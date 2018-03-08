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МОЕТО МЪЖКО МОМИЧЕ



Недялко Йорданов



Моето мъжко момиче

никак не се шегува:

ако обича – обича,

ако ревнува – ревнува.

Аз не умея да бъда

толкова категоричен.

Моята строга присъда

е моето мъжко момиче.

То мълчаливо подрежда

моите мъжки ризи,

моите мъжки надежди,

моите мъжки капризи.

Яростен или усмихнат,

никога безразличен –

бавно и светло прониквам

в моето мъжко момиче.

Ако случайно побегна –

винаги пак ще ме връща

осъществената в него

моя истинска същност.

Весела и узряла

тя към света наднича,

скрита във женското тяло

на моето мъжко момиче.

/рус.ез./

Петр Давыдов

ЖЕНЩИНЫ ГЛАВНЕЙ ВСЕГО НА СВЕТЕ!



Снова начинается весна!

Календарь улыбками расцвечен.

Мартовская почта принесла

Поздравленья для любимых женщин.



Мы без них не значим ничего!

Не пытайтесь даже спорить с этим.

Женщины прекраснее всего

И главней всего на белом свете!



И от нас вниманья ждут опять

В милом настроении весеннем.

Их желанья надо исполнять.

Месяц март: сюрпризы и веселье!

..........................

Баловать женщин – мужское занятье

Баловать женщин – мужское занятье,

Чтобы они улыбались и пели.

Пусть покупают браслеты и платья,

Нежатся утром в просторной постели.



Женщины наши – загадки природы,

Может быть это и вправду – богини?

Пусть их минуют невзгоды и годы,

Чтоб восторгались по-прежнему ими.



К женщинам надо нащупать подходы:

Будь с ними ласков, заботлив и нежен!

Страсть и любовь не выходят из моды.

Мир изменился, а люди все те же.



Ты – мое чудо! Предмет обожанья!

Как разглядел я свою половину!

Я загадал три заветных желанья…

Кто же побаловать сможет мужчину?

......................

Праздничный вечер и твое платье...



Скрывает тело теплое твое

Вечернее загадочное платье.

Ты не надела под него белье -

Я чувствую...

И это очень кстати!



Мы говорим о разной ерунде,

Во время танцев движемся навстречу.

Я улыбаюсь:

- Интересно, где

Продолжим мы с тобою этот вечер?



Струится платье нежно, как вода...

Но никого обманывать не надо.

Ты женщиной становишься тогда,

Когда снимаешь

Все свои наряды!

...............................

СПАТЬ ВДВОЕМ - ПРЕКРАСНАЯ ИДЕЯ!



Знаешь, не проходит удивленье!

В полусне коснусь тебя рукой...

Самое приятное мгновенье -

Просыпаясь, знать, что ты со мной!



Спать вдвоем - прекрасная идея.

Слились два дыхания в одно.

Пусть одни и те же сновиденья

Мы с тобой увидим как в кино.



И сумеем снова повстречаться!

Ты мне улыбаешься во сне...

Может, это называют счастьем?

Вот проснешься

И ответишь мне...

...........................

Я боюсь потеряться с тобой

Я боюсь потеряться с тобой -

Всё, что было, еще так непрочно.

И слова, прозвучавшие ночью,

И негаданный завтрак такой...



Я плыву одиноко в толпе,

Вспоминаю, как было приятно.

Там подушка осталась примята

И скучает уже по тебе...



Не бывает единственный раз!

Мы с тобой еще встретимся точно!

То, что было придумано ночью,

Обязательно будет у нас!...



Я, наверно, влюбляюсь в тебя.

Говорю постоянно с тобою.

И шепчу заклинанье такое:

"Нам друг друга нельзя потерять!"

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