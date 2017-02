/Поглед.инфо/ За биткоина (Bitcoin) - разновидност на цифрови или виртуални пари - днес се говори и пише повече отколкото за творчеството на Шекспир, Достоевски и Толстой взети заедно. Биткоинът е вид микроб в света на парите, не можеш да го видиш във всеки микроскоп. Във финансовия свят има много други "микроби" като биткоин, които се наричат криптовалути (КВ).

Казано по-просто, криптовалутата е цифрова (електронна, виртуална) валута, надеждно защитена срещу фалшификация. Тя представлява зашифрована информация, която не е възможно да се копира (използването на криптографията се определя от представката "крипто" в заглавието). Но и обичайните пари, емитирани от централни банки, също могат да имат електронна форма, ако са в банковата система. За да се появят обикновенните пари в електронна форма, преди това те трябва да бъдат внесени във физическата им форма. Отличителна черта на КВ е, че тя не е родена в банковата система и не е свързана с някаква валута. КВ са алтернатива на официалните пари.

И Федералния резерв на САЩ, и Европейската централна банка (ЕЦБ), и Банката на Англия, и Централната банка на Китай, както и много други централни банки, се опълчиха срещу биткоин. През октомври 2012 г. ЕЦБ публикува доклад, "Схеми на използването на виртуална валута» (Virtual Currency Schemes), характеризиращ биткоин като измамна схема - нещо като добре познатата на Запад схемата на Поци или руската пирамида МММ. През 2016 г. обаче, на Световния икономически форум в Давос, изпълнителният директор на Международния валутен фонд Кристин Лагард стана инициатор на дискусия на тема криптовалута, изразявайки се положително за тази форма.

(рус. ез.)

Биткойн – микроб из лаборатории цифровых революционеров

О загадках криптовалюты

О биткойне – разновидности цифровых, или виртуальных, денег – сегодня говорят и пишут больше, чем о творчестве Шекспира, Достоевского и Толстого, вместе взятых. Биткойн – это что-то вроде микроба в мире денег, не в любой микроскоп рассмотришь.

Кроме биткойна в финансовом мире возникло много других «микробов», сообщество которых именуется криптовалютами (КВ). Если говорить просто, то КВ – это цифровая (электронная, виртуальная) валюта, надежно защищённая от подделки. Она представляет собой зашифрованную информацию, скопировать которую невозможно (пользование криптографии и определило приставку «крипто» в названии). Однако ведь и обычные деньги, выпускаемые центральными банками, могут иметь электронный вид, если они находятся в банковской системе. Для того чтобы обычные деньги появились на счету в электронном виде, они должны быть сначала внесены на счёт в физическом виде. Особенностью КВ является то, что она не рождается в банковской системе и не связана ни с какой-либо обычной валютой. КВ – деньги, альтернативные официальным. Сторонники КВ заявляют, что в создании этой валюты при желании может участвовать любой человек. Есть разные способы создания КВ, но наиболее известный и уникальный – «добыча» (mining). Виртуальные деньги рождаются как бы «из ничего».

Сколько сегодня в мире видов КВ, точно не может сказать никто. Число их измеряется сотнями. А самым распространенным видом КВ является биткойн. Согласно одной из оценок, на долю биткойна выпадает около 77% рынка КВ, на долю «микроба» под названием Ripples — около 16%, замыкает тройку лайткойн с 4,5% рынка. Остальные виды КВ довольствуются 2,5 процентами.

Система биткойн (англ. Bitcoin, от bit - «бит» и coin - «монета») официально родилась в 2009 году. Автором и организатором проекта создания биткойна принято считать американца японского происхождения Сатоши Накамото. Однако этого Сатоши никто никогда не видел. Большинство специалистов по КВ соглашаются, что это псевдоним, за которым скрывается группа непубличных людей. В 2010 году одной из бирж была предоставлена возможность обмена биткойна на реальные деньги. В это же время на биткойн как идеальное средство анонимных транзакций обратили внимание некоторые порталы подпольной торговли. Всё это вызвало быстрый рост интереса, биткойн получил известность, его стоимость стала очень быстро расти, а трейдеры привели биткойн к глобальному уровню известности. Последовал взлёт биткойна до 1100 и даже 1300 долл. за монету, правда, потом курс упал (в декабре 2016 года он гулял в диапазоне 700-800 долл.).

Сегодня новая валюта по количеству упоминаний в СМИ, пожалуй, уступает лишь двум официальным валютам – доллару США и евро. Например, в России в конце прошлого года был достигнут рекорд суточных торгов биткойна – они пересекли планку в 300 млн. руб. (примерно 5 млн. долл.). Для сравнения: на мировом рынке FOREX ежедневные обороты составляют около 4 триллионов долларов.

Многие предпочитают говорить, что новая валюта – это одновременно и деньги, и платёжная система, и актив, и товар, и финансовый инструмент. В публикациях по теме цифровых валют выделяются следующие основные особенности биткойна.

1. Все операции (добыча монет, переводы средств) в сети биткойн защищены шифрами, то есть обеспечивается анонимность участников проекта.

2. Сеть биткойн - одноранговая сеть, в которой все участники равны. Информация передаётся не через сервера различного уровня, а непосредственно от компьютера к компьютеру, которые одновременно выполняют функции и сервера, и клиента. Сеть биткойн можно сравнить с одноэтажным домом в отличие от Интернета с его иерархической структурой, который похож на многоэтажный дом.

3. Количество монет, которые могут вводиться в обращение в системе биткойн, ограничено. Мифический Сатоши Накамото сразу определил предельное количество в 21 млн. монет. Ограничение установлено для того, чтобы застраховаться от возможного «перепроизводства» цифровых денег и риска инфляции.

4. Создание биткойна осуществляется посредством «добычи», то есть обработки информации о транзакциях и её зашифровки на каждом последующем этапе.

5. Сеть биткойн имеет выходы в обычное финансовое пространство – в сферу торговли товарами и услугами, на биржи, банки, банкоматы. Благодаря этому новая цифровая валюта может обмениваться на привычные деньги, использоваться для покупки товаров. В то же время держатели обычной валюты могут её использовать для покупки биткойна.

6. Сеть биткойн является открытой для всех. Программное обеспечение для работы с новой валютой предлагается всем желающим бесплатно.

В 2013 году в системе биткойн обращалось 11 млн. монет, в 2016 году - уже более 14 млн. монет (2/3 лимита). По оценкам, лимит биткойна будет полностью исчерпан к 2030 году. Каждую новую единицу добывать всё труднее. Постоянно усложняется криптография. Приходится наращивать компьютерные мощности. На старте проекта монеты могли добывать любители с помощью персональных компьютеров. Теперь всё это позади. Любителю места в системе «добычи» сегодня не осталось. Появились специальные центры добычи данных (дата-центры, или центры обработки данных). Дата-центры – гигантские объекты, стоимость которых измеряется десятками и сотнями миллионов долларов. Напичканы мощной вычислительной техникой, системами охлаждения и кондиционирования, бесперебойного электроснабжения, имеют сложные коммуникации и т.п. Дата-центры – важнейший атрибут «цифрового общества». Изначально они создавались для обработки, хранения и распространения информации, как правило, в интересах корпоративных клиентов. В качестве примера можно назвать дата-центр известной интернет-компании Amazon.com в Орегоне, площадь которого равна 10 800 кв. м, а стоимость оценивается в 100 млн. долл. Некоторые энтузиасты-одиночки пытались продолжить добычу монет, объединяясь в пулы и покупая рабочее время в дата-центрах, но таких сегодня все меньше. Слишком дорого. Эпоха свободной добычи близка к завершению, хотя СМИ продолжают рассказывать сказки о равных возможностях на рынке цифровых валют.

Возникают серьёзные сомнения и по поводу других разрекламированных достоинств биткойна. Например, анонимность владельцев кошельков биткойн является таковой лишь до того момента, пока не происходит обмен биткойна на традиционные валюты либо реализация за биткойны товаров и услуг вне сети биткойн. За пределами «электронного гетто» (подавляющая часть интернет- и обычных магазинов, сеть обменников, биржи, банки и т.п.) просматривается каждый шаг.

Рождение криптовалют власти большинства стран мира поначалу восприняли настороженно. Ведь новые цифровые валюты подрывают монополию центральных банков, которые уполномочены эмитировать законные платёжные средства (legal tender). На протяжении последнего века в разных странах мира появлялось бесконечное количество различных видов «альтернативных» денег, и все эти истории за редкими исключениями кончались одинаково. Денежные власти запрещали такие новые деньги, а их создателей наказывали.

Примерно такой же была реакция властей на появление цифровых денег. В прошлом десятилетии, например, родились цифровые деньги, получившие название e-gold. E-gold (electronic gold) - «электронное золото» - платёжное средство для безналичных платежей через Интернет. Фактически это расписка о размещении определённого количества золота на хранение в компании E-gold Ltd. Популярность «электронного золота» была запредельной. E-gold превратилась в крупнейшую частную денежную систему международного уровня. Однако для основателя новой валюты американца Дугласа Джексона кончилось всё печально. Компанию закрыли, золото обязали вернуть участникам. А сам основатель в конце концов оказался в тюрьме. Судебное решение по Джексону было показательным, дабы у других «креативных» личностей не было желания конкурировать с Федеральной резервной системой США.

Так вот, поначалу и ФРС США, и Европейский центральный банк (ЕЦБ), и Банк Англии, и Народный банк Китая, и многие другие центробанки встретили биткойн в штыки. В октябре 2012 года ЕЦБ опубликовал доклад «Схемы использования виртуальных валют» (Virtual Currency Schemes), охарактеризовав сеть биткойн как мошенническую схему - что-то типа известной на Западе схемы Поцци или российской пирамиды МММ. Авторы доклада выражали уверенность, что биткойн в ближайшее время умрёт даже без особых усилий со стороны контролирующих органов государства.

Однако очень скоро ветры подули в другую сторону. Американские суды неожиданно стали защищать участников сети биткойн. Летом 2013 года Минфин Германии признал биткойн законным платёжным средством. В 2016 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе исполнительный директор Международного валютного фонда Кристина Лагард инициировала дискуссию на тему криптовалют, высказываясь о них вполне благожелательно.

Причины такого разворота финансовых властей стран Запада в отношении КВ до конца не ясны. Некоторые эксперты полагают, что биткойн родился в лабораториях ЦРУ США. Для американских спецслужб это идеальный инструмент финансирования тайных операций. Отбрасывать данную версию нельзя.

Другая версия – финансовые спекулянты ищут новые возможности быстрого обогащения. Я уже писал, что КВ – это, в первую очередь, не деньги, а финансовый инструмент азартных игр. И ряд ведущих банков Запада (UBS, Deutsche Bank, Santander и BNY Mellon) уже приступили к разработке собственной версии цифровых денег. Руководители этих банков уверены, что могут получить разрешение на создание и использование новых финансовых инструментов от ФРС США, ЕЦБ, других центробанков и финансовых регуляторов.

Третья версия – биткойн, согласно плану мировой закулисы, должен выйти на широкую финансовую арену и в конце концов разрушить традиционные денежные системы. Вы спросите зачем? А затем, что традиционные деньги всё ещё являются «старомодным» атрибутом национальной государственности. Они мешают «хозяевам денег» в деле построения электронного банковского концлагеря. А криптовалюты могут в этом помочь. Тем более что люди примут их с большим энтузиазмом - именно как защиту от «хозяев денег». В 2013 году на книжных рынках появился бестселлер «Новый цифровой мир» (The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business). Его авторы – Эрик Шмидт и Джаред Коэн. Первый - генеральный директор компании Google, второй, тоже связанный с этой компанией, в прошлом политтехнолог из команды Хиллари Клинтон. Имеется много серьёзных свидетельств в пользу того, что за мифическим Сатоши Накамото скрываются ЦРУ, Google и ряд компаний Силиконовой долины, известных своими связями с государственными ведомствами США. Так что Эрика Шмидта и Джареда Коэна можно отнести к разряду «посвящённых». Для них процесс создания криптовалют – этап на пути замены традиционного национального государства цифровым (виртуальным) государством. Другими словами - электронным концлагерем.