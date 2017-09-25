/Поглед.инфо/ След разгрома на котлите и пробива на блокадата при Дейр ез-Зор, победата на сирийската армия, с подкрепата на руските ВКС и иранската милиция, стана известна на всички. Въпреки това, на Запад се опитват да игнорират руските успехи и Тръмп, в Организацията на обединените нации, се опита да припише победата в Сирия на самия себе си.

Въпреки това, каквото се страхуват да говорят в The Guardian и Шпигел, го говорят свободно, например, в Африка. Така един от най-големите англоезични вестници - New Vision публикува статия от известния военен историк, преподавател в Британската Кралска военна академия Сандхърст, автор на научно-популярни книги, сътрудничил на 175 периодични издания от 45 страни - Гуин Дайър, който обяснява защо Русия спечели в Сирия.

"Този месец се навършват две години откакто руските ВВС са изпратени в Сирия, за да спасят умиращия режим на Башар Асад от срутване. На запад, по онова време, беше изразено мнение, че Москва е извършила чудовищна грешка. "Военните действия на Русия водят до по-нататъшна ескалация на конфликта, и само наливат масло в огъня на радикализацията и екстремизма," - заявиха тогава САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Катар, Саудитска Арабия и Турция, в съвместно изявление, три дни след падането на първите руски бомби. Ядосани, глупавите руснаци подкрепяха Асад, бомбардираха погрешния враг, бомбардираха цивилни и разпалиха войната, която няма да свърши.

/рус.ез./

Почему русские не стали слушать рекомендаций экспертов, в первую очередь из США, у которых больше опыта в проигрывании войн мусульманам, чем у кого-либо другого? Никто не любит, когда его поучают, но русские не стали вступать в какую бы то ни было полемику на этот счет. Они сохраняли спокойствие и продолжали делать то, что должны были делать. Спустя два года они победили. «Готовы все условия для финальной стадии уничтожения ИГИЛ в Сирии», — заявил генерал Александр Лапин, командующий российскими силами в Сирии, и его слова являются истиной. Лишь отдельные районы городов Ракка и Дейр-эз-Заур на востоке страны остаются под контролем ИГИЛ, и эти города падут до конца года.

Все что осталось – это вернуть большой анклав вокруг Идлиба на северо-востоке Сирии, где сейчас хозяйничает филиал Аль-Каиды под названием Джабхат аль-Нусра (данная организация чуть ли не каждый месяц меняет название, чтобы скрыть свои корни). Но русские пообещали Асаду помочь вернуть и эту территорию. «Операция по уничтожению боевиков ИГИЛ и Джабхат аль-Нусры на территории Сирии будет продолжена до их полного и гарантированного уничтожения", пообещал генерал Лапин на прошлой неделе. Уничтожение аль-Нусры будет крупномасштабным мероприятием, однако оно вполне выполнимо, поскольку бывшие сторонники этой исламистской организации в Турции и Саудовской Аравии отказали группировке в поддержке. Действительно, усилия России и Ирана по спасению Асада были настолько успешными, что план, казавшийся раньше невероятным, становится реальностью: вся Сирия будет вновь объединена под руководством Асада», — пишет британский эксперт.

Выдав очевидное, сэр Гвинн переходит к рассказу, а собственно, почему Россия там победила. «Как русские (и их иранские союзники, предоставившие большую часть военной поддержки на суше) смогли победить за два года в войне, в то время как США безуспешно и невнятно пытались решить этот вопрос с 2011-го года? Русские победили, выбрав хладнокровный реализм, сделав ставку на меньшее зло (Асада), а затем целенаправленно сосредоточившись на военной победе. США, испытывающие одинаковое отвращение по отношению к обеим сторонам конфликта (Асаду и исламистам), потратили годы, чтобы изобрести или найти третью "умеренную" силу, которой никогда не существовало. Тем временем Россия и Иран просто открыто поддержали режим Асада (сирийскую армию от краха отделяли считанные месяцы, когда русские вмешались в 2015-м году). Они добились успеха, а Штатам придется, в конце концов, сматывать удочки и возвращаться домой.

Что же получила Москва в обмен за свою интервенцию? Первое и главное: она предотвратила возникновение исламистского государство рядом со своими южными границами (примерно десятая часть населения России – мусульмане). Кроме того, русские продемонстрировали, что могут быть очень полезным союзником для других режимов, попавших в беду. В отличие от вы-понимаете-кого», — подводит печальный итог Дайер.

Если откинуть штампы про «злого Асада», то эксперт просто пересказал то, о чем наше агентство писало еще с год назад. В Сирии Россия не просто борется с террористами, операция в Сирии стала продолжением Мюнхенской речи — выступив открыто против планов США и Запада, наша страна дала надежду многим народам, на то, что бомбардировщикам от «Империи добра» и собранным этой империей боевикам есть противовес. Та самая возможность не пойти по пути Ливии.

Незадолго до убийства в 2011 году ливийский лидер Муамар Каддафи сказал: «Есть ли в мире закон, позволяющий эти убийства? Я скажу вам: да, есть. Это Закон Джунглей. Это ваш закон и ваш порядок. Четыре месяца, — четыре месяца! — вы бомбите нашу страну, и все боятся даже сказать слова осуждения. Будь ещё в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы. Но её нет, её нет, и вы торжествуете». В 2011 страной руководил Дмитрий Медведев, который строил «перегрузку» и мечтал встроить Россию в западный проект. И Россия подписала резолюцию, которая позволила НАТО бомбить Ливию. Пройдет 6 лет и Запад истошно вопит — русские вернулись. Русские, которые не дали истребить своих на Донбассе, защитили сирийцев и по кусочкам создают вместе со свободными народами новый мир, где не будет «избранных наций», которым можно истреблять народы по своему настроению. И господам хоть из США, хоть из Британии придется это принять, как факт.

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