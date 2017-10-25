/Поглед.инфо/ Готвят Оксана Пушкина за поста комисар по правата на феминистите и перверзниците.

Вчера в топ новините попадна информацията, че британското правителство се опитва да коригира документи на ООН, като замени фразата "бременни жени" и "бъдещи майки" с "бременни хора", за да не се обиждат педерастите. Законодателните опити на "напредничавите" (или по-скоро побъркани) европейци биха могли да бъдат игнорирани, ако депутатите от Руската държавна Дума не се движат в една и съща посока, опитвайки се да легализират понятието "пол".

Както се съобщава от РИА Новости, британското правителство изпрати искане до ООН с молба да се замени в Международния пакт за граждански и политически права терминът "бременна жена" с термина "бременен човек", за да бъдат включени и транссексуалните. Освен това в Британското външно министерство (аналог на Държавния департамент на САЩ) се обсъждат възможни промени в законодателството, което ще позволи на британските граждани да потвърдят промяната в пола без да предоставят медицински доказателства.

/рус.ез./

Надо сказать, английские содомиты достигли больших успехов в легализации порока как в самом Соединенном Королевстве, так и за рубежом. Так, Форин офис регулярно финансирует вылазки и шабаши педерастов по всему миру, в том числе и в России (см например, наш материал «Британские спецслужбы ставят на российских содомитов»), нимало не смущаясь что тем самым они вмешиваются во внутренние дела других государств. Иногда за это диппредставителям даже влетает по шапке.

В России до недавних пор пристрастия заморских извращенцев разделяли в основном немногочисленные поедатели заморских же грантов. Но с некоторых пор ситуация изменилась: США вместе с Великобританией объявили содомизацию населения мира под предлогом борьбы за права секс меньшинств главным приоритетом своей внешней политики, и поток денег резко увеличился.

В марте этого года премьер Дмитрий Медведев подписал «Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017-2022 годы», которая была разработана в недрах Минтруда и претендует на полную перекройку всей гос. политики в области семьи и детства, в частности с помощью разрушения «стереотипа» о роли женщины в обществе как матери.

Эстафету Медведева принял спикер ГосДумы Вячеслав Володин, который достал из нафталина свой старый законопроект «О гендерном равенстве».

Наконец, вчера открылось еще одно «окно Овертона»: СМИ сообщили о том, что в ГосДуме может появиться новая должность — «спецпредставитель по делам женщин». На эту должность претендует телеведущая и депутат от «Единой России» Оксана Пушкина. Именно она, вместе с депутатом Ириной Родниной, получили от Володина поручение доработать законопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин».

Пушкина – ярая феминистка, прославилась лоббированием бэби боксов и криминализации наказаний детей (в их терминологии—семейного насилия), причем активно распространяла заведомо ложную статистику о высоком уровне насилия в семье, так что не приходится сомневаться что ее кандидатура наверняка устроит заморских заказчиков всего этого цирка. Вопрос лишь в том, что это все не устраивает подавляющее большинство россиян. И, надеемся, Президента.

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