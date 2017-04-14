/Поглед.инфо/ Положението на Съединените щати, както вътре в страната, така и на международната сцена, се влоши през първите месеци на президентството на Тръмп. Основните въпроси остават, няма и предпоставки за тяхното решаване.

Деиндустриализацията на страната, с доминирането на китайски потребителски стоки на вътрешния пазар, според американските експерти може да бъде преодоляна едва в рамките на няколко десетилетия (СССР реши този проблем за 10 години, тръгвайки от нулата). Икономическият суверенитет на САЩ е частично загубен.Зависимостта от китайската "световна фабрика" се запазва. Невъзможността страната да се ре-индустриализира за кратко време прави неизбежно по-нататъшното нарастване на държавния дълг. Съкращаването на средната класа приближава критичната точка на фона на засилване на имущественото разслоение, което води до бързо нарастване на социалното напрежение.

Американското влияние в Близкия и Средния изток в решаваща степен се заменя от руско, иранско и китайско. Реални предпоставки за промяна на тази тенденция не се очертават. Опитът за демонстрация на сила чрез ракетен удар срещу сирийска авиобаза само изостря ситуацията: ударът се оказа неефективен, въпреки непропорционално високия разход на ракети. Като се отчитат особеностите на момента и импулсивността на Тръмп, най-интересни за президента на САЩ ще бъдат такива действия, чрез които да се създаде бърза, мащабна и положителна реакция към него в западните медии, особено в американските.

Транснационалният елит, който се опитва да изгради глобален свят, гледа на САЩ само като на инструмент в своята геополитика. Съединените щати, както и всички останали страни, в дългосрочен план трябва да се "разтворят" в единен свят. Строго погледнато, транснационалите не се интересуват кой ще наложи тяхната концепция. САЩ са им по-близки, повечето от тях са произлезли оттам, там е и основният им бизнес. Независимо от това, те лесно могат да се преориентират към други центрове на глобални сили, като Китай или Русия; въпреки че няма да разполагат с надежден контрол над управляващите елити в тези две страни. Но и в САЩ тяхното влияние намалява - Тръмп не желае сляпо да изпълнява чуждата воля. Той въобще е неуправляем. Ето защо, основната цел на настоящия етап е възстановяване контрола, преди всичко над САЩ.

(рус.ез.)

Бумеранг «Томагавков»

Положение США, как внутри страны, так и на международной арене, по итогам первых месяцев президентства Трампа ухудшилось. Основные проблемы сохраняют актуальность, предпосылок к их решению новой американской администрации пока сформировать не удалось.



Деиндустриализация страны, с доминированием на внутреннем рынке китайских товаров широкого потребления, по оценкам американских экспертов, может быть преодолена лишь через несколько десятилетий (лишнее подтверждение превосходства социализма над капитализмом – СССР эту проблему решил – что называется, с нуля – за 10 лет). Экономический суверенитет США остается частично утраченным. Зависимость от китайской «мировой фабрики» сохраняется. Невозможность реиндустриализации в короткие сроки делает неизбежным дальнейший рост госдолга США. Механизмов, позволяющих его остановить, в существующей экономической системе не наблюдается.



Сокращение среднего класса будет продолжаться, приближаясь к критически опасному уровню, на фоне усиления имущественного расслоения общества. При этом рост социальной напряженности будет идти более быстрыми темпами в результате действия фактора «обманутых надежд», связанных с избранием Трампа, который обещал решить все проблемы в короткие сроки.



Искусственное ограничение миграции усилит протестные настроения в среде «цветного» населения Америки. Ситуацию усугубляют принятые Трампом законодательные акты, свертывающие социальные программы, в частности по медицинскому обеспечению неимущих слоев. В результате расслоение по линии «цветные» – «белые» будет нарастать ускоренными темпами.



Трамп не способен предложить обществу мало-мальски приемлемую альтернативу идеологии либерального фундаментализма. Похоже, у него и собранной им команды таковой нет. Как следствие, отсутствует идеологическая основа курса на суверенизацию США. Поэтому вряд ли удастся, с одной стороны, существенно повысить боеспособность ВС США, а с другой затормозить эскалацию внутренней агрессивности американского общества. Не получится достичь и радикального силового превосходства над другими странами. Геополитические конкуренты наращивают военный потенциал, в техническом отношении уже не уступая (Россия) или незначительно проигрывая (Китай) США.



Пытаясь решить сразу две задачи: вырваться из-под контроля транснациональных элит и создать основу реиндустриализации, совмещая это с борьбой с противниками внутри страны, Трамп и его администрация своими действиями всего за два месяца нанесли серьезный удар по американской геополитике. В результате заявлений об «устарелости» НАТО и соответствующих практических действий ослаблены и сам альянс, и особенно влияние США в нем. Страны ЕС на фоне Брексита приняли решение о создании общеевропейских вооруженных сил и уже сделали шаги в этом направлении. Как следствие проявилась тенденция к снижению влияния США на ЕС в целом. При этом опора Трампа в Европе – национально ориентированные политики и партии – осудили его за действия в Сирии, воспринятые как акт, означающий разворот США на прежний глобалистский курс.



Следствием выхода Штатов из Транстихоокеанского партнерства стало разрушение геополитической инфраструктуры, созданной предыдущими администрациями для экономической (а в перспективе и политической) изоляции Китая и России. Возможности Вашингтона по сдерживанию распространения влияния Пекина в этом и сопредельных регионах невоенными методами в значительной мере ослаблены.



Заявления об отказе снять санкции с Тегерана и более того, объявление этой страны врагом США, предопределили неизбежную интенсификацию иранской ракетной программы, а возможно и реанимацию ядерной, быстрое сближение Исламской Республики с Россией. Аналогичная ситуация с Китаем: объявив его главным противником США, Трамп умудрился оттолкнуть от себя и российскую элиту, которая связывала с ним большие надежды на сближение с Соединенными Штатами. В итоге неизбежна интенсификация российско-китайских отношений вплоть до перспективы преобразования ШОС из экономического в военно-политический союз, о чем уже начали поговаривать авторитетные эксперты и политики, ранее даже не рассматривавшие такую возможность.



На этом фоне в Сирии армия законного правительства при поддержке ВКС РФ, союзников из Ирана и Ливана успешно продолжает освобождение территории от ИГ (структура запрещена в РФ — ред.) и начала практическую подготовку к взятию Ракки. А бои за Мосул приобрели затяжной характер, сопряженный с огромными жертвами среди мирного населения, как от бомбардировок союзников, так и от казней со стороны террористов, что придает этой операции крайне невыгодный в морально-психологическом аспекте оттенок.



Дальнейшее развитие событий приведет к замещению американского влияния на Ближнем и Среднем Востоке российским, иранским и китайским в решающей мере. Реальных предпосылок к изменению наметившихся тенденций нет. Попытка продемонстрировать силу ракетным ударом по сирийской авиабазе Шамрат лишь усугубила положение США, показав, что далеко не все американские действия сокрушительны. Удар оказался неэффективным, несмотря на непропорционально большой расход ракет. Авиабаза смогла возобновить полноценную боевую деятельность менее чем через сутки. То есть этим ударом США продемонстрировали скорее слабость, нежели силу.



В таких условиях для Трампа и его администрации на первый план вместо стратегических выходят ситуативные цели: добиться впечатляющих, ярких успехов – любых, даже не имеющих значимого влияния на реальные процессы. С учетом особенностей момента надо полагать, что наиболее интересными для президента США будут такие действия, которые могут иметь быструю, масштабную и положительную для него реакцию в западных СМИ, прежде всего американских.



Он будет хвататься за любые варианты. При этом импульсивность Трампа, неготовность тщательно анализировать возможные последствия, стремление лично принимать решения, создают благоприятные условия для манипуляций им со стороны разных сил, в том числе и враждебных.



Глобальные игроки это хорошо понимают. Поэтому будут строить свою политику исходя из возможности таких манипуляций. Необязательно иметь доступ «к телу», влияние может оказываться косвенно – через СМИ, информацию спецслужб и аналитических агентств. В отличие от Трампа, эти силы будут действовать в соответствии со своими стратегическими целями, учитывая ситуацию для конкретизации текущих задач, выбора методов и способов.



В числе этих сил, конечно же, прежде всего, надо обратить внимание на транснациональную элиту, претендующую на построение мондиального мира. Эти рассматривают США лишь как инструмент своей геополитики. Соединенные Штаты, как и все остальные, в перспективе должны «раствориться» в едином мире.



Строго говоря, транснационалам совершенно безразлично, какая сила будет реализовывать их концепцию. США роднее и ближе – оттуда многие (если не большинство) из них вышли, там их основной бизнес. Тем не менее они легко переориентируются на иные центры глобальной силы, например на Китай или Россию. Однако надежного контроля над правящими элитами этих двух государств нет. Теперь и в США их влияние ослабло – Трамп не будет слепо исполнять чужую волю. Он вообще неуправляемый. Поэтому ключевая цель этапа – восстановление контроля, прежде всего над США.



Тут уж не до «демократизации» России и тем более Китая. В их лице транснационалы даже могут искать себе союзников, особенно в КНР как первой экономике мира, тем более что Пекин открыл для этого двери. Правда, страшновато – китайцы неоднократно демонстрировали свою готовность после получения выгод расставаться с «благодетелями». Поэтому главная цель некоронованных королей Америки на сегодня должна быть такой: взять президента США под полный контроль или подвести под импичмент.



В обоих случаях лучшее средство – дискредитация устремлений Трампа (по сути изоляционистских) и его самого как политика. Основными методами могут быть информационное давление, саботаж, воздействие со стороны законодательной и судебной властей, а также влияние через своих сторонников в администрации с подталкиванием к неадекватным поступкам. Удар по авиабазе в Сирии очень напоминает итог подобных действий – его низкая эффективность и абсолютная необеспеченность в морально-психологическом и нормативно-правовом аспектах не укрепили, а подорвали авторитет Трампа как президента.

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