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МОЕТО МЪЖКО МОМИЧЕ

Недялко Йорданов

Моето мъжко момиче
никак не се шегува:
ако обича – обича,
ако ревнува – ревнува.

Аз не умея да бъда
толкова категоричен.
Моята строга присъда
е моето мъжко момиче.

То мълчаливо подрежда
моите мъжки ризи,
моите мъжки надежди,
моите мъжки капризи.

Яростен или усмихнат,
никога безразличен –
бавно и светло прониквам
в моето мъжко момиче.

Ако случайно побегна –
винаги пак ще ме връща
осъществената в него
моя истинска същност.

Весела и узряла
тя към света наднича,
скрита във женското тяло
на моето мъжко момиче.

/рус.ез./

Петр Давыдов

ЖЕНЩИНЫ ГЛАВНЕЙ ВСЕГО НА СВЕТЕ!

Снова начинается весна!
Календарь улыбками расцвечен.
Мартовская почта принесла
Поздравленья для любимых женщин.

Мы без них не значим ничего!
Не пытайтесь даже спорить с этим.
Женщины прекраснее всего
И главней всего на белом свете!

И от нас вниманья ждут опять
В милом настроении весеннем.
Их желанья надо исполнять.
Месяц март: сюрпризы и веселье!

..........................

Баловать женщин – мужское занятье

Баловать женщин – мужское занятье,
Чтобы они улыбались и пели.
Пусть покупают браслеты и платья,
Нежатся утром в просторной постели.

Женщины наши – загадки природы,
Может быть это и вправду – богини?
Пусть их минуют невзгоды и годы,
Чтоб восторгались по-прежнему ими.

К женщинам надо нащупать подходы:
Будь с ними ласков, заботлив и нежен!
Страсть и любовь не выходят из моды.
Мир изменился, а люди все те же.

Ты – мое чудо! Предмет обожанья!
Как разглядел я свою половину!
Я загадал три заветных желанья…
Кто же побаловать сможет мужчину?

......................

Праздничный вечер и твое платье...

Скрывает тело теплое твое
Вечернее загадочное платье.
Ты не надела под него белье -
Я чувствую...
И это очень кстати!

Мы говорим о разной ерунде,
Во время танцев движемся навстречу.
Я улыбаюсь:
- Интересно, где
Продолжим мы с тобою этот вечер?

Струится платье нежно, как вода...
Но никого обманывать не надо.
Ты женщиной становишься тогда,
Когда снимаешь
Все свои наряды!

...............................

СПАТЬ ВДВОЕМ - ПРЕКРАСНАЯ ИДЕЯ!

Знаешь, не проходит удивленье!
В полусне коснусь тебя рукой...
Самое приятное мгновенье -
Просыпаясь, знать, что ты со мной!

Спать вдвоем - прекрасная идея.
Слились два дыхания в одно.
Пусть одни и те же сновиденья
Мы с тобой увидим как в кино.

И сумеем снова повстречаться!
Ты мне улыбаешься во сне...
Может, это называют счастьем?
Вот проснешься
И ответишь мне...

...........................

Я боюсь потеряться с тобой

Я боюсь потеряться с тобой -
Всё, что было, еще так непрочно.
И слова, прозвучавшие ночью,
И негаданный завтрак такой...

Я плыву одиноко в толпе,
Вспоминаю, как было приятно.
Там подушка осталась примята
И скучает уже по тебе...

Не бывает единственный раз!
Мы с тобой еще встретимся точно!
То, что было придумано ночью,
Обязательно будет у нас!...

Я, наверно, влюбляюсь в тебя.
Говорю постоянно с тобою.
И шепчу заклинанье такое:
"Нам друг друга нельзя потерять!"


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