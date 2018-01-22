/Поглед.инфо/ Всеки знае легендата за Вавилонската кула. Всички искали да построят кулата, започнали да я строят, но не постигнали съгласие каква трябва да бъде.

Не е нужно да се обръщаме назад в историята, достатъчно е да погледнем към хитлерова Германия. Хитлер разбужда мечтата на германските племена за завоевания, очиства страната от инакомислещите, сплотява хората и след това Германия започва да строи своята кула. В резултат, завладяна е цяла Европа, очистена от инакомислещи. И напада инакомислещата Русия, Съветския съюз.

В Съединените щати също има чистка на инакомислещите по времето на Маккартизма. В резултат, САЩ завладява целия свят. Но се случва нещастие: победеният от САЩ свят се превръща във Вавилонска кула, а САЩ нямат представа как да продължат по-нататък строежа и се изпокарват. Днес самите САЩ представляват Вавилонска кула; и там неизбежно предстои нова чистка на инакомислещите.

Болшевиките разбуждат мечтата на народа за страната Беловодие (легендарната страна на свободата в руските народни предания, древнославянския Рай), сплотяват народа и започват да строят кула. Сим побеждава в гражданската война и във войната срещу интервентите, очиствайки инакомислещите. По-нататък Сталин сплотява страната и Сим побеждава обединената рат на цяла Европа.

Да се върнем в 1991 г. Строихме своята кула под мъдрото ръководство на Съединените щати; сега се опитваме да продължим строителството на кулата при Путин. Но на много ключови и други важни позиции седят инакомислещи – хора на западната цивилизация, които искат да строят Руската кула под ръководството на Запада. Искаме или не искаме, но предстои чистка: или ще очистим Русия от прозападните привърженици или прозападните привърженици ще очистят Русия от хората на руската цивилизация.

(рус.ез.)

Чистка от инакомыслящих

Всем известна притча о Вавилонской башне. Башню хотели построить все, начали строить, но не пришли к единому мнению, какой она должна быть.

Не будем далеко заглядывать в историю, начнем с Гитлеровской Германии. Гитлер разбудил мечту германских племен о завоеваниях, сплотил народ, потом очистил Германию от инакомыслящих и Германия начала строить свою башню. В итоге была завоевана вся Европа, очищена от инакомыслящих и нападение на инакомыслящую Сталинскую Россию, СССР.

Большевики разбудили мечту народа о стране Беловодье, Беломорье и сплотили народ начали строить башню, сим победили в гражданской войне и интервентов. Дальнейшую очистку Страны сделал Сталин, к 1937 году, сплотив страну, сим победил объединенную рать всей Европы.

В США тоже была чистка - времена маккартизма. Итог - США завоевал весь Мир. Одна беда, Мир, завоеванный США превратился в Вавилонскую башню. США не представляет, как дальше строить башню, перессорились, США сегодня сама Вавилонская башня. В США тоже будет новая чистка.

Вернемся к России. Мы строили свою башню под мудрым руководством США, теперь пытаемся продолжать строить башню под руководством Путина, но на многих ключевых и прочих должностях сидят инакомыслящие люди - люди Западной цивилизации, что хотят строить Российскую башню под руководством Запада. Хотим мы того, или не хотим, но предстоит чистка, или мы очистим Россию от прозападных людей, или прозападные люди очистят Россию от людей Русской Цивилизации.

Как минимум, из государственных институтов и служб надо уволить людей и лоббистов прозападных и продругих цивилизаций, а тех, от которых больше вреда, чем пользы, выслать из России. Нарушение прав и свобод человека? Вне России людей Русской Цивилизации убивают, не говоря уже о запретах на профессии, для них мы инакомыслящие. Мы не иисусики, око за око, зуб за зуб, если на нас напали, надо бить, пока не запросят мира. Главное, не ввязываться в чужие войны.

Чистки уже идут, смута расширяется, скоро охватит весь Мир. Посмотрите на Украину, там избавляются от Русской и Прорусской Цивилизации.

В бывших союзных республиках и странах бывшего социалистического лагеря тоже избавляются от людей Русской и Прорусской Цивилизации.

Все страны, народы, цивилизации строят свою башню, как минимум, все башни строились при вмешательстве чужих стран и цивилизаций. Следует ожидать смену руководства башен, вряд ли это будет бескровным.

ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ, ГДЕ МЫ МОЖЕ БЫТЬ ВМЕСТЕ, - РОССИЯ, - из завещания Сталина. Я понимаю завещание Сталина так - Только в России люди Русской Цивилизации могут строить башню РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. И собирать в России людей русской цивилизации по всему Миру.

Люди других цивилизаций пусть строят свою башню где хотят, но не в России.

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