/Поглед.инфо/ С нескрито злорадство, а някои дори се задъхваха от възторг, домораслите ни либерали реагираха на агресията на САЩ срещу суверенна държава - Сирия. В петък вечер американските кораби в Средиземно море атакуваха с крилати ракети сирийска военно-въздушна база, в резултат на което инфраструктурата й е увредена, има и убити, включително сред цивилното население.

Това беше направено без санкцията на ООН, под предлог, че Дамаск уж е отговорен за химическата атака в Идлиб. Няма доказателства за това, но Вашингтон вече е открил „виновника” и е решил да го "накаже".

А Карина Орлова, щатният коментатор на «Эхо Москвы» – медията, която се явява информационен рупор на политиката на САЩ в Русия – побърза да приглася на Вашингтон. Тя препоръча на руснаците да се опомнят и веднага да напуснат Сирия. Защото, според нея, Русия също била виновна за химическата атака в Идлиб, поне косвено... С една дума, маската спадна: либералната опозиция се разпаса окончателно и открито застана зад терористичната политика на САЩ.

(рус.ез.)

Браво агрессору?

Доморощенные либералы поддержали ракетный удар США по Сирии

С нескрываемым злорадством, а кое-кто даже с воплями восторга, встретили доморощенные либералы агрессию США против суверенного государства – Сирии. В ночь на пятницу американские корабли в Средиземном море нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе, в результате чего повреждена ее инфраструктура, есть погибшие, в том числе и среди мирных жителей. Сделано это было без санкции ООН, под предлогом, будто Дамаск якобы виновен в химической атаке в Идлибе. Никаких доказательств этого нет, но Вашингтон уже заранее нашел виновного и решил его «наказать».

Президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, считает американский ракетный удар по Сирии «агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом». Он подчеркнул, что сирийская армия не располагает запасами химического оружия.

Казалось бы, все ясно, однако российские либералы позицию Москвы игнорируют, они снова – полностью на стороне США, нагло атаковавших суверенное государство.

«США, – заявляет на их информационном рупоре – «Эхе Москвы» штатный обозреватель радиостанции Карина Орлова, – дают опомниться русским и уйти из Сирии. Но предупреждают, что времени не так уж много. И в химической атаке Россия виновата тоже, по меньшей мере, косвенно».

«И вот, что получается, – продолжает ерничать «Эхо» устами своего обозревателя, – пока был Обама, Кремль громко тявкал всеми своими уродливыми головами, задирая большого и сильного и умного соседа – вражескую Америку… Но вот пришел Трамп, и Кремль тоже радовался, предвкушая скорый конец мировому правопорядку (то есть мироустройству, основанному на законе). Но оказалось, что от соседа по планете отвалилось одно качество и осталось только «большой и сильный». Который взял и бомбанул по Асаду, сбросив 50 томагавков на правительственные военные базы Сирии», – торжествует Карина Орлова.

«Мы и так-то уже выглядим клиническими идиотами, а если все-таки выяснится, что наше участие в победе Трапма было больше, чем статистическая погрешность, то останется убиться об стену. Выходит, мы сами сделали президентом человека, который тут же плюнул нам в рожу и дал пинка под зад!», – издевается на «Эхе» другой его записной комментатор Антон Орех.

«Господин Путин привык пользоваться преимуществами дурного мальчика в приличном обществе, - с претензией на остроумие упражняется на сайте либерального журнала «Сноб» Дмитрий Орешкин. - Все в троллейбусе тихо-смирно едут, приходит дурной мальчик, садится на место для инвалидов и закуривает. И никто не знает, что делать, потому что ругаться бессмысленно, а ехать все равно надо, и не драться же с ним. А он чувствует себя вполне комфортно и считает, что диктует всем свои условия». «Но, – с удовлетворением вещает Орешкин, – оказалось, что в троллейбусе с Путиным едет еще один пацан, только покруче». «Я думаю, что Путин струсит. Раньше можно было дразнить американского льва, потому что у него между ушами сидел заяц и боялся последствий. Лев терпел и рыло отворачивал. А теперь что делать?», – торжествует обозреватель «Сноба».

«Еще раз напомню, что господин Трамп – это вам не господин Обама и даже не госпожа Клинтон, – уже открыто грозит Кремлю главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов. «Вот теперь, – ухмыляется он, – десять тысяч раз те люди, которые тут визжали по поводу «какое счастье: Трамп избрался! А Клинтон… Вот сейчас будет дружба "пхай-пхай! "», они должны убедиться в том, что у Америки есть интересы, и ее президент, который представляет республиканскую часть общества, это человек, который будет наносить удары».

Это какие же «интересы», позвольте спросить? Чтобы бомбить суверенное государство? Устраивать провокации и убивать мирных людей? Фактически поддерживать террористов, против которых и действовали сирийские самолеты на базе, которую обстреляли США?

Ну, а в разделе комментариев по поводу американской атаки среди постоянных читателей «Эха» вообще царит полное ликование.

Вот лишь пара из них:

«Мне Трамп нравится все больше и больше. Потому что, не нарушая закон, или отвечая перед законом, если нарушил, СТАВИТ ВСЕ НА УШИ!!! В этом он похож на Навального. Не по убеждениям, а по установке – "придумал – сделал!!!"».

«Красиво. Ну, а Трамп и правда уникален для общемировой либеральной политической арены, ведь он выполняет свои обещания».

Одним словом, последние события и в России, и в Сирии, показывают, что маски окончательно сброшены: либеральная оппозиция распоясалась и уже повела настоящую войну против избранной народом России власти. Они открыто выражают свою полную поддержку террористической политике США.

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