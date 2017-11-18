/Поглед.инфо/ Миналият четвъртък Министерството на отбраната на РФ публикува неизвестни досега за обществеността архивни документи, които хвърлят светлина върху мащабната помощ на Червената армия, предоставена на Полската войска в края на Втората световна война, именно, десетки хиляди тона храни, камиони, самолети, зимни дрехи, бензин, керосин и много още продоволствия, които СССР в големи количества предоставя на Полша през 1944-1945 г.

Тези разсекретени документи са мълчалив укор към официална Варшава, която наскоро прие закон за декомунизация и възнамерява да разруши всички паметници на загиналите за освобождението на Полша червеноармейци. Съветските бойци направиха всичко възможно, за да могат полските им съюзници да са снабдени по-добре, за да се бият срещу врага. РИА „Новости” публикува подборка от най-интересните разсекретени документи. Разпореждането на Държавния комитет по отбраната на СССР № 6999сс от 24 ноември 1944 г., подписано лично от Сталин, задължава началника на тила на Червената армия генерал Андрей Хрулев, да подготви полската армия за провеждане на бойни операции в зимни условия. За да не мръзнат поляците, наредено е от складовете на Червената армия да се разпределят 62 000 комплекта топло обмундироване, както и 250 хиляди чифта двойно изолирано бельо, същия брой пуловери, кожени жилетки, зимни ръкавици и половин милион комплекта партенки...

(рус.ез.)

«Черная» благодарность. Как СССР помогал Польше и как та ему отплатила

Десятки тысяч тонн продовольствия, грузовые автомобили, самолеты, зимнее обмундирование, бензин, керосин — все это и многое другое СССР массово поставлял Польше в 1944-1945 годах.

В четверг Минобороны России опубликовало ранее неизвестные широкой публике архивные документы, проливающее свет на масштабную поддержку, оказанную Красной армией Войску Польскому на исходе Второй мировой войны. Эти рассекреченные бумаги — немой укор официальной Варшаве, которая недавно приняла закон о декоммунизации и собирается снести все памятники красноармейцам. Советские солдаты делали все от них зависящее, чтобы их тогдашним союзникам было хоть немного проще жить и воевать. РИА Новости публикует подборку самых интересных документов из рассекреченного архива.Распоряжение Государственного комитета обороны СССР № 6999сс от 24 ноября 1944 года, подписанное лично Сталиным, обязывало начальника тыла Красной армии генерала Андрея Хрулева, ни много ни мало, подготовить польских военных к ведению боевых действий в зимних условиях. Чтобы поляки не замерзли, предписывалось выделить со складов РККА 62 тысячи наборов теплого обмундирования, а также 250 тысяч пар утепленного нательного белья, столько же свитеров, меховых жилетов, пар зимних перчаток и дополнительно полмиллиона комплектов портянок.

Части Красной армии в это время воевали в Венгрии — 29 октября 1944 года началась Будапештская операция. Активные боевые действия продолжались и на других фронтах. В частности, войска Карельского фронта, наступая в тяжелейших условиях Заполярья, завершали освобождение от захватчиков Печенгской области. Какие там стояли температуры в ноябре — представить несложно. Сотни советских солдат получили обморожения различной степени тяжести. И дополнительные комплекты теплой одежды пришлись бы им как нельзя кстати. Но вряд ли кто-то из них высказался бы против помощи союзнику.

Продовольствие

Красноармейцы не только одевали, но и кормили Войско Польское. Распоряжение ГКО № 8254с от 23 апреля 1945 года обязывало генерала Хрулева «передать в распоряжение Временного правительства Польши для раздачи переселенцам и маломощным крестьянским хозяйствам: крупного рогатого скота — 40 тысяч голов, молодняка рогатого скота — 50 тысяч, овец — 40 тысяч, свиней — 20 тысяч». Тот же документ предусматривал передачу Польше 150 тысяч тонн хлеба, десятки миллионов метров тканей, десятки тысяч тонн хлопка, 100 тысяч крупных кож. Как-то слишком «жирно» для оккупации получается. Особенно с учетом того, что немцы, отступая из СССР, активно жгли поля, вырезали или угоняли скот и, по сути, опустошили самые плодородные сельскохозяйственные регионы страны.

Восстановление

Согласно справке об экономической помощи населению Польской Республики, оказанной войсками 1-го Белорусского фронта с августа 1944 года по 31 декабря 1945 года, санитарные части Красной армии за этот срок выявили более 3,5 тысячи инфекционных больных среди местного населения, вылечили в армейских госпиталях почти три тысячи человек, прохлорировали 16 тысяч колодцев. Военные железнодорожники РККА восстановили более четырех тысяч километров железных дорог, разрушенных гитлеровцами. Было построено и восстановлено 20 километров мостов, а объем земляных работ, проведенных при восстановлении шоссейных дорог, составил 465 тысяч кубометров. На этом фоне теряются «мелочи» вроде помощи в сельскохозяйственных работах, безвозмездного предоставления польским крестьянам техники и инвентаря, поставок зерна, сахара и картофеля и 150 миллионов коробок спичек, а также многого другого. И все это, напомним, за счет воюющей Красной армии.

Транспорт

Ради помощи Войску Польскому Красная армия жертвовала даже своей мобильностью. Согласно телеграмме Иосифа Сталина, адресованной Военным советам 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов, 1-го Украинского фронта от 26 февраля 1945 года, каждый фронт должен был выделить представителям Временного правительства Польши от 400 до 600 автомашин в срок до 20 марта. Кроме того, союзнику передавались 600 тонн автобензина, 30 железнодорожных цистерн для перевозки горючего, 10 самолетов «Дуглас» и 100 самолетов По-2.

Иными словами, Красная армия за счет своих собственных средств фактически содержала Войско Польское на полном пансионе. Сегодня официальная Варшава расплачивается с Россией за эту помощь другой «валютой» — русофобией, членством в НАТО и активной поддержкой западных санкций. И войной с памятниками «оккупантам», отдававшим своим союзникам последнее.

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