/Поглед.инфо/ Въпреки че всички обвинения за провеждана от Русия кибервойна срещу Америка въобще не се потвърдиха, антируската пропаганда на Вашингтон продължава. Първоначалните намерения на президента Тръмп да започне диалог с московския си колега, засега са в застой.

И този контрапродуктивен кръстоносен поход се подкрепя от голяма част от „елита” на Запад. Военният съюз НАТО продължава да разполага свои войски по границата с Русия. В Норвегия, подкрепяна от САЩ и Великобритания, на 1 март се проведоха съвместни учения Viking 2017. В Полша в началото на април ще бъде разположен допълнителен контингент американски войници. Кампанията на САЩ и Великобритания срещу мнимата "руска агресия" набира скорост и получава все по-широко разпространение, благодарение на „услужливостта” на грантовите медии.

(рус.ез.)

Кому выгоден конфликт с Россией

30 января NBC News сообщила: «На заснеженных польских равнинах, где на протяжении десятков лет господствовали российские войска, американские танки и военнослужащие подали сигнал Москве и продемонстрировали огневую мощь Североатлантического альянса. Сегодня, когда усиливаются сомнения в преданности президента Дональда Трампа НАТО, танки своими залпами заявили о том, что альянс в составе 28 стран-членов остается важным сдерживающим фактором в опасном новом мире».

Один любопытный аспект этого явно тенденциозного сообщения заключается в двух фразах NBC: «где на протяжении десятков лет господствовали российские войска» и «важный сдерживающий фактор». NBC дает понять, что Россия по какой-то неуказанной причине очень хочет напасть на Польшу. Как часто случается в западных СМИ, никаких подтверждений и доказательств этого предположения нет. Просто Россия зациклилась на идее собственного господства, а американские войска, действующие далеко от дома прямо на российской границе, это нормальное явление, ибо именно так должна себя вести «незаменимая нация».

Затем мы услышали сообщение Reuters: «Начиная с февраля, американские воинские подразделения рассредоточатся по всей Польше, странам Прибалтики, Болгарии, Румынии и Германии для проведения боевой подготовки, учений и обслуживания техники. Сухопутные войска также направят 10-ю бригаду армейской авиации в составе 50 вертолетов Black Hawk и 10 CH-47 Chinook, а также 1 800 человек личного состава. Кроме того, будет отправлен отдельный батальон армейской авиации численностью 400 человек с 24 вертолетами Apache».

Военный альянс в составе США-НАТО продолжает размещать свои войска вдоль границы с Россией. В Норвегии при поддержке США и Британии с 1 марта проводятся учения Joint Viking 2017. А с начала апреля в Польше будут развернуты дополнительные американские войска, так как альянс создает новую группировку в ответ на российскую аннексию Крыма в 2014 году. Кампания США и Британии против мнимой «российской агрессии» набирает обороты и расширяется, чему всячески содействуют неизменно угодливые СМИ.

6-7 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин побывал в Вашингтоне и встретился с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и сенатором Марко Рубио (Marco Rubio) из комитета по международным отношениям. Он получил заверения в «американской поддержке» действий по «противостоянию российской агрессии», а Британия объявила, что ее «косматый фигляр» министр иностранных дел Борис Джонсон посетит Россию и скажет русским, чтобы «не совали свой нос» в дела Запада. Джонсон уже объявил, что Москва занимается «всевозможными недобрыми делами» и «ведет кибервойну».

Печальная ирония утверждений Джонсона о кибервойне заключается в том, что буквально накануне появилась информация об активном участии британских спецслужб в кибернетических махинациях огромного масштаба. WikiLeaks в очередной раз показала ту глубину обмана и надувательства, до которой опустились великие демократии Запада, и сообщила, что в ставших достоянием гласности документах «рассказывается о планах ЦРУ и дается описание вредоносных программ и прочих инструментов, которые можно применять для взлома самых популярных в мире платформ информационных технологий. Утечки показали, что разработчики нацелились на внедрение данных инструментов в некоторые избранные компьютеры без ведома владельцев. Документы указывают на обширный обмен такими инструментами и информацией между ЦРУ, АНБ и прочими федеральными спецслужбами США, а также между разведывательными ведомствами близких союзников Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании».

Затем ABC News абсолютно бездоказательно сообщила, что «у стоящего за WikiLeaks Джулиана Ассанжа по всей видимости прочные отношения с Россией». Но она не смогла скрыть сообщение CNN о том, что «в целях сокрытия своих операций ЦРУ часто использовало методы, благодаря которым его хакеры выступали под видом русских».

Такие люди как американский сенатор Эми Клобучар (Amy Klobuchar) никак не прокомментировали разоблачения WikiLeaks, хотя еще в январе эта законодательница объявила, что «Россия использует кибератаки и пропаганду для подрыва нашей демократии. Мы не одиноки. Россия часто осуществляет кибератаки и военные нападения на демократии во всем мире». Ей вторит сенатор Бен Сасс (Ben Sasse) из Небраски, заявивший, что усиление американских санкций «нарушит расчеты Путина и защитит Америку от российских кибератак и политического вмешательства».

Безусловно, сенаторы не смогут преодолеть свою оголтелую ненависть к России и превратное чувство гордости, дабы признать, что 1 марта Национальное управление военно-космической разведки США запустило в космос шпионский спутник, выведенный на орбиту ракетой «Атлас-5» с российским двигателем РД-180. Это поразительный пример убогого мышления — ведь в официальном сообщении о запуске ракеты РД-180 упомянут трижды, а страна-производитель — ни разу. Этому примеру последовали ведущие средства массовой информации.

В марте в космос должна была полететь еще одна ракета «Атлас-5» с грузом для Международной космической станции, однако запуск отложили «из-за неполадок с гидравликой, которые были обнаружены в наземном оборудовании перед стартом». Если бы задержка была вызвана сбоем в работе российского двигателя, злорадных заголовков было бы хоть отбавляй.

В ответ на разоблачения WikiLeaks американское правительство осудило их, потому что они якобы «не только ставят под угрозу американский персонал и его деятельность, но и дают нашим противникам средства и информацию для нанесения нам вреда». Сенатор Сасс вполне предсказуемо сообщил в Твиттере: «Джулиан Ассанж должен провести остаток жизни в арестантской робе. Он — враг американского народа и союзник Владимира Путина».

Деятельность американской и британской разведки не должна вызывать удивление, потому что есть многочисленные доказательства их слежки за Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном, за канцлером Германии Ангелой Меркель, за французскими президентами Николя Саркози и Франсуа Олландом, за президентом Бразилии Дилмой Русеф и за многими другими иностранными руководителями, которые подверглись унизительной процедуре с участием грязных собирателей информации о их частных разговорах.

В июне 2013 года стало известно, что Соединенные Штаты Америки шпионят за компьютерными сетями ЕС в представительстве этой организации в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как сообщило немецкое издание Der Spiegel, в документе от сентября 2010 года «в качестве цели для наблюдения четко названо представительство ЕС в ООН». Журналисты Der Spiegel выяснили, что «АНБ также вело электронную слежку в здании в Брюсселе, где находится совет министров ЕС и Европейский совет». Вместе с коллегами из Управления правительственной связи Великобритании американские спецслужбы стараются изо всех сил, но так и не могут доказать, что Россия «использует кибератаки и пропаганду для подрыва нашей демократии».

Верный рупор ЦРУ New York Times заявила в декабре: «Американские разведывательные и правоохранительные органы едины во мнении о том, что перед президентскими выборами российское правительство прибегло к услугам компьютерных хакеров, дабы посеять хаос во время кампании». И не только это. «Руководство ЦРУ представило законодателям новое шокирующее суждение, которое резко изменит ход дебатов». Россия, заявили они, осуществляла вмешательство «главным образом для того, чтобы помочь Дональду Трампу стать президентом».

Но никаких доказательств российских хакерских взломов во время выборов нет. А теперь появилось доказательство того, что «в целях сокрытия своих операций ЦРУ часто использовало методы, благодаря которым его хакеры выступали под видом русских».

Хотя все эти утверждения о ведении Россией кибервойны против Америки ничем не подтверждены, антироссийская пропаганда Вашингтона будет продолжаться в обозримом будущем. А первоначальные намерения президента Трампа начать диалог со своим московским коллегой закончились ничем. Даже если он возродит ту здравую политику, которую как будто поддерживает, его вашингтонские приспешники будут делать все возможное для сохранения конфронтации и распространения новой лжи о российской «агрессии» и «кибератаках». Антироссийская кампания набирает обороты, и нетрудно понять, почему этот контрпродуктивный крестовый поход привлекает столь многих на Западе.

Больше всех от конфронтации с Россией выигрывает американская военная промышленность и спецслужбы, за которыми вплотную идет верхушка недееспособного военного альянса США-НАТО, долгие годы пытающаяся хоть как-то оправдать свое существование. И пока военно-промышленный комплекс будет сохранять свое влияние в Вашингтоне, военная истерия и бездумное милитаристское позирование будет продолжаться.

А на МКС по-прежнему будут летать ракеты с российскими двигателями.

Брайан Клафли пишет на тему внешней политики и по военным вопросам. Живет во Франции.