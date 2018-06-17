/Поглед.инфо/ Голямата победа на Русия над Саудитска Арабия впечатли чуждестранната преса. В много страни се променя представата за руските футболисти, които, преди началото на шампионата за Световната купа не радваха зрителите с резултатност.

Но вчерашния резултатат от мача със саудитците си спечели медийни епитети като "разгром", "унижение" и "фантастичен", както и признания, че е исторически. Какво казват чужденците за последния мач и започналото първенство?

Откриването на Световното първенство по футбол в Русия и разгрома на Саудитска Арабия от руския национален отбор с резултат 5:0 се превърнаха в едни от основните теми на световните медии. Според британския вестник Financial Times шампионатът показва, че ефектът от западните санкции срещу Русия е "ограничен", и че Москва не може да бъде изолирана.

Самият мач, с който се откри шампионатът, британският вестник нарече "възможност за изграждане на връзки на международно равнище", защото на мача един до друг бяха президентът на Русия Владимир Путин и саудитският принц Мохамед бин Салман. Британските журналисти добавят, че успехът на Световното първенство по футбол се превръща в "дързък геополитически триумф" на Русия и че през юли лично Путин "ще връчи Световната купа, било на Лионел Меси, на Кристиано Роналдо, или на някоя друга футболна суперзвезда."

(рус.ез.)

Зарубежные СМИ восхитились «советской школой футбола»

Крупная победа России над Саудовской Аравией очень впечатлила зарубежную прессу. Во многих странах изменились представления о российских футболистах, которые до начала чемпионата мира не радовали зрителей результативностью. Результат матча удостоили эпитетов «разгром», «унижение» и «фантастика», а также признали историческим. Что говорят иностранцы о прошедшей игре и стартовавшем чемпионате?

Стартовавший в России чемпионат мира по футболу и разгром российской сборной команды Саудовской Аравии в матче открытия со счетом 5:0 стали одной из главных тем для мировых СМИ. По мнению британской Financial Times, чемпионат показал«ограниченный» эффект от западных санкций против России, Москву не удалось изолировать.

Сам матч открытия газета назвала «возможностью для налаживания связей на международном уровне», потому что за матчем следили президент России Владимир Путин и саудовский принц Мухаммед бен Сальман. Как отмечают британские журналисты, успешное проведение ЧМ станет «дерзким геополитическим триумфом» России и уже в июле Путин «будет вручать Кубок чемпионата мира Лионелю Месси, Криштиану Роналду или какой-то другой суперзвезде футбола».

Налаживание связей, кстати, действительно не заставило себя ждать, и уже в четверг Москва и Эр-Рияд договорились расширить энергетическую кооперацию, а также пригласить новых членов в ОПЕК+.

Газета Guardian обратила внимание на празднование открытия ЧМ. Она отметила, что хедлайнер открытия церемонии – британский певец Робби Уильямс – показал зрителям грубый жест, однако это не испортило хозяевам атмосферу первого дня чемпионата. Инцидент произошел после исполнения им хита Rock DJ. Непонятно, что подразумевал этим жестом 44-летний певец, отмечает издание. Но журналисты предположили, что это может быть ответом Уильямса на жесткую критику, которой он, будучи активистом за права ЛГБТ, подвергся за то, что согласился выступить на церемонии в стране, известной своим отношением к геям.

Британский таблоид Mirror сосредоточился исключительно на спортивных аспектах игры, назвав одним из сильнейших игроков матча полузащитника Юрия Жиркова. С такой же оценкой согласна британская Independent, по мнению которой российские футболисты превзошли ожидания своих болельщиков и их игра не настолько мрачная, «как это казалось перед стартом чемпионата мира». Автор статьи особо отметил мастерство полузащитника Дениса Черышева и «потрясающего» полузащитника Александра Головина, который теперь заинтересует ведущие европейские клубы демонстрацией «самой высокой техники» владения мячом.

Восхищение мастерством российских футболистов не скрывали и американские журналисты. Телеканал CBS назвал матч открытия «фантастическим началом». А британский телеканал Sky News пришел к мнению, что продемонстрированный российскими спортсменами футбол объединяет людей и «даже непробиваемая российская полиция наслаждалась этим невероятным спортивным карнавалом».

Американское спортивное издание The Ringer напомнило, что сборная России считалась одной из худших на турнире, однако этого нельзя было бы и подумать, если посмотреть на результат первого матча команды с Саудовской Аравией. Эта победа стала второй в истории чемпионатов мира по количеству забитых мячей в матче открытия, сразу после матча Италия – США в 1934 году со счетом 7:1.

Кроме того, этот матч, который прозвали El Gasico («Эль Газико») в связи с тем, что на Россию и Саудовскую Аравию приходится четверть мировых запасов нефти, подарил миру новый мем: Владимир Путин, пожимающий плечами перед кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом после гола сборной. Кто бы мог подумать, что эти мировые лидеры могут вести себя совсем как мы, отметил автор американского издания.

Британская Guardian предложила матчу и еще одно название – «Эль Калашнико», подчеркнув, что отношения между этими двумя «энергетическими халифатами» очень запутанные, и они являются лучшими «вразьями» (frienemies – помесь слов friend – друг – и enemy – враг), спонсирующими противоположные стороны конфликта в Сирии.

Испанская пресса также не скрывала своего восхищения разгромной игрой. Победой сборная России прервала «засуху» из шести матчей без побед и добавила в свою копилку три важнейших очка. Результат матча справедлив и обоснован заслугами обеих команд на поле при более четкой тактике и большем мастерстве россиян, подчеркнула телерадиокомпания RTVE. Два гола, забитых головой (первый и третий), и другие два высокого качества, забитых Денисом Черышевым, стали жестоким наказанием для саудовской сборной.

У саудитов не было никаких шансов на победу ни в один из моментов матча, считает RTVE. Этот выигрыш стал хорошим подарком россиянам на открытие их домашнего чемпионата мира, считают испанцы.

Пять голов в ворота Саудовской Аравии вселили пыл и национальный энтузиазм в болельщиков. Именно так, оставив позади слабую саудовскую сборную, открыли чемпионат россияне, отметила El País. Саудовская Аравия же была раздавлена скоростью россиян. Похоже, эта российская сборная попыталась воплотить в игре черты советской школы футбола, подчеркнуло издание.

Россия посвятила разгромную победу Путину, считает газета. Владимир Путин не требовал от своих футболистов, чтобы они выиграли чемпионат мира, но требовал, чтобы они умирали на поле, чтобы защитить возрождение великой России как политической и экономической супердержавы, пояснила El País.

Россия размазала Саудовскую Аравию, обеспечив себе начало, о котором мечтает любой хозяин турнира, подчеркнул испанский телеканал TeleCinco. Россия и Саудовская Аравия дали старт мундиалю матчем высочайшей интенсивности, в котором с самого начала почти не давали друг другу передышки. Российская сборная добилась победы, которая войдет в историю чемпионатов мира, и вышла на первое место в своей группе.

Каталонская La Vanguardia пошла еще дальше, написав, что Россия унизила Саудовскую Аравию на старте своего ЧМ. При этом она сравнила саму игру сборных с артистами на разогреве перед концертом или спаррингами, которые предваряют бой основных боксеров. Первый матч превратился в чествование саудовцами русских, которые наслаждались голами, отмечая свой праздник.

На этом фоне неудивительно, что в Саудовской Аравии решили подвергнуть свою сборную дисциплинарному наказанию за разгромное поражение, как сообщило египетское издание «Аль-Яум ас-Сабиа».

Журналисты Daily Mail обратили внимание на «колоссальный контраст» между жительницами России и Саудовской Аравии. Если первые пришли на стадион в коротких топах с национальной символикой, в кокошниках и с ярким макияжем, то вторые сидели в парандже или хиджабе, прикрывая лицо шарфом или медицинской маской и солнечными очками. Напомним, в Саудовской Аравии болельщиц впервые пустили на футбольные стадионы только в начале этого года.

Немецкая Deutsche Welle сделала акцент на том, что большинство немцев против бойкота чемпионата политиками. Согласно соцпросам, 69% респондентов считают неуместным возможное решение воздержаться от подобной поездки.

Австрийская Der Standard опубликовала интервью с экспертом по Восточной Европе Феликсом Яйтнером, который назвал неуместным сравнение главой МИД Британии Бориса Джонсона ЧМ по футболу в России с Олимпийскими играми 1936 года в Берлине. «Россия – не фашистское государство, там нет диктатуры... Внутри российского общества происходит жесткая борьба», – считает Яйтнер, заявив, что на Западе есть предрассудки в отношении России.

А корреспондент турецкой газеты Milliyet, побывавший на предыдущем мундиале в Бразилии, отметил, что в плане стадионов и транспорта Россия заметно превзошла бразильцев. «Вы можете не использовать автомобильный транспорт и доехать на метро прямо до ворот стадиона», – пишет он.

Ливанская газета «Аль-Ахбар» назвала открытие ЧМ-2018 российской пощечиной Западу. «Открытие мирового праздника футбола в Лужниках приковало всеобщее внимание к Москве, которая на высоком техническом уровне подготовилась к соревнованиям», – пишет издание.

Газета подчеркивает, что люди всего мира увидят огромный потенциал «этой великой державы, ее достижения в развитии экономики, торговли, сфере услуг и транспорта, познакомятся с ее богатым культурным наследием».

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