/Поглед.инфо/ Както писа в неделя немското издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, тази година имаше малко осветено, но много интересно събитие - целият Средиземноморски флот на НАТО от май до август преследваше само една руска електродизелова подводница "Краснодар", наречена "Черната дупка".

"В края на май, след четири седмици плаване," Краснодар "пристигна на либийския бряг. Първо се потопи във водата. Когато отново се появи два дни по-късно, той изстреля две крилати ракети към Сирия. Според руското министерство на отбраната, позициите на "Ислямската държава" край Палмира са били унищожени. Обичайното пътуване внезапно се превърна във военна операция - поне така изглеждаше за НАТО. Така започва играта на котка и мишка, както в дните на Студената война. През следващите седмици Алиансът преследва "Краснодар" с всички средства, с които разполага. Подводницата многократно я обкръжаваха. Тя още веднъж атакува целите на Ислямска държава и влезе в Черно море в началото на август." Така германците започват своя очарователен разказ, наречен "Игра на котка и мишка, както в Студената война".

Какво трябва да се отбележи: абсолютно неразбираемо е какво е предизвикало такава реакция от страна на Съвета НАТО - Русия помогна на Сирия по време на войната срещу терористите в продължение на две години, "Калибри" също не са нещо ново в този момент, но НАТО се хвърля да преследва нашата подводница. Обкръжава я, опитвайки се да я прогони от региона и да не стреля срещу бойци, с които той също казва, че се бие. Тук възниква въпросът, както в стария виц за ловците: "Партньори, а вие чии приятели сте - наши или на мечката?"?



Но немското издание обяснява по-важното - хващането на руската лодка, а не победата на някакви терористи.

/рус.ез./

«Насколько тщательно альянс следил за "Краснодаром" и как часто терял его из вида, является военной тайной. Однако для многих военных чинов это преследование стало решающим событием. Оно продемонстрировало им, насколько мощным стал российский подводный флот и как быстро они сами подошли к пределу своих возможностей. Не только в Средиземном море, но и в Атлантике. С тех пор ведущие представители НАТО неоднократно предостерегающе указывали на это, а теперь впервые сделал заявление и генеральный секретарь Йенс Столтенберг. "После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности действий на море, особенно, что касается борьбы с подводными лодками. Мы проводили меньше учений и утратили свои навыки", — сказал Столтенберг в беседе с корреспондентами газет Frankfurter Allgemeine Zeitung, Washington Post и Financial Times. Теперь мы видим, как Россия вновь оснащает свои военно-морские силы. С 2014 года ее флот увеличился на тринадцать подводных лодок. "Активность российских подводных лодок находится на самом высоком уровне со времен холодной войны", — отметил Столтенберг.



"Краснодар" — одно из новых судов. Его причисляют к классу Кило: это корабли с электродизельными двигателями 80-х годов. Однако русские создали на основе старой платформы значительно улучшенную модель. Так, например, двигатель издает меньше шума, а корпус покрыт слоем, который создает эффект стеллс. Если судно плывет на батареях, что благодаря новым мощным аккумуляторам, позволяет плавать от двух до трех дней, то его очень трудно запеленговать. Поэтому в НАТО назвали эту подводную лодку "Черной дырой".



Наряду с торпедами она может выпустить четыре крылатых ракеты. Эта новая система оружия называется "Калибр", она поражает цели на расстоянии до 2 200 километров. В сирийской войне ее неоднократно использовали, причем НАТО считает эту систему очень точной. "Русские могут сейчас не только поразить все суда альянса. Теперь, в случае конфликта, более высокому риску подвержены также наши порты и аэродромы на суше", — предостерегает один высокопоставленный военный. Кроме того, крылатые ракеты могут быть оснащены также атомными боеголовками», — сообщают немецкие журналисты.



Из сказанного видно, что появление неуловимой русской подлодки с «Калибрами» на борту попросту напугало флот Альянса — всего одно движение руки, и под их ударами исчезают не только прославленные американские авианосцы, но и наземные цели. А Путину тогда как угрожать: ВСУ и полтора литовца против «Калибров» — как-то слабовато?



Однако вернемся к рассказу, как все НАТО ловило «Черную дыру».



«Для НАТО создалась новая обстановка. "Мы имеет право знать, что происходит в наших водах", — говорит контр-адмирал Эндрю Леннон. Этот американец командует подводными лодками альянса и отвечает также за оборону от враждебных подводных лодок. В мирное время это означает: за каждым чужим кораблем осуществляется наблюдение, как только он приближается к союзникам. Это требует огромных затрат. Лишь в преследовании "Краснодара" участвовали этим летом несколько фрегатов и эсминцев, дальние разведчики морской авиации и эскадрилья военных вертолетов. К счастью для альянса, у американцев именно в то время в Средиземном море находился гигантский авианосец, который был оснащен для этого. В большинстве государств-членов НАТО подобные действия вышли из моды, даже у классических морских держав. Например, у британцев уже давно нет самолетов, с помощью которых они могли бы следить за подводными лодками и преследовать их. Это неоднократно ставило их в затруднительное положение. Перед шотландским побережьем затаились российские подводные лодки, чтобы преследовать британские подводные лодки, оснащенные ядерным оружием. При этом речь шла не только о том, чтобы наблюдать за ними, но и о том, чтобы зафиксировать их "акустическую подпись". Тот, кто ее знает, может позднее быстрее идентифицировать судно. Из-за нехватки собственных самолетов королевские ВВС были вынуждены запросить поддержку с воздуха из Франции, Норвегии, Канады и США с тем, чтобы выгнать русских. Последний случай произошел буквально два месяца назад. Лишь с 2019 года Лондон будет снова обладать своими собственными самолетами, которые будут производиться в Америке. Другие государства-члены НАТО, в том числе Германия и Франция, хотят совместно разработать свою собственную модель, а это потребует еще больше времени.



Насколько сильно изменилась обстановка лишь за последние двадцать лет, свидетельствует также и статистика. В начале 90-х годов альянс обладал еще 100 фрегатами. Сегодня осталась лишь половина, и только часть из них оснащена для охоты за подводными лодками. Похожая картина и с самими подводными лодками: из имевшихся когда-то 145 судов, использовавших обычное вооружение, осталось лишь 84. Две трети из них принадлежат американцам, они часто используются в Тихом океане. Для сравнения: у русских имеется 49 таких подводных лодок, и они прилежно строят новые.



Генеральный секретарь Столтенберг формулирует это следующим образом: "Мы являемся трансатлантическим альянсом и поэтому должны быть в состоянии перебрасывать через Атлантический океан войска и вооружение. Для этого нам нужны надежные и открытые морские пути". Во время холодной войны на это тратились большие средства. Американцы разместили в Германии 300 тысяч солдат. А на случай угрозы существовал девиз: передислоцировать десять дивизий за десять дней — подкрепление в размере 150 000 тысяч солдат. Сегодня военным стратегам это кажется сказкой из давних времен. Они бы радовались, если бы смогли быстро передислоцировать через Атлантический океан одну или две дивизии. Ведь только так можно было бы защитить Прибалтику от российского вторжения. Размещенные там до сих пор военные подразделения — по тысяче человек в каждой стране — годятся лишь для устрашения», — повествуют германские журналисты. Снова непонятно, зачем нам надо обязательно захватывать месторождение шпрот, зато становится ясно, из-за за чего столько нервов. Европейцы слишком увлеклись гей-парадами, пока русские прилежно строили лодки. Теперь вот лето красное пропело, захотелось сразу и русских победить, и Асада свергнуть, а оказалось нечем. Причем, как они рассказывают, история «Черной дыры»-«Краснодара» далеко не единственная — на две наши лодки тоже пришлось собирать чуть не все НАТО, а их 49. Стоит согласиться, у НАТО есть повод комплекcовать.



«Поэтому в штаб-квартире НАТО снова занимаются планированием на случай крупного конфликта с Москвой. Министры обороны в принципе договорились о том, чтобы создать два новых подразделения. Одно из них должно быстрее доставлять в Европу войска и материальное обеспечение. Вероятно, оно возникнет в месте нахождения американского атлантического флота в Норфолке штата Вирджиния. Другое должно организовывать быструю и безупречную передислокацию в Европе. На эту роль претендует Германия. Решение об этом будет принято до саммита НАТО в июне. От российских подводных лодок должны быть защищены не только морские пути. С точки зрения альянса, речь идет также о подводных кабелях, по которым осуществляется 97% всего международного электронного обмена. Они жизненно важны для глобальной экономики, и это делает их привлекательными целями. Особенно два российских судна постоянно обращают на себя внимание: одно судно для исследования морского дна и одна атомная подводная лодка, переделанная для этой цели. Оба судна оснащены минисубмаринами. Они способны не только вывести из строя кабели на большой глубине, но и считывать электронные данные — это то, что Америка может делать с 70-х годов.



Одно, по крайней мере, звучит успокаивающе: "Русские действуют профессионально. До сих пор мы не наблюдали никаких опасных маневров российских судов или подводных лодок". Однако, возможно, альянс просто мало знает о том, что происходит под водой», — подводит итог Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Даже опуская, зачем нашим исследовательским судам грызть кабели НАТО — вероятно, из «природной вредности» — остановимся на цели гонки за «Черной дырой»: пока наши воевали с террористами, НАТО отрабатывало сценарий Третьей мировой, пусть и окончившийся неудачей. Более того, истерика как раз и была связана с тем, что подлодки с «Калибрами» на корню рушат такой красивый план заново отработать переброску в Европу сотен тысяч американских солдат.



Притом, знает Альянс, что происходит у нас под водой или нет, а Россия теперь знает точно, что ей уготовлено. Не потому ли наш президент и заговорил о мобилизации экономики? Впрочем, как видно на примере КНДР, пока у нас есть чем ответить, опасность вторжения минимальная. А учения «Запад 2017» и гонка за «Черной дырой», которая не только оставила флот НАТО с носом, но и блестяще выполнила боевую задачу, показали: ответить нам есть более чем.



И мы будем готовить ответы и далее, если, конечно, снова не променяем страну на колбасу. Вот тогда — да, финал у нас будет более чем печальным.

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