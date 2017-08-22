/Поглед.инфо/ В последно време в Русия голямо внимание се отделя на развитието на цифровата икономика. Тази необходимост се диктува от самото време. Правителството вече избра като приоритетно направление използването в бизнеса на технологиите Blockchain, които заедно с другите неща са и база за оборота на Биткойн и другите криптовалути. Нещо повече, става очевидно, че посочените технологии позволяват не само на отделни IT-предприемачи да заобикалят данъчните и прочие препъни камъни, но и на цели страни да се измъкват от икономически санкции.

Експертите на считат, че криптовалутата Биткойн (BTC) е станала елемент, а по-скоро инструмент на глобалната търговска война, преди всичко между САЩ и Китай. В това число и за колосалния по обем и потенциал за разширяване пазар на електронната търговия. Този инструмент се излолзва взаимно от всички страни в търговската война и най-вероятно, по-ефективно от китайците. В този процес се включва и Русия.

В частност бившият сътрудник на ЦРУ, журналист в The Daily Beast Марк Джонсън, автор на статията “Защо внезапно в Кремъл откачиха по криптовалутата?” тези дни заяви дословно следното в ефира на телевизионната компания MSNBC : “Струва ми се, че руснаците се поинтересуваха от криптовалутата по много причини. Вие знаете, че в рамките на закона криптовалутата може да се използва за много различни цели. Банковите сектори – както в САЩ, така и в други страни – също проявяват голям интерес към нея. Но аз поставих особен акцент в статията си върху това, че въведените против Русия санкции с всеки изминал ден стават все по-твърди. Това ги подтиква (руснаците) към търсене на други начини да изтеглят парите си от страната. И мисля, че санкциите, които неотдавна въведе конгресът, още повече ще усложнят за тях превода на пари и затова те търсят алтернативи”.

(рус. ез.)

Биткоин-лазейка: инструмент торговой войны США и Китая спасает Россию?

В последнее время в России много внимания уделяется развитию цифровой экономики. Необходимость этого диктуется самим временем. Приоритетным направлением правительством уже признано использование в бизнесе технологий Blockchain, являющейся в числе прочего еще и базой для оборота Биткоинов и других криптовалют. Более того, становится очевидно, что указанные технологии позволяют не только отдельным IT-предпринимателям обходить налоговые и прочие препоны, но и целым странам уходить от экономических санкций.

Экспертам EADaily представляется, что криптовалюта Биткойн (BTC) стала элементом, а скорее инструментом глобальной торговой войны, прежде всего, между США и Китаем. В том числе, за колоссальный по объемам и потенциалу расширения рынок электронной торговли. Инструмент этот используется обоюдно всеми сторонами торговой войны и, судя по всему, в последнее время китайцами эффективнее. В процесс включается и Россия.

В частности, бывший сотрудник ЦРУ, обозреватель The Daily Beast Марк Джонсон, автор статьи «Почему в Кремле внезапно помешались на криптовалюте?» на днях в эфире телекомпании MSNBC заявил дословно следующее: «Мне кажется, русские заинтересовались криптовалютой по многим причинам. Вы знаете, что в рамках закона криптовалюту можно использовать в очень разных целях. Банковские секторы — как в США, так и в других странах — также проявляют к ней большой интерес. Но особый акцент в своей статье я делал на том, что санкции, введённые против России, с каждым днём становятся всё жёстче. Это подстёгивает их (русских) к поиску других способов вывести деньги из страны. И санкции, которые недавно ввёл конгресс, думаю, ещё больше усложнят им перевод денег, и поэтому они и ищут альтернативы».

Именно об «альтернативах» и говорил ранее российский коллега Джонсона по работе в спецслужбах, но только своей страны — России, ныне заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. «В условиях санкционной политики Запада отечественное предпринимательство находится в очень сложной ситуации. В целях недопущения стагнации и упадка оно должно искать такие направления развития, которые, с одной стороны, позволят обойти жесткие экономические санкции, а с другой, будут отвечать новейшим достижениям технической революции. Проекты, основанные на технологии Blockchain, являются, пожалуй, тем редким случаем, когда эти цели в полной мере сочетаются», — как передает «Интерфакс» сказал Луговой на заседании круглого стола «Перспективы внедрения и развития в России технологии Blockchain». По его мнению, Blockchain является «редкой сферой», где санкции западных стран позволяют российскому бизнесу «в полной мере проявить себя и создать нечто новое». Луговой считает, что так национальная экономика может «вырваться далеко вперед».

Днем ранее заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова говорила, что регулятор рассматривает возможность использования Blockchain. Она также сказала, что технологию можно применять для голосования, регистрации недвижимости, финансовых сообщений и других операций.

В подтверждение данных тенденций недавно курс Биткойна (BTC) достиг исторического максимума в $ 4440 за 1 Биткоин. Ознакомиться с текущим курсом любых криптовалют вы всегда можете здесь.

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