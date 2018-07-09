/Поглед.инфо/ Полското министерство на външните работи и президентът на Литва изразиха загриженост относно предстоящата среща на президентите на Русия и Съединените щати в Хелзинки. Техните страхове са оправдани: в навечерието на срещата на върха на НАТО, Доналд Тръмп е готов да шантажира западните се съюзници, които не са склонни да отделят 2% от БВП за военни разходи, с евентуална сделка с Владимир Путин.

Тактическо сближаване на Вашингтон с Москва не само допълнително ще подкопае трансатлантическото единство, но ще намали и значението на Източна Европа за американците, като "буферна зона" между Русия и по-големите страни от ЕС.

Министърът на външните работи на Полша Яцек Чапутович заяви, че Варшава има "основание за безпокойство", поради възможно "рестартиране" на американско-руските отношения по време на срещата на Владимир Путин и Доналд Тръмп в Хелзинки.

"Като цяло, желанието на Путин да убеди президента Тръмп да промени политиката, не подлежи на критика, но ще видим какъв ще бъде ефектът," каза ръководителят на полското Министерството на външните работи.

Президентът на Литва също е обезпокоена. „Остава да видим какво ще се случи. Нямаме особени очаквания, имаме много подозрения", каза Далия Грибаускайте за предстоящите разговори между Путин и Тръмп.

Руско-американска среща на върха във финландската столица изнервя цялата източноевропейска "буферна зона". Ако Тръмп изпълни предизборнота си обещание "да се погоди с Русия" и да сключи "сделка" с Путин, то „услугите” на Украйна, Полша, балтийските държави и другите, съставляващи "санитарния кордон" държави за "сдържане" на Русия, няма да са необходими.

(рус.ез.)

«Буферная зона» Восточной Европы боится встречи Трампа и Путина

МИД Польши и президент Литвы выразили обеспокоенность предстоящей встречей президентов России и США в Хельсинки. Их опасения оправданны: накануне саммита НАТО Дональд Трамп готов шантажировать сделкой с Владимиром Путиным западноевропейских союзников, не согласных отчислять на военные расходы 2% ВВП. Тактическое сближение Вашингтона с Москвой не только еще более подорвет трансатлантическое единство, но и снизит для американцев ценность Восточной Европы как «буферной зоны» между Россией и главными странами Евросоюза.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что у Варшавы есть «некоторое обоснованное беспокойство» из-за возможной «перезагрузки» российско-американских отношений на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. «В целом, желание Владимира Путина убедить президента Трампа изменить политику не заслуживает критики, но мы посмотрим, какой будет эффект», — сказал глава польского МИД.

Обеспокоена и президент Литвы. «Посмотрим, что произойдет. Особых ожиданий нет, есть очень много настороженности», — сказала Даля Грибаускайте по поводу грядущих переговоров Путина с Трампом.

Российско-американский саммит в столице Финляндии нервирует всю восточноевропейскую «буферную зону»: если Трамп выполнит свое давнее предвыборное обещание «поладить с Россией» и заключит «сделку» с Путиным, то услуги Украины, Польши, Прибалтики и других составляющих «санитарного кордона» по «сдерживанию» России станут не нужны.



К сожалению для Восточной Европы, международная конъюнктура сегодня благоприятствует «сделке» Трампа и Путина. За 10 дней до саммита НАТО Дональд Трамп разослал союзникам «письма счастья» с категорическим требованием увеличить военные расходы до положенных по нормам Альянса 2% ВВП. В письме к канцлеру Германии Ангеле Меркель Трамп особо отметил, что «недостаточная трата средств на оборону» ФРГ подрывает безопасность всего военного блока.

Германия, между тем, увеличивать расходы на оборону и вкладываться тем самым в развитие американского ВПК по-прежнему не собирается. И тем, как справедливо отметил в своем письме Дональд Трамп, подает пример другим зажиточным странам «Старой Европы», которые тоже жертвовать на военный бюджет не хотят. К этому конфликту добавляются торговая война между Америкой и Евросоюзом, споры вокруг «ядерной сделки» с Ираном и поддержка администрацией Трампа правых популистов в странах ЕС.

Саммит НАТО в такой обстановке может обернуться натуральным свинским скандалом. На предыдущем саммите президент США отталкивал премьер-министра Черногории, на последнем саммите G7 швырял в Ангелу Меркель конфетами — страшно представить, что он теперь учудит, видя нежелание союзников платить Америке по счетам.

Но для Восточной Европы страшнее всего то, что ради шантажа Германии и других европейских союзников президент США может пойти на соглашение с Путиным и отвергнуть незыблемые основы коллективной политики Запада в отношении Москвы.

Поведение Дональда Трампа доказывает, что эти опасения небезосновательны. Трамп наловчился мастерски играть на нервах союзников, шокируя своих европейских коллег на международных форумах эпатажными заявлениями по самым деликатным вопросам взаимоотношений с Россией.

То хозяин Белого дома в неформальной обстановке признается своим визави, что не понимает, почему Запад поддерживает Украину против России, ведь Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире. То между делом шепнет кому-нибудь на ушко, что считает Крым российским, потому что там все говорят по-русски. То предположит, что Соединенные Штаты могли бы вывести все свои войска из Европы, раз европейцы не хотят платить Америке за военную безопасность.

Трамп, разумеется, понимает, что ненавидящие его европейские лидеры непременно «сольют» информацию о таких кулуарных намеках в прессу и через сутки-другие слова американского президента будет обсуждать все западное сообщество, и умело сеет панику.

Только поражает эта паника в первую очередь не Берлин, Париж, Рим и прочих богатых европейцев, из которых пытается выбить деньги президент США, а Вильнюс, Варшаву, Бухарест и других неофитов трансатлантической интеграции.

Самая страшная угроза для Восточной Европы — это никакая не «российская агрессия», а разрушение единства Западного мира, которое было залогом вольготного существования «младоевропейских» элит.

«Новая Европа» была плодом трансатлантической интеграции. У нее было два «родителя»: Евросоюз, который ее кормил, и Соединенные Штаты, которые ее опекали и защищали. В том числе от Евросоюза, когда тот не хотел давать Польше или Прибалтике денег или принимать их в «европейскую семью».

Формула успешной интеграции Восточной Европы в Западный мир была проста до элементарности. Полное принятие однополярного либерального миропорядка. Подчинение двум внешним центрам управления: в первую очередь — Вашингтону, во вторую очередь — Брюсселю. Политика «сдерживания» России как плата за вход в западные «элитные клубы» — НАТО и Евросоюз.

Сегодня простой и ясный мир Восточной Европы трещит по швам.

Америка ссорится с Европой, Европа ругается с Америкой, и Америка назло Европе строит глазки Москве. «Новые европейцы» в этой ситуации оказываются в положении ребенка, переживающего развод родителей. Их вот-вот начнут тянуть за руки в разные стороны и спрашивать: ты, Прибалтика, кого больше любишь — «маму» Меркель или «папу» Трампа?

И едва ли в сложившейся ситуации сработает классический призыв сохранить семью ради детей. Уж больно «дети» неудачные получились.

Судя по полному пренебрежению Восточной Европой, которое демонстрируют США и европейские «гранды» при обсуждении своих проблем, судьба «детей» их вовсе не интересует.

Последние, конечно, не могут с этим смириться и как умеют пытаются сохранить «семью». Президент Литвы, например, уже вызвалась снизить напряжение между США и Евросоюзом. «В рамках этого напряжения Балтийские страны, Литва должны найти свое место и, возможно, даже стать звеном, которое попытается искать смягчение этих отношений и сокращение напряжения», — заявила Даля Грибаускайте.

Только что президент Литвы, а с ней и вся Прибалтика могут сделать для снятия напряжения между США и Евросоюзом? С чем таким они могут выйти, чтобы Вашингтон, Брюссель и Берлин забыли о торговой войне, потерянных миллиардах на контрактах с Ираном и плате за услуги военной защиты США?

Только с одним. С рассказом о том, что «русская угроза» реальна, Россия вот-вот нападет, да и уже ведет свою «гибридную войну», и перед лицом этой опасности мы все должны забыть о разногласиях и помириться.

Всё это не ново. Только этот детский лепет Запад 27 лет от Прибалтики и слышал. Однако накопившиеся внутри него разногласия стали уже так многочисленны, что впадение в детство «прибалтизации» Европе с Америкой не поможет.

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