/Поглед.инфо/ Западните политици осъдиха това, което те наричат руска окупация на Крим в противоречие с международното право. И наложиха санкции срещу Русия. Но всеки, който посещава Крим, ще ви каже, че подавляващото мнозинство от населението подкрепя обединението на полуострова с Русия през 2014 г.. Русия взе Крим под свой контрол, за да предотврати кървав въоръжен конфликт като този в Донбас или Одеса.

Резултатите от допитване до общественото мнение, проведено от американския изследователски център „Пю” май 2014 г. потвърждават това: 91% от населението, каза, че референдумът през март същата година за отделяне от Украйна беше свободен и честен. 88% от анкетираните заявяват, че правителството в Киев ще трябва да зачита резултатите от народния вот. Тези цифри съвпадат с официалните резултати от референдума за отделяне от Украйна, където 96,7% (95,6% в Севастопол) гласуваха в подкрепа на изхода, а избирателната активност е била 83,1%. Крим винаги е бил руски от времето на Екатерина Велика. През 1954 г., когато се честваха 300 години от обединението на Украйна с Русия през 1654 г., Никита Хрушчов прехвърля Крим от територията на Руската федерация на територията на Украинската съветска република. Този жест, обаче, не е имал никакво значение за населението на полуострова, който 100% се е считал за руски. Референдумът от 2014 г., се проведе в съответствие с принципа на правото на народите на самоопределение, залегнал в Хартата на ООН. По същия начин, по който Норвегия се отдели от Швеция през 1905 г.

(рус.ез.)

Крым — русский

Западные политики осудили то, что они называют российской оккупацией Крыма, противоречащей нормам международного права, и ввели санкции против России. Однако те, кто посетил Крым, могут рассказать, что подавляющее большинство населения полуострова поддерживают воссоединение с Россией в 2014 году. Вполне вероятно, что Россия, взяв Крым под свой контроль, предотвратила кровавый вооруженный конфликт.

Осенью 2015 года в научных целях я посетил Крым, там я взял интервью у историка и директора Государственного Таврического музея Андрея Мальгина. Помимо этого я беседовал с лидером Коммунистической партии в Крыму, местным журналистом, татарином-борцом за права человека, а также членами Литературной академии Крыма, по приглашению которых я и приехал на полуостров. Люди, проинтервьюированные мной, придерживались различного мнения по многим вопросам, но в одном они были единодушны: хорошо, что Крым вновь стал российским.

Ощущают себя россиянами

Андрей Мальгин производит впечатление человека думающего и склонного к аналитике. Он подчеркнул в интервью, что, если бы российские власти не взяли Крым под свой контроль, на полуостров прибыли бы украинские националисты и спровоцировали бы гражданскую войну — такую же, как и в Восточной Украине, и что тогда России пришлось бы вмешаться в гораздо худших условиях. Он также был рад тому, что Крым стал частью Российской Федерации. Для населения это гораздо лучше, чем если бы полуостров превратился в регион с неопределенным правовым статусом, как, например, Абхазия.

Журналист заявил, что западно-украинские экстремисты перешли грань, свергнув вооруженным путем законно избранного президента Украины Виктора Януковича, и что после этого было просто немыслимо, чтобы Крым продолжал быть связанным с Украиной.

То, что практически все в Крыму поддерживают воссоединение с Россией, подтверждается результатами признанных опросов общественного мнения. В опросе, проведенным американским центром Pew Research Center в мае 2014 года, 91% населения заявил, что референдум о выходе из состава Украины в марте того же года был свободным и справедливым. 88% опрошенных заявили, что правительству в Киеве следовало бы уважать итоги всенародного голосования. Эти цифры совпадают с официальными итогами референдума о выходе из состава Украины, когда 96,7% (в Севастополе 95,6%) проголосовали за выход, причем явка составила 83,1%.

Крым всегда населяли самые разные этнические группы, в том числе, и татары, которые в XV веке основали на полуострове свое ханство, но частью Украины он никогда не являлся. В конце XVIII века Крым и территории к северу от Черного моря были завоеваны Екатериной Великой и включены в состав Российской империи. Для того, чтобы заселить свои новообретенные провинции — Новороссию — императрица призвала не только русских и малороссов (украинцев), но и сербов, греков, немцев и пр. Нерусские, которые переехали сюда, были вскоре русифицированы, и регион стал частью российского культурного пространства. В 1954 году, когда отмечался трехсотлетний юбилей воссоединения Украины с Россией в 1654 году, Никита Хрущев передал Крым, входивший тогда в состав Российской союзной республики, Украинской союзной республике. Это жест, впрочем, не имел никакого значения для населения полуострова, считавшего себя на 100% русским.

Самоопределение

Борис Ельцин мог, вне всякого сомнения, заставить вернуть Крым России, когда СССР распался в 1991 году. Но единственное, что его волновало — желание унизить Горбачева, ускорив кончину Советского Союза. В 1990-е в Крыму были сильны сепаратистские настроения, которые, в частности, проявились в том, что в 1994 на полуострове был избран собственный президент. Но ельцинская Россия, расколотая и ослабленная, ничего не сделала для того, чтобы прийти на выручку жителям Крыма.

То, что население Крыма порвало с Украиной в ходе референдума 2014 года, стало осуществлением принципа права наций на самоопределение, закрепленного в Уставе ООН. Можно провести стопроцентную параллель между этим плебисцитом и разрывом Норвегии со Швецией в 1905 году и разрывом населения различных колоний со своими европейскими метрополиями в первые десятилетия после Второй мировой войны.

Западные страны сами создали прецедент для выхода Крыма из состава Украины, признав Косово независимым государством. Разница между Косово и Крымом состоит в том, что выход Косово из состава Сербии происходил в ходе бомбардировок, стоивших жизни тысячам людей, и привел к изгнанию сотен тысяч сербов, а Крым порвал с Украиной совершенно бескровно, и разрыв не повлек за собой никаких этнических чисток.

Татары настроены позитивно

А как же крымские татары, потомки тех, кто правил в Крыму вплоть до российского завоевания в XVIII веке, и которых Сталин в 1944 году обвинил в пособничестве немцам и сослал в Среднюю Азию? В каком положении оказались они?

По мнению активиста татарского правозащитного движения Васви Абдураимова, с которым я побеседовал, большинство татар положительно отнеслись к воссоединению Крыма с Россией. Он подчеркнул, что татарам и другим этническим группам, подвергшимся гонениям, с конца 1980-х годов стали возвращать их права, но эти процессы были прерваны распадом СССР и тем, что Крым в 1991 отошел к независимой Украине. После 1991 года украинские власти не сделали ничего для улучшения положения татар. Напротив, им удалось спровоцировать конфликты между славянами и татарами в Крыму. Кроме того, Абдураимов считает, что едва ли кто-то из татар доверяет татарским лидерам в изгнании, получившим убежище на Украине, после того как они выступили с инициативой экономической блокады Крыма.

После того, как Крым стал частью России, татары смотрят в будущее с оптимизмом, заверил Абдураимов. Причина в том, что Россия, в отличие от Украины — многонациональное государство, и что российское руководство вынуждено относиться к татарам и другим не-славянам хорошо, чтобы быть в состоянии реализовать свои интеграционные устремления в отношении бывших союзных республик в Средней Азии.

Во время своего пребывания в Крыму я посетил многие районы полуострова, в частности, те, где проживает много татар. Я нигде не заметил этнических противоречий. Все, с кем я говорил, заявляли также, что между разными этническими группами в Крыму практически нет конфликтов.

Политики и деятели культуры из многих европейских стран посетили Крым после 2014 года и составили свое собственное независимое мнение о воссоединении его с Россией.

Норвежским политикам и обычным гражданам следует поступить так же. Им следует посетить Крым, поездить по полуострову и поговорить с простыми людьми. Я убежден в том, что они, как и автор этих строк, обнаружат, что почти все в Крыму, включая крымских татар, поддерживают воссоединение с Россией, и что люди смотрят в будущее с оптимизмом.