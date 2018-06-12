/Поглед.инфо/ Съединените щати и Европа имат нов повод за спорове - завръщането на Русия в Г-7 и възстановяване на предишната група Г-8. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Русия трябва да бъде на масата за преговори на Г-7, независимо дали това се харесва някому или не.
Освен това Тръмп заяви, че САЩ няма да подкрепят окончателното комюнике за резултатите от срещата на Г-7.
"Независимо от това дали се харесва някому или не (може би не е политически коректно да се говори така), но ние трябва да управляваме света”, каза Тръмп преди да отлети за Канада. „Има група Г-7, която беше Г-8, преди Русия да бъде изгонена; сега групата трябва да върне Русия, защото Русия трябва да бъде с нас на масата за преговорите."
Според Тръмп, представители на руската страна трябва да участват в срещата.
Освен това, Тръмп с дипломатическа маневра остави без коментар Кримската тема и предложи този въпрос да бъде зададен на президента Обама, който "позволи на Крим да се отдели".
„Това стана по време на неговата администрация”, уточни Тръмп.
(рус.ез.
БИТВА ЗА G7: КОНСЕНСУС США И ЕВРОПЫ СЛОМАЛСЯ
У США и Европы появился новый повод для споров – возвращение России в G7 и воссоздание прежней «Большой восьмерки». Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть за столом переговоров G7, нравится это кому-то или нет.
Кроме того, Трамп заявил, что США не поддержат итоговое коммюнике по итогам саммита G7.
«Нравится вам или нет (возможно, политически некорректно так говорить), но нам надо управлять миром, - заявил Трамп перед вылетом в Канаду, - И есть G7, которая была G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия должна быть с нами за столом переговоров».
По его словам, представители российской стороны должны участвовать во встрече.
Кроме того, Трамп дипломатическим маневром ушел от комментирования крымской темы, и предложил спросить об этом президента Обаму, который «позволил Крыму отойти». «Это было во время его администрации», - сказал Трамп.
Предложение Трампа о возвращении России в G8 поддержала итальянская сторона. Новоизбранный премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил согласие с идеей, а сам Трамп назвал его «классным парнем».
Все остальные партнеры ополчились против Трампа и напомнили президенту об «аннексии Крыма» и других «грехах» России перед мировым сообществом. Любопытно слышать это из уст Ангелы Меркель, которая сама же параллельно пытается избавиться от антироссийских санкций, разрушающих в первую очередь сам немецкий бизнес.
Реакция Москвы была взвешенной и спокойной – без резких движений. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на саммите ШОС в Китае прокомментировал предложение Трампа следующим образом:
«Что касается возврата России в «восьмёрку», мы из неё не выходили. Коллеги в своё время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть — у нас, в Москве».
По словам Путина, по паритету покупательной способности у стран ШОС дела идут даже лучше, чем страны «семёрки».
Это объясняется просто – России нет никакого практического смысла возвращаться в «восьмерку». Путин мог бы отреагировать жестче, но предпочел использовать «обтекаемую» дипломатию и остаться в стороне от американо-европейских баталий.
Тем более, что мнение западных «партнеров» постоянно меняется, а ШОС и ЕАЭС для нас находятся в приоритете. К тому же, сам факт что дновременно c мероприятием G7 проходит важнейший саммит ШОС говорит о том, что это реальная альтернатива.
В ходе саммита произошел и другой инцидент – Трамп заявил, что США не поддержат итоговое коммюнике по итогам саммита G7. Ранее о согласовании коммюнике странами «Группы семи» заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Трамп сделал выпад непосредственно против Трюдо, назвав его заявления лживыми, а также обвинив Канаду во взимании «огромных тарифов с наших американских фермеров, рабочих и компаний».
«Я поручил представителям США не подписывать коммюнике, в то время как мы изучаем варианты для введения тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок!», - резюмировал американский лидер.
Он также добавил, что американские пошлины — «это ответ на его 270 процентов пошлины на молочную продукцию из США».
Во многом, полагают эксперты, ема России на встрече "большой семерки" в Канаде была нужна не столько для реального возвращения страны, но для отвлечения внимания от проблем внутри самой G7
Вербальная война между США и Европой началась не так давно, в связи с экономическими и дипломатическими решениями. Во-первых, это разногласия по поводу тарифов: с 1 июня американцы ввели пошлины 25% на ввоз стали, а также на ввоз алюминия из ЕС, Мексики и Канады (10%). 10 июня Трамп пообещал не позволить другим странам вводить пошлины на товары из США. При этом Вашингтон обвиняет партнеров по «Большой семерке» в завышении торговых пошлин на американские товары.
Руководители Франции, Германии, Австрии и других государств начали все чаще делать выпады против Трампа в своих заявлениях. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер угрожал, что Европейский союз обратится в ВТО для решения разногласий.
Среди серьезных дипломатических разногласий – внезапное решение по выходу США из ядерной сделки по Ирану, признание Иерусалима столицей Израиля, последний удар по Сирии (ряд стран отказались участвовать в авантюре), и даже "дело Скрипаля".
Таким образом, мы наблюдаем серьезный раскол, наметившийся в отношениях Вашингтона с европейскими коллегами. Консенсус теряется, и скоро т.н. "позиция объединенного Запада" исчезнет как явление (если Трамп удержит власть еще хотя бы на один срок). Чем больше разногласий, тем лучше для разрушения западной глобалистской машины, а в перспективе - для построения многополярного мира.
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