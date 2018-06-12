/Поглед.инфо/ Съединените щати и Европа имат нов повод за спорове - завръщането на Русия в Г-7 и възстановяване на предишната група Г-8. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Русия трябва да бъде на масата за преговори на Г-7, независимо дали това се харесва някому или не.

Освен това Тръмп заяви, че САЩ няма да подкрепят окончателното комюнике за резултатите от срещата на Г-7.

"Независимо от това дали се харесва някому или не (може би не е политически коректно да се говори така), но ние трябва да управляваме света”, каза Тръмп преди да отлети за Канада. „Има група Г-7, която беше Г-8, преди Русия да бъде изгонена; сега групата трябва да върне Русия, защото Русия трябва да бъде с нас на масата за преговорите."

Според Тръмп, представители на руската страна трябва да участват в срещата.

Освен това, Тръмп с дипломатическа маневра остави без коментар Кримската тема и предложи този въпрос да бъде зададен на президента Обама, който "позволи на Крим да се отдели".

„Това стана по време на неговата администрация”, уточни Тръмп.

(рус.ез.

БИТВА ЗА G7: КОНСЕНСУС США И ЕВРОПЫ СЛОМАЛСЯ

У США и Европы появился новый повод для споров – возвращение России в G7 и воссоздание прежней «Большой восьмерки». Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть за столом переговоров G7, нравится это кому-то или нет.

Кроме того, Трамп заявил, что США не поддержат итоговое коммюнике по итогам саммита G7.

Предложение Трампа

«Нравится вам или нет (возможно, политически некорректно так говорить), но нам надо управлять миром, - заявил Трамп перед вылетом в Канаду, - И есть G7, которая была G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия должна быть с нами за столом переговоров».

По его словам, представители российской стороны должны участвовать во встрече.

Кроме того, Трамп дипломатическим маневром ушел от комментирования крымской темы, и предложил спросить об этом президента Обаму, который «позволил Крыму отойти». «Это было во время его администрации», - сказал Трамп.

Реакция Европы

Предложение Трампа о возвращении России в G8 поддержала итальянская сторона. Новоизбранный премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил согласие с идеей, а сам Трамп назвал его «классным парнем».

Все остальные партнеры ополчились против Трампа и напомнили президенту об «аннексии Крыма» и других «грехах» России перед мировым сообществом. Любопытно слышать это из уст Ангелы Меркель, которая сама же параллельно пытается избавиться от антироссийских санкций, разрушающих в первую очередь сам немецкий бизнес.

Реакция России

Реакция Москвы была взвешенной и спокойной – без резких движений. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на саммите ШОС в Китае прокомментировал предложение Трампа следующим образом:

«Что касается возврата России в «восьмёрку», мы из неё не выходили. Коллеги в своё время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть — у нас, в Москве».

По словам Путина, по паритету покупательной способности у стран ШОС дела идут даже лучше, чем страны «семёрки».

Это объясняется просто – России нет никакого практического смысла возвращаться в «восьмерку». Путин мог бы отреагировать жестче, но предпочел использовать «обтекаемую» дипломатию и остаться в стороне от американо-европейских баталий.

Тем более, что мнение западных «партнеров» постоянно меняется, а ШОС и ЕАЭС для нас находятся в приоритете. К тому же, сам факт что дновременно c мероприятием G7 проходит важнейший саммит ШОС говорит о том, что это реальная альтернатива.

Война с Европой

В ходе саммита произошел и другой инцидент – Трамп заявил, что США не поддержат итоговое коммюнике по итогам саммита G7. Ранее о согласовании коммюнике странами «Группы семи» заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Трамп сделал выпад непосредственно против Трюдо, назвав его заявления лживыми, а также обвинив Канаду во взимании «огромных тарифов с наших американских фермеров, рабочих и компаний».

«Я поручил представителям США не подписывать коммюнике, в то время как мы изучаем варианты для введения тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок!», - резюмировал американский лидер.

Он также добавил, что американские пошлины — «это ответ на его 270 процентов пошлины на молочную продукцию из США».

Во многом, полагают эксперты, ема России на встрече "большой семерки" в Канаде была нужна не столько для реального возвращения страны, но для отвлечения внимания от проблем внутри самой G7

Вербальная война между США и Европой началась не так давно, в связи с экономическими и дипломатическими решениями. Во-первых, это разногласия по поводу тарифов: с 1 июня американцы ввели пошлины 25% на ввоз стали, а также на ввоз алюминия из ЕС, Мексики и Канады (10%). 10 июня Трамп пообещал не позволить другим странам вводить пошлины на товары из США. При этом Вашингтон обвиняет партнеров по «Большой семерке» в завышении торговых пошлин на американские товары.

Руководители Франции, Германии, Австрии и других государств начали все чаще делать выпады против Трампа в своих заявлениях. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер угрожал, что Европейский союз обратится в ВТО для решения разногласий.

Среди серьезных дипломатических разногласий – внезапное решение по выходу США из ядерной сделки по Ирану, признание Иерусалима столицей Израиля, последний удар по Сирии (ряд стран отказались участвовать в авантюре), и даже "дело Скрипаля".

Таким образом, мы наблюдаем серьезный раскол, наметившийся в отношениях Вашингтона с европейскими коллегами. Консенсус теряется, и скоро т.н. "позиция объединенного Запада" исчезнет как явление (если Трамп удержит власть еще хотя бы на один срок). Чем больше разногласий, тем лучше для разрушения западной глобалистской машины, а в перспективе - для построения многополярного мира.

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