерские) заболевания. Дизайнерские заболевания могут быть сориентированы на определенную этническую группу, что означает, что они могут использоваться как этническое био-оружие.

***

Итак, мы подошли к самому страшному биологическому оружию, которое возможно уже было применено в России, в Чеченской республике. Этническое биологическое оружие (биогенетическое оружие) до недавнего времени было теоретическим оружием, целью которого является, прежде всего, нанесение вреда людям определенных этнических групп или генотипов. Хотя официально исследования и разработки этнического био-оружия никогда не были публично подтверждены, документы показывают, что США собирают биологические материалы из определенных этнических групп – русских и китайцев.

US Air Force специально собирают образцы российской ДНК и синовиальной ткани, что вызывает опасения в Москве о скрытой американской программе по использованию биологического оружия.

Российские официальные лица крайне слабо реагируют на нависшую над Россией и ее народами угрозу. Информационная кампания, вызванная сведениями о приобретении США генного материала россиян, очень быстро закончилась. Слова президента Владимира Путина о целенаправленном сборе биоматериала россиян прокомментировал только сенатор Франц Клинцевич:

«На Западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей: если уж применять биологическое оружие, то наверняка…

Соответствующие службы на Западе должны знать, что мы в курсе их интереса. Пусть не обижаются и те, кто занимается этой работой на территории Российской Федерации».

И если российские спецслужбы, скорее всего, работают в этом направлении, что невозможно узнать в виду понятной секретности в их деятельности, то российское общество, а также информационное пространство, крайне вяло отреагировало на эти слова. Что говорит об огромной работе, которая проводится США по принуждению россиян к недооценке этой угрозы. А в кого могут превратиться россияне в результате применения этнического биологического оружия, в каких монстров, можно только догадываться по уже опубликованным фантазиям, в частности, по книге Герберта Уэльса «Остров доктора Моро». То, что не могут сделать с нами санкции, цветные революции, ядерное оружие и классическая война, способно совершить это варварское оружие, против которого у России, скорее всего, нет, и никогда не будет симметричного ответа.

