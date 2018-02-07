/Поглед.инфо/ Читателите на британските вестници се възхищават на храбростта на руския пилот Роман Филипов, чийто изтребител бе свален в Сирия на 3 февруари.

В Сирия няма "бунтовници", има само джихадисти, а Русия е единствената сила, която се бори срещу тях; това е мнението на повечето от тях. Но откъде тези джихадисти си доставят оръжия? От Либия? От САЩ? Или самата Русия им ги доставя? Във всички случаи – пилотът е истински воин.

Читател с ник Art P пише: Доблест. Чест. За офицер от руската армия това е норма. Много хора, очевидно, не разбират това... Изпълнявайки своя дълг, Роман защитава не само Русия, но и целия свят от терористичната чума. Вечна памет на героя. Бог да го благослови.

Читател с ник lord barnett пише: Заглавието трябва да бъде: "Руски изтребител е свален от бунтовници, подкрепяни от Америка."

Читател с ник SG17 (Лондон, Великобритания) пише: Той успя да убие двама врагове, преди да се самовзриви. Какъв герой! Но основният въпрос е откъде [джихадистите] са получили оръжието, за да свалят реактивния самолет. Мислите ми се обръщат на запад ...

(рус.ез.)

Для российского офицера мужество — это норма

Операция России в Сирии

Российский пилот, сбитый в Сирии, совершил самоубийство, чтобы не попасть в плен

Mic: Майор Роман Филипов, без сомнения, герой вне зависимости от того, зачем президент России послал его в Сирию. Покойся с миром.

Art P: Мужество. Доблесть. Честь. Для офицера российской армии это норма. Многие, очевидно, этого не поймут…

Исполняя свою долг, Роман защищал не только Россию, но и весь мир от террористической заразы.

Вечная память герою. Благослови тебя Бог.

NickWickPapers: Учитывая, что он участник боевых действий России в Сирии, стране, которая не угрожала его родине, и он принимал там участие в бомбежках школ, больниц и конвоев первой помощи, защищая режим, который использует химическое оружие против собственного народа, еще трудно сказать, кто там террорист.

Niblo @NickWickPapers: Ну и когда же Сирия угрожала Великобритании, заставив ее встать на сторону перерезающих горло людям мясников-повстанцев, которые направляют самолеты на офисные центры, убивая сотни невинных британских граждан и известных под именем «Аль-Каиды» (организация запрещена в России)?

Nick Dixon @NickWickPapers: Очевидно, он застрелил двух противников, прежде чем взорвать себя самого, и неважно, под чьими знаменами он воевал, — это было невероятно мужественно, хотя, учитывая альтернативу, принять решение было легко.

Ian Dale: Я смотрю, путиноботы работают и по воскресеньям. Смехотворное извращение винить Запад, когда эти «Иглы» производила и поставляла сама Россия.

lord barnett: Заголовок должен быть такой: «Российский истребитель, сбитый повстанцами, которых поддерживает Америка».

Hannibal Cannae: Сейчас русские отплатят им сполна! Русские ведут войну за нас.

David Marsh: Русские — единственные, кто борется с джихадистами. В Сирии нет никаких «повстанцев», там одни джихадисты. Потеря России — наша потеря.

Steven Simlett @David Marsh: Нет, это вовсе не наша потеря, товарищ. Надеюсь, в Москве не очень холодно.

Новый герой России

onlooka (Челтнем, Великобритания): Русские ВСЕГДА отрицают допущенные ими ошибки. Они действительно бомбили гражданские территории в Сирии, и они по-прежнему поддерживают жестокую диктатуру там только для того, чтобы обзавестись выходом в Средиземное море. Имейте в виду, что большинство «красных стрел» в этих комментариях будут из числа троллей, для которых это — часть работы.

Minuteman (Гилфорд, Великобритания): Отважный человек, RIP.

st evin (Килдар, Ирландия): Россия разбомбила уже 147 больниц и более 1000 школ в Алеппо. Должно быть, правда, западные СМИ сообщали о них всех.

Minuteman (Гилфорд, Великобритания): В западных СМИ Россия всегда бомбит школы и больницы, и лишь США и Великобритания всегда бомбят военные позиции. Странно.

Shanghai66 (Норвич, Великобритания): Настоящий герой нашего времени, боже благослови его и его семью. Я так рад, что Россия убивает этих грязных свинолюбивых крыс.

SG17 (Лондон, Великобритания): Он сумел убить двух врагов, прежде чем убил самого себя. Какой герой! Главный вопрос, откуда они взяли оружие, чтобы сбить реактивный самолет. Моя голова поворачивается на запад…

captyak (Бирмингем, США): Эти было оружие из Ливии, которое туда попало благодаря Обаме и Хиллари через Бенгази, это делает ЦРУ, отсылая туда запасы Каддафи, чтобы свергнуть правительство Сирии, как в Египте и Ливии.

simple russian girl (в сердце матери, Россия): Я думаю о том, как тяжело его семье смотреть это видео.

Song Shensong (Вашингтон, округ Колумбия, Люксембург): Это не первый раз, когда русский делает такое в Сирии, они скорее убьют себя, чем позволят своим семьям увидеть их тела в виде трофеев в СМИ.

Jack in Portland (Портленд, США): Истинный воин.

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