/Поглед.инфо/ След края на "фантастичната операция" по неочакваното възкръсване на руския "либерален журналист" Аркадий Бабченко, двата главни клоуна - Василий Грицак (шеф на украинската служба за сигурност) и Юрий Луценко (главен прокурор), бяха повикани за обяснения от господарите на нацията.

"Репризът с възкръсването" остави тягостно впечатление и у американците, и у европейците. Те не без основание считат, че са били излъгани.

Вероятно "белите господа" не са слушали "едноименната" песен на популярния рок-певец Борис Гребеншчиков, обаче се оказват напълно подвластни на трагичния й смисъл. Всички шефове на акредитираните в Киев дипломатически мисии на ЕС, на американските представителства, дори шведите, финландците и норвежците, почти в пълен състав се стекоха да чуят закрития доклад на Грицак и Луценко относно номера с "възкръсването" на Аркадий. И настояват за обяснения. Защо?

Защо е било необходимо да се разпространява по целия свят фалшивата новина; защо представителите на "уважаваните" международни организации е трябвало да бъдат доведени до състояние на пълен идиотизъм; защо след това показаха Аркадий Бабченко в отлично здраве, и обявиха, че "са хванали ръката на Кремъл"?

(рус.ез.)

Черная полоса президента Украины

По итогам «фантастической операции» по резкому воскрешению российского «либерального журналиста» Аркадия Бабченко два главных клоуна – Василий Грицак (глава СБУ) и Юрий Луценко (генеральный прокурор) были вызваны на ковер к хозяевам нации. «Реприза с воскрешением» оставила у американцев и европейцев мутный осадочек. Они, не без основания, полагают, что их банально обманули. Возможно, «белые господа» и не знают «одноименную» песню Бориса Гребенщикова, однако полностью разделяют ее трагический смысл. Все главы дипломатических ведомств Евросоюза, аккредитованные в Киеве, американское представительство почти в полном составе, даже шведы, финны и норвежцы примчались на закрытый отчет Грицака и Луценко по поводу оправданности трюка с «воскрешением» Аркадия. Они жаждали объяснений. Зачем? Зачем было распространять фейк на весь мир, делать «уважаемые» международные организации полными идиотами, чтобы затем продемонстрировать Бабченко в полном здравии и заявить о «пойманной руке Кремля»?

Обстановка на встрече была нервной. Грубо говоря, дипломаты с помощью мягких, дипломатических формулировок дали понять, что Грицак и Луценко просто больные на всю голову вместе с их венценосным лидером «воюющей страны». Их не убедили «аргументы» двух клоунов о «разоблачении шпионской группировки, которая планировала убить тридцать, нет, сорок, даже сорок семь украинских журналистов и общественных активистов». Надо сказать, что напуганные резкой негативной реакцией международного сообщества глава СБУ и непросыхающий генеральный прокурор сначала попытались нахрапом решить ими же и созданную «проблему».

«Вы что, хотели, чтобы Бабченко зверски убили тремя выстрелами в спину?!» – это был их основной посыл в ответ на требования одиннадцати (!) МИДов объясниться. Никто не хотел смерти Аркаши, поскольку никто не знал, что это за член с бугра и что он там в своем уютном бложике пишет. Но выступать в роли идиотов на подтанцовке, завывать о «кровавой руке Путина» по команде откровенно тупого Грицака и явного алкоголика с большой историей пьяных дебошей «белые люди» не желали. Они требовали разъяснений, угрожая различными неприятными мерами, в том числе и «ротацией правящей элиты».

К сожалению, внятных объяснений по поводу своей «репризы» главные клоуны нации так и не дали. Они ссылались на тайну следствия, необходимость предотвратить «сорок семь заказных убийств» и на больную печень Луценко. Провал на заседании с иностранными дипломатами был полный. Даже самые упоротые активисты, ликующие в полном угаре по поводу «фантастической работы спецслужбы нации, которая знатно потроллила кацапов», в панике и требуют доказательств. А чем больше подробностей дела «недобитого Аркадия» вскрывается, тем больше вопросов возникает. Несостоявшийся киллер Бабченко, «ветеран АТО» и «неистовый правосек» оказался банальным штатным стукачом СБУ. Он пишет забавные посты в «Фейсбуке», рассказывая о том, что сразу же побежал к своему куратору сообщить о зловещем плане «резидента ФСБ».

«Резидентом» оказался пузатый мужичок с фамилией Герман, возглавляющий украинское оружейное предприятие «Шмайсер». На суде подлый агент четко заявил, что выполнял задание контрразведки СБУ, которая хотела выявить «агентов Путина». С этой целью он вступил в отношения с неким гражданином Украины, работающим в «фонде Путина». У всех сложилось впечатление, что гражданин Украины, работающий в «фонде Путина», – тупая подстава Главного управления разведки Министерства обороны нации.

Ну только военные «разведчики» могли действовать столь тупо, подставляя жителя Житомира в качестве «резидента фонда Путина», который планирует приобрести триста автоматов Калашникова для организации заказных убийств «сорока семи журналистов и общественных деятелей». Где Кремль? Где ФСБ? Где обещанные «железные доказательства террористической деятельности Москвы»? Вместо ответа на эти вопросы Грицак и Луценко начинают удачно изображать томно мычащих коров, закатывают глаза и намекают на некоторые толстые обстоятельства секретного характера. Какие обстоятельства?! Из трех проходящих по делу «террористов» один сексот СБУ, другой агент смежного подразделения Службы, а третий явно из ГУР, поскольку вообще сказочный дебил.

Самые «просветленные» представители патриотических медиа стали завывать о «специальной операции ФСБ» с целью дискредитации «дела Скрипалей». Понимаю, вам трудно вникнуть в наши любопытные для психиатров реалии. При чем тут кот Скрипалей и Бабченко, «оживший» в морге и кутающийся, по его собственному признанию, в «казенную простынь»? Его для достоверности привезли в морг голым и с бирочкой на ноге. Кстати, почему в морг, а не на конспиративную хату? Потому что у нас самая шизанутая спецслужба в мире.

Ну теперь об этом весь мир знает. Короче, «просветленные журналисты», сложив два и два, пришли к выводу, что СБУ действовала в интересах ФСБ. Превратить «отравление в Солсбери» в цирковое представление с помощью украинских клоунов, которые довели дело до фантастической тупости, – это, согласитесь, удачная находка российских спецслужб. После дипломатической порки Служба Грицака, зашкваренная до появления жженой корки на некоторых местах, развила бурную, но абсолютно идиотскую деятельность. Она стала публично (!) вызывать на прием «потенциальных жертв террористов Кремля». Первыми пришли на профилактическую беседу с «контрразведчиками» топ-фейсы президентского телеканала «Прямой» Матвей Ганапольский и Евгений Киселев. Им сообщили, что они в списке «мишеней», поэтому уже можно заворачиваться в белую чуть влажную простыню и ползти потихоньку в морг, как их российский коллега Бабченко. Но волноваться не стоит, поскольку Служба безопасности полностью контролирует ситуацию. Уже заготовлено литров сто свежей свиной крови, поэтому хватит на всех. Однако ФСБ действует крайне изобретательно и, возможно, после «провала с Бабченко» может отказаться от вербовки сексотов СБУ из числа ветеранов АТО. Все потенциальные «киллеры» в «красных кроссовках» на учете у Грицака, однако могут появиться профи в белых кроссовках. Поэтому стоит держать ухо востро, не подходить к дверному глазку и никогда не ходить в одиночку за хлебушком! Только в составе группы из сорока семи «списочников», на которых охотится Кремль.

Понятное дело, что после собеседования Киселев и Ганапольский появились перед ожидающими их журналистами с довольно кислыми физиономиями. Они уныло рассказали, что да, им действительно писец, поскольку ФСБ жаждет реванша. Киселев попытался сделать себе рекламу, заявив, что «нисколько не сомневался в том, что его фамилия есть в списке». Это как бы почетно, но много говорить на эту тему он не может, поскольку дал подписку о неразглашении и вообще ему надо срочно посетить туалет. В целом паскудное настроение ведущих журналистов порошенковского телеканала «Прямой» можно понять. С одной стороны, все теперь над ними издеваются, рассказывая об изощренной проверке успешности «покушения». Самое распространенное предложение – потыкать в останки телеведущих иголкой. Либо же отправить на экспертизу свиную кровь. Или провести эксгумацию. Маразм, как и положено, вышел за все теоретически возможные пределы. Достаточно топорно слепленное дело Скрипалей на фоне «дела Бабченко» и «расстрельного списка сорока семи антипутинских журналистов» действительно выглядит как шедевр. Последствия «воскрешения» Аркадия непосредственно для Петра Алексеевича были просто ужасающими. Он же как думал? Пропиариться с помощью «фантастической спецоперации», проявить себя как создателя «украинского аналога «Моссада», пообниматься с недоубитым Аркадием и резко повысить себе рейтинг. Ведь уже в полный рост идет президентская избирательная кампания. Киев утыкан бигбордами Юлии Тимошенко – основного противника Порошенко. Кыцюндер обещает «новый курс», как бы прозрачно намекая, что главком зашел в глухой тупик и потихоньку тонет, изредка похрюкивая. Верный Грицак пришел на помощь и замастырил прекрасную психоделическую спецоперацию. Мне трудно даже представить, какие аргументы излагал Василий. Они же там живут в «космосе», оторваны от реальных процессов. Наверняка потирали от удовольствия ручки, представляя реакцию той же Тимошенко на «воскрешение Аркадия». Но в итоге потирают теперь совсем другие места.

«Оппозиционный журналист» Бабченко, который «наносил радикальный удар по имиджу Кремля», за короткое время превратился в общепризнанного клоуна. Его посты в «Фейсбуке» вызывают шквал восторгов, все считают себя обязанными пошутить по поводу его несостоявшихся похорон. Поэтому ценность Аркадия как пропагандистского орудия против «информационной агрессии Кремля» сведена к нулю. Наоборот, его «мысли» воспринимаются как образец совершенно идиотского юмора. Бабченко начинает понимать, что его использовали, поэтому пытается откреститься от участия в «спецоперации». Типа боялся за свою жизнь, очнулся в морге, мечтает набухаться и поспать трое суток. Ну тут все советуют ему спать девять дней, а на сороковой уехать в Солсбери. Иногда люди бывают так жестоки…

Киселев и Ганапольский, штатные пропагандисты Порошенко, призванные работать на его рейтинг, тоже оказались в роли клоунов. У них сейчас двусмысленная ситуация. Если их в ближайшие три дня не замочит ФСБ, то их реноме «антикремлевских журналистов» окажется подорванным. Если же произойдет покушение, то все тупо станут ржать, ссылаясь на аналогичную спецоперацию СБУ. Чем больше всплывает подробностей о «фантастической спецоперации», тем хуже становится гаранту нации. У него вообще началась черная полоса. Головная машина кортежа Порошенко сбила мальчика-велосипедиста на пешеходном переходе в Киеве. Разъяренные жители микрорайона чуть было не совершили самосуд над двумя сотрудниками полиции, которые находились в спецмашине. Кстати, зимой кортеж Порошенко сбил пенсионера. Тоже на пешеходном переходе. Во время пламенной речи главкома перед детками одному ребенку стало плохо. Собрался Петр Алексеевич в Испанию с визитом. Типа первый официальный визит за двадцать лет украинского президентства. Ага… Как будто никто не видел фото кудрявого гаранта в испанской аптеке, где он покупал таблетки от диареи, подкатив к фармацевту на «Порше». Но то он типа был «в частном порядке». Отдыхал от «агрессии Кремля». Теперь же приехал официально, переговорить о своих активах в Испании. И бах! Коррупционный скандал в испанском правительстве, отставка премьера, назначение нового главы правительства. Кстати, социалиста.

И тут приперся Петя. Очень, знаете ли, не вовремя. Одним словом, черная полоса не заканчивается. Но, чувствую, Порошенко не остановится. На что способно ведомство Грицака, мы уже видели. Причем не раз. Но что может учудить Петр Алексеевич для удержания власти – это вообще за гранью.

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