/Поглед.инфо/ Трябва да благодарим на Украйна. Тя допринесе толкова много със своята политика, че Европа разбра и прие необходимостта да се помири с Русия, да забрави санкциите и да започне препланиране на собствената си съдба: да започне преход от евроатлантически към евразийски избор.

Като отчетем последния бенефис на Бабченко с участието на Порошенко, Грицак и Луценко, както и привличането на европейски политици и медии за масовка, Украйна направи дори повече, отколкото зависеше от нея. Но в това се оказа и проблемът: защото от нея нищо не зависи. Поради което усилията на Киев дадоха нулев резултат. Без значение е с колко ще умножават нулата, пак се получава нула.

Независимо от факта, че много колеги са под впечатление на демонстрираната от режима на Киев тотална глупост, превъзнасяйки ролята на украинските политици и лично на Петро Порошенко в наблюдавания обрат към европейско-руско съгласие, считам за свой дълг да възстановя накърнената справедливост, като посоча истинския миротворец, истинския сценарист и режисьор на неизбежно настъпващото руско-европейско сърдечно съгласие.

Всички сме запознати с тази недооценена от съвременниците изключителна личност: американският президент Доналд Тръмп. Да. Именно нему трябва да бъдем благодарни за прозрението на Европа. Не иде реч за малките неуспехи на Съединените щати на корейското и сирийското направления. И преди него президентите търпяха поражения в подобни случаи. Особено след като Асад и третият Ким се оказаха костеливи орехи, упорити в отбранителната си способност, ловки в дипломацията и в същото време – готови да стигнат до края. Не иде реч и за това, че на Тръмп не му потръгна с украинските му партньори. В крайна сметка, не той ги доведе на власт, не той ги избра и ги отгледа.

Инкубаторът на имбецилите е създаден от американците в Украйна не само преди Обама, но и преди Буш-младши. Основните мероприятия се извършват по време на президентството на Бил Клинтън.

(рус.ез.)

Спасибо товарищу Трампу

Украина сделала очень много для того, чтобы Европа поняла и приняла необходимость примириться с Россией, забыть о санкциях и приступить к перепланированию своей судьбы: начать переход от евроатлантического, к евроазиатскому выбору. С учётом последнего бенефиса Бабченко, с участием Порошенко, Грицака и Луценко, а также привлечением европейских политиков и СМИ в качестве массовки, Украина сделала для этого даже больше, чем от неё зависело. Да вот беда – не зависело от неё ровным счётом ничего. Поэтому и приложенные Киевом усилия дали нулевой результат. Ведь ноль на сколько не множь, всё равно будет ноль.

Поэтому, несмотря на то, что многие коллеги, находясь под впечатлением от продемонстрированной киевским режимом тотальной, неправдоподобной в своей непроходимости, глупости, превозносят роль украинских политиков и лично Петра Порошенко в наблюдающемся повороте к российско-европейскому согласию (а скорее даже в связи с этим) я считаю своим долгом восстановить попранную справедливость и указать на истинного миротворца, истинного сценариста и режиссёра неотвратимо наступающего российско-европейского сердечного согласия. Вам всем хорошо знакома эта недооценённая современниками незаурядная личность – президент США Дональд Трамп. Да. Именно ему мы должны быть признательны за прозрение Европы. И дело здесь не в мелких неудачах США на корейском и сирийском направлениях. И до него президенты терпели поражения в делах такого рода. Тем более, что Асад и третий Ким оказались крепкими орешками, упорными в обороне, ловкими в дипломатии, к тому же готовыми идти до конца. Дело и не в том, что Трампу не повезло с украинскими партнёрами. В конце концов, не он их приводил к власти, не он их отбирал и выращивал.

Инкубатор имбецилов был открыт американцами на Украине не только до Обамы, но даже до Буша-младшего. Основные мероприятия пришлись на эпоху Клинтона (того, который Билл). Европейцы и сами приложили руку к организации негативного отбора украинской элиты. Похожие и даже значительно более серьёзные проблемы (карибский кризис, арабское нефтяное эмбарго, поражение во вьетнамской войне, провал операции по освобождению американского посольства в Тегеране, массовая гибель морпехов в Ливане и спецназа в Сомали, и т.д.) США без особых проблем переживали раньше, а Европа никогда не изъявляла желания найти альтернативу союзу с Вашингтоном.

И тут вдруг Петербургский экономический форум. Массовые миллиардные контракты с европейскими фирмами, в том числе заключённые в обход санкций ничего не значат. Американские компании заключили не меньше аналогичных контрактов и также на миллиардные суммы. Это приятно, это свидетельствует о провале санкционной стратегии Запада, но никак не влияет на взаимоотношения Европы и США. Даже огромное количество участников форума – всего лишь свидетельство провала политики международной изоляции России. Ну так и СССР США изолировать не смогли, а разрушить очень даже сумели. Кстати при всемерной европейской поддержке. Всё, что происходило в Петербурге в 2018 году, случалось и год, и два назад. Кроме одного. Не было до сих пор такого, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон (символизирующий ЕС), премьер-министр Японии Синдзо Абэ (олицетворяющий восточных союзников США) и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард (представляющая международные финансовые организации) выступали бы не более, чем свитой президента России, даже не пытаясь бы скрывать свою вторичность по отношению к Владимиру Путину. До сих пор для каждого из них в мире был только один политик, на фоне которого они согласны были теряться – президент США. Остальных они сами готовы были учит и воспитывать, даже если приезжали в гости. Их демонстративное самоуничижение в Питере означает только одно – в мире появился новый лидер и они это признают, совершая вокруг него соответствующий ритуальный танец.

И это ведь не всё. Буквально накануне Петербургского экономического форума в Сочи к Путину случилось массовое паломничество тех лидеров ЕС, которые не могли прибыть в Питер, либо проблемы которых не терпели отлагательства. Значительная часть лидеров Запада побывала в приёмной президента России (кто в Сочи, кто в Питере), фиксируя свою готовность перейти в новый лагерь, зондируя почву относительно возможности выторговать для себя эксклюзивные условия сотрудничества. Меркель, Макрон, Абэ, Лагард – сливки глобалистского истеблишмента, люди, цементировавшие фундамент власти США над коллективным Западом, вдруг оказались не просто массовкой на мероприятии Путина, но ещё и активно и искренне критиковали США. Хоть пока ещё оставляли себе дорогу к отступлению. Они ещё не ушли от Вашингтона, но уже ищут дорогу и пристально изучают альтернативного лидера.

Так что же произошло и при чём здесь Трамп? Как мы помним, борьба на выборах 2016 года в США шла не просто между кандидатом республиканцев и кандидатом демократов, но между глобалистской Клинтон и Трампом, которого не совсем заслуженно, но технически верно называли американским националистом. С политикой Клинтон всё было ясно. Она предлагала дальше наращивать давление Запада на оппонентов (Россию, Китай, их союзников), рассчитывая на то, что совокупное ресурсное превосходство Запада позволит ему выиграть гонку за лидерство, что необратимые последствия экономической войны сломают Россию и Китай раньше, чем Запад ощутит на себе их воздействие. Издержки войны (экономической или гибридной) предполагалось покрыть за счёт трофеев после победы. Трамп выступал с критикой этой стратегии, упирая на то, что она реализуется уже не одно десятилетие, а результат для Вашингтона сейчас дальше, чем был десять лет назад. При том, что десять лет назад, он был дальше, чем двадцать. Трамп исходил из того, что Америка теряет ресурсы значительно быстрее, чем её оппоненты, что кризис потрясает её перманентно, в то время, как Россия переживает полосу глобального кризиса относительно спокойно. Поэтому он предлагал сменить стратегию, сосредоточиться, в первую очередь, на внутренних проблемах США, и лишь по мере их решения вернуться политике конфронтации с РФ. Чтобы «сделать Америку вновь великой», Трампу было надо сократить внешнеполитическую активность, перейти к политике полного или частичного изоляционизма, перенаправив на решение внутренних проблем средства, уходившие раньше на агрессивную внешнюю политику. Трамп благополучно пришёл к власти. Тут-то и выяснилось, что при всей точности поставленного им диагноза и принципиальной верности схемы лечения, он не может комплексно реализовать свою программу. Не случайно борьба против курса Трампа, даже грозившая ему долгое время импичментом, велась ровно до тех пор, пока он не согласился оставить внешнюю политику вотчиной ястребов, сосредоточившись на решении экономических проблем. В результате, он ещё раз победил оппонентов и не только удержался у власти но и создал неплохой задел для переизбрания на второй срок.

Ныне популярность Трампа в США показывает рекордно высокие уровни. Но его популярность среди европейцев страдает. Дело в том, что оставив в руках ястребов внешнюю политику, Трамп сделал вынужденный шаг, и вынудило его к этому не сопротивление глобалистов, а объективная реальность. США не могли перейти к политике изоляционизма ради экономии, поскольку большую часть внутреннего потребления закрывал продукт, получаемый в рамках неэквивалентного обмена, а обеспечить этот обмен было возможно только сохранив военно-политическую гегемонию. При этом Трамп не отказался от проведения протекционистской политики, пытаясь хотя бы сократить отрицательное сальдо во внешней торговле. Здесь он автоматически наступал на интересы не только Китая, но и ЕС, и Японии. Более того, в стремлении сократить дефицит бюджета США он начал настаивать на резком увеличении взносов союзников на содержание НАТО. По сути Трамп одновременно вступил с ЕС в жёсткую экономическую конкуренцию и потребовал от него увеличения текущих военных расходов. Если раньше партнёрство с США обеспечивало Европе возможность практически не тратиться на безопасность и получать неплохие дивиденды, получая к тому же долю от ограбления остального мира, то теперь выяснилось, что ради своего спасения, США, лишившиеся возможности грабить остальной мир, решили приступить к ограблению Европы. ЕС решил защищаться. Но для этого необходимы альтернативные американским системы обеспечения безопасности и экономического развития. А их может предоставить только Россия. Вот так Трамп, движимый желанием восстановить промышленную мощь и финансовую стабильность США, в столкновении с реальностью вынужден был сделать шаги, которые могли бы принести ему успех, если бы Европа не стала трепыхаться, а согласилась бы принести себя в жертву американским амбициям. Но ЕС начал бороться, остальные союзники тоже вспомнили о «вечных интересах» и США оказались в ситуации, когда изоляция, если союзники перебегут таки к России, грозит уже Вашингтону. Спасибо Трампу и его благим намерениям.

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