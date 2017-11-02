/Поглед.инфо/ Не трябва да се бърка стремежа на Москва да промени нашето поведение на международната арена с намерението да унищожи нашата страна.



Добре е известно изказването на Уинстън Чърчил, в което той сравнява вътрешнокремълската борба за власт с “борбата на булдози под килима, когато отначало става малко размърдване, а после се изхвърля навън трупа на победения”. Тази метафора днес е твърде уместна при описанието на конфликта между американското разузнавателно съобщество и руските спецслужби.

Но както показват последните разобличения на дейността по оказване на влияние през социалните мрежи и тайнствените акустични атаки срещу американските дипломати, този конфликт все по-често се измъква изпод килима навън и при това липсва онова негласно разбиране, благодарение на което нашата борба с КГБ можеше да бъде удържана в приемливи рамки.

По време на студената война нетрадиционната борба между съветското и американското разузнавания се водеше в основни линии тайно. Всяка от страните активно водеше война на идеите, използвайки понякога методите на дезинформация и “черна пропаганда” за да бъде измамена целева аудитория. Всяка от страните се опитваше да получи геополитически предимства в хода на войните, които водехме с чужди ръце в най-важните региони на света. Всяка от страните събираше информация, способна да нанесе ущърб на военното планиране и потенциала на противника. Мръсните трикове се използваха повсеместно. Но Вашингтон и Москва прекрасно разбираха, че това жестоко съперничество трябва да се удържа в разумни граници. Например беше недопустимо да си убиват агентите един на друг, отчасти защото такава безпощадна тактика заплашваше да прерастне в мащабна война.

Въпреки края на идеологическия конфликт, който мощно подхранваше студената война, борбата на разузнаванията се активизира. Надеждите у двете страни за партньорство угаснаха и във връзка с това се засилиха старите противоречия и вражда. А благодарение на новите технологии да се занимаваш със шпионаж и операции по оказване на влияние стана както никога до сега лесно и просто. Това само наля масло в огъня. Тъй като компютърните мрежи изначално не са защитени от човешки грешки, настъпващият в кибервойната притежава огромни предимства пред отбраняващия се. Това едновременно създава стимули за цифрово нахлуване и засилва страховете на двете страни по повод на собствената уязвимост. И тъй като старите правила на играта вече не действат, ескалацията на конфликта заплашва с дестабилизация двустранните отношения и с нарушаване на световния ред като цяло.

В такава обстановка американците гледат видеопосланията на холивудския актьор Морган Фриман, поддържан от група за политическо действие, където влиза бившия директор на националаното разузнаване Джеймс Клепер. Този човек мрачно заявява, че се намираме в състояние на война с Русия и призовава да й се даде отпор. Съблазнът да се нахвърлиш върху противника в пристъп на гняв е напълно естествен. Хакерските нападения срещу сървърите на Националния комитет на Демократическата партия и кампаниите в социалните мрежи, за които днес стана известно, потресоха американското общество и убедиха мнозина, че Русия се стреми да унищожи нашата демокрация. Москва на свой ред се чувства в еднаква степен оскърбена и обидена. От нейна гледна точка Съединените щати в течение на много години оказват тайна и явна помощ на опозиционните организациии вътре и около Русия. Това убеждава Кремъл, че Вашингтон се стреми да обкръжи и в крайна сметка да унищожи руската държава.

(рус. ез.)

Оба вывода являются преувеличением. Агрессивные действия разведывательных служб, которые по своему характеру сосредоточены на шпионаже и операциях влияния, являются обманчивым отражением общих намерений на государственном уровне. Тот, кто с этим не согласен, должен задуматься о том, почему российские кибервоины не отключают электричество в ключевых американских регионах и не нарушают торги на Уолл-Стрит, хотя технические возможности позволяют им это сделать, и такие действия могут нанести гораздо больший ущерб общественному порядку, нежели публикация электронной переписки, использование услуг интернет-троллей или покупка рекламы в социальных сетях. Россия не должна принимать американские действия в поддержку постепенной демократизации за попытку смены режима. Точно так же и мы не должны путать стремление Москвы изменить наше поведение на международной арене с намерением уничтожить нашу страну.

Это отнюдь не означает, что нам не грозят никакие опасности. Американцы уже не воспринимают всерьез угрозу ядерной войны с Москвой, считая, что это устаревшие страхи времен холодной войны, и что такая угроза сегодня просто немыслима благодаря контролю вооружений, мерам укрепления доверия и разумному эгоизму. Но многие из тех мер безопасности, что были приняты в 70-е, 80-е и 90-е годы, больше не действуют либо серьезно ослаблены. Хотя ни одна из сторон не хочет начинать настоящую войну, накал эмоций, поляризация в обществе, продолжающиеся опосредованные войны, новые технологии и отсутствие согласованных правил игры все-таки могут привести к такой войне. Для предотвращения надвигающейся катастрофы в качестве первого шага можно заключить двустороннее соглашение об отказе от кибернападений на избирательную инфраструктуру и от вмешательства в избирательные кампании. Россия давно уже добивается таких обязательств со стороны Вашингтона. Российский президент Владимир Путин настойчиво призывает к отказу от вмешательства во внутренние дела друг друга. Он подчеркнул это на своей первой встрече с новым американским послом в России Джоном Хантсманом. Россия чувствует, что она, как и мы, слабо защищена от такого вмешательства. И это является мощным стимулом, подталкивающим Москву к подписанию такого соглашения.

Но мы не должны полагаться только на взаимные обещания о сдержанности. Мы должны в срочном порядке предпринимать шаги по совершенствованию нашей обороны от кибердиверсий и операций влияния в киберпространстве. Нам необходимо осуществлять согласованные усилия по устранению уязвимостей, по обновлению программного обеспечения и по использованию систем обнаружения вредоносных программ. Благодаря этому проводить кибератаки станет труднее, хотя такие меры вряд ли помешают искушенным хакерам осуществлять свои вторжения и взломы. Если мы в обязательном порядке введем бумажную систему голосования в качестве запасного варианта при отказе автоматических систем, это существенно укрепит веру населения в безупречность нашей избирательной инфраструктуры.

Мы не можем положить конец соперничеству между американской и российской разведывательными службами. Даже если бы это было возможно, мы не должны преследовать такую цель. Наши друзья и партнеры стремятся к получению секретной информации об американских планах, намерениях и возможностях, и было бы наивно полагать, что Россия прекратит свою разведывательную деятельность против нас в случае существенного улучшения отношений. Однако мы можем и должны стремиться к минимизации рисков, добиваясь того, чтобы такая деятельность не включала в себя диверсии против важнейших элементов инфраструктуры, не наносила вред людям и не могла перерасти в опасный и дестабилизирующий конфликт между двумя крупнейшими ядерными державами. Даже в условиях нынешней политической поляризации в нашей стране мы все должны стремиться к этой цели.

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