/Поглед.инфо/ Бившият външен министър на Катар Хамад Бен Джасем потвърди известните факти за логистична подкрепа на "въоръжената опозиция" и терористите в Сирия от териториите на Турция и Кралство Йордания, и разкри нова информация за оказаната подкрепа на силите против Асад. Според сензационното признание, в конспирацията срещу Сирия саудитците участват съвместно със Съединените щати, Йордания, Обединените арабски емирства и Турция. Проектът срещу Башар Асад стартира през 2007г. и възлиза 137 млрд. долара.

Оперативното управление на военните операции става от два щаба - северен в Турция и южен в Йордания, а информацията се предоставя от шест американски разузнавателни спътника.

Турският щаб се намирал в базата „Инджирлик”, сега е преместен в Йордания и координирал военните операции в северната част на Сирия. Съвместното оперативно седалище включва разузнавателни сътрудници на САЩ, Турция, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Мароко, Йордания, Израел, Франция и Великобритания. Йорданският център се намирал в базата „Хюсеин” в Ирбид.

Според Бен Джасем, всеки от дезертьорите от правителствените войски на Сирия получавал от 15 до 30 хиляди долара. За бягството на бившия сирийски премиер Рияд Хиджаб, възглавил саудитската група на сирийската опозиция по време на преговорите в Женева, саудитите заплатили 50 милиона долара. Друга "икона" на сирийската опозиция - бившият командир на Републиканската гвардия Манаф Тлас, е евакуиран от френското разузнаване чрез посредничеството на сестра му Мади Тлас, която живее във Франция.

Интерес представлява и съобщението на британския канал BBC, от което може да се съди, че след идването на власт на Доналд Тръмп, интересите на англосаксонските съюзници в този стратегически близкоизточен регион се разминават...

(рус.ез.)

Назло Саудитам: бывший министр Катара раскрыл военные тайны США в Сирии

Государственный переворот в Саудовской Аравии стал сигналом Катару для сведения счетов со своим конкурентом по поджиганию Ближнего Востока – Эр-Риядом. Накануне катарские дипломаты обвинили Саудовскую Аравию и США в развязывании войн в Йемене и Сирии. В частности, бывший министр иностранных дел Хамад бен Джасем подтвердил ранее известные факты по логистике военного управления «вооруженной оппозицией» и террористами в САР с территории Турции и королевства Иордания, а также раскрыл новые данные относительно поддержки антиасадовских сил.

Согласно сенсационному признанию, в заговоре против Сирии Саудиты участвовали совместно с США, Иорданией, ОАЭ и Турцией. Сам проект против Башара Асада был запущен ещё в 2007 году, после поражения Израиля в Южном Ливане от «Хезболлы», и обошелся в 137 млрд долларов. Оперативное управление военными действиями осуществлялось из двух штабов – северного в Турции и южного в Иордании, на основе предоставляемой информации с шести разведывательных американских спутников.

Турецкий центр находился на натовской базе «Инджирлик», передислоцированной ныне в Иорданию, и занимался координацией военных действий на севере Сирии. В совместный оперативный штаб входили офицеры разведслужб США, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Марокко, Иордании, Израиля, Франции и Великобритании.

Иорданский центр существовал в городе Ирбид на авиабазе «Хусейн», с участием офицеров из тех же стран, за исключением французов (Франции и Марокко). Об участии Катара в создании «Исламского государства»* и его соперничестве в Сирии с саудовской «Аль-Каидой» Хамад без Джасем предпочел умолчать, ограничившись сообщением о вкладе в формирование «Сирийской свободной армии». За дезертирство из правительственных войск каждый сирийский офицер получал от 15 до 30 тыс. долларов.

Бегство бывшего премьер-министра Сирии Рияда Хиджаба, возглавившего саудовскую группу сирийской оппозиции на переговорах в Женеве, обошлось Саудитам в 50 млн долларов. Ещё одна «икона» сирийской оппозиции – бывший командующий Республиканской гвардией Манаф Тлас – был эвакуирован французской разведкой при посредничестве его сестры Мадихи Тлас, проживающей во Франции. Задержанный недавно в Саудовской Аравии премьер-министр Ливана Саад Харири также сыграл не последнюю роль в провоцировании сирийского кризиса. По свидетельству бен Джасема, для этого он имел специальный офис в турецком Газиантепе под управлением ливанского депутата Акаба Сакра. Прозвучали также имена бывшего премьер-министра Ливана Ваджиба Микати и экс-министра юстиции Ашрафа Рифи. Отдельно катарский дипломат отметил роль иракских курдов и особенно президента Иракского Курдистана Масуда Барзани. Их задача сводилась к сотрудничеству с сирийскими курдами, чтобы объединиться в единое государство на обломках Ирака и Сирии.

В заключении Хамад бен Джасем констатировал «большую роль» Катара «в разрушении Египта, Ливии, Сирии и Йемена» «по указанию американцев».

Сказанного бывшим катарским министром хватит на новый Гаагский трибунал, в том числе против Катара и него самого. Соответственно возникает вопрос – зачем Хамад бен Джасем обо всем этом так открыто рассказал? Ответ на этот вопрос накануне отчасти дал действующий министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани, который сравнил нынешний ливанский кризис, спровоцированный отставкой Саада Харири в Эр-Рияде, с дипломатической изоляцией Катара 5 июня.

Однако реальную подоплеку прозвучавшим обвинениям необходимо искать в источнике распространения этой информации – британском канале BBC. Лондону крайне выгодно инспирировать сегодня международный скандал на базе сирийского досье против США, свалив на них всю полноту ответственности за разрушение Ближнего Востока. После прихода к власти Дональда Трампа дороги англосаксонских союзников в этом стратегическом регионе разошлись. Новый президент США торпедировал проект МИ-6 по перекройке границ ближневосточных государств, добился от Саудитов отказа использовать терроризм и изолировал главного покровителя джихадистов – Катар. Таким образом, коварный Альбион мстит своему бывшему партнеру по «Арабской весне» и войне в Сирии.

С другой стороны, главные участники сирийского конфликта понимают, что разгром ИГ близок и война против Асада подходит к концу. Поэтому признание Хамада бен Джасема можно расценивать как «явку с повинной» перед началом большого международного разбирательства по «сирийскому досье». В данном случае речь идет скорее об имиджевых уступках, чем о реальном судебном процессе. Это во многом объясняет, почему для дискредитации США был избран метод «языка», а не анонимных утечек.

*«Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида» – террористические группировки, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда РФ.

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