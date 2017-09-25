/Поглед.инфо/ Държавите изчезват като утринна мъгла. Заменят ги банките. Демонтажът на правителствата се превръща в световна тенденция и обхваща Русия.

За това как изчезва националният суверенитет се пише много през последните години. Активното му унищожаване става под влияние на глобализацията, която замъглява (и продължава да замъглява) националните граници - информационни, културни, икономически, финансови, търговски. Ерозията на националния суверенитет означава създаването на световен Вавилон.

Преди хилядолетия цар Нимрод се опитал да смеси всички народи, мобилизирал ги за строителството на Вавилонската кула; но Бог спрял този безумен опит, разселявайки народите по цялата земя. Днес са се наплодили идейни потомци на Нимрод, фанатично изграждащи нова глобална кула с участието на желаещите да станат "богове", и принуждавайки мнозинството от народите на Земята да участват...

За ускоряване процеса на демонтаж на държавата се използват различни либерални идеи и теории, активно налагани на обществото чрез медиите, образованието, културата. Например теорията за "публично-частното партньорство", проектът за "електронно правителство", идеята за "саморегулиращи се организации" (в сферата на икономиката и бизнеса) и т.н. Правителствата (в широкия, както и в тесния смисъл на думата) продължават да съществуват; но те просто стават "продажни", превръщат се в комитети на управлението на буржоазията, на първо място – на "собствениците на парите".

(рус.ез.)

Государства исчезают, как утренний туман

Государств скоро не останется. Их заменят банки. Демонтаж правительств стал мировым трендом и накрыл Россию.

Человеческое общество немыслимо без государства. Государство — форма самоорганизации общества, располагающая механизмами управления и принуждения, устанавливающая правовой порядок на определённой территории.

У государства множество функций, наиболее важные из них — оборона, поддержание общественного порядка, управление хозяйством, решение социальных проблем. Важнейшими признаками любого государства являются территория с очерченными границами, суверенитет (хотя бы относительный, формальный), наличие правительства. Правительство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления. Правительство в первом (узком) смысле приводит в жизнь законы, принятые высшим законодательным органом государства (парламентом). Все это азбучные истины, известные любому грамотному человеку с высшим образованием.

Сегодня мы становимся свидетелями того, что государство в его традиционном понимании исчезает. Исчезает как утренний туман, прямо на глазах. Особенно это касается таких признаков, как суверенитет и правительство. О том, что исчезает национальный суверенитет, за последние годы было сказано уже много. Активное его разрушение происходило под влиянием глобализации, которая размывала (и продолжает размывать) национальные границы — информационные, культурные, экономические, финансовые и торговые. Размывание национального суверенитета означает создание всемирного Вавилона. Несколько тысяч лет назад царь Нимрод предпринял попытку смешать все народы, мобилизовав их на строительство вавилонской башни; Бог тогда пресек эту безумную попытку, раскидав народы по всей земле. Сегодня народились идейные последователи Нимрода, фанатично выстраивающие новую глобальную башню с участием большинства народов Земли и желающие стать «богами».

К сожалению, Россия оказалась втянутой в этот процесс. Достаточно сказать, что Россия полностью завершила процесс торгово-экономической и валютно-финансовой либерализации. Экономические и таможенные границы существуют лишь формально. Я уже писал о том, что следствием этого стала мощная контрабандная торговля. Масштабы официальной («белой») торговли России сопоставимы с масштабами контрабандной («серой» и «черной») торговли. Кроме того, чистые ежегодные потери России от вывоза инвестиционных доходов нерезидентами и оттока капитала за последнее десятилетие составляли в среднем 100 млрд долл. в год. Таким образом, размывание национального суверенитета оборачивается для российского народа беспрецедентным ограблением.

Параллельно идет демонтаж правительства. Формально оно у нас имеется. Наличие оного у нас предусмотрено Конституцией Российской Федерации. Более того, принят Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). У нас имеется премьер-министр правительства (Д.А. Медведев), куча министерств и ведомств, центральный аппарат правительства, всевозможные комиссии и советы, каждую неделю нам по телевидению показывают заседания правительства (кабинета министров). О бурной деятельности правительства можно ознакомиться, зайдя на его официальный сайт. Но указанная деятельность правительства — лишь имитация реальной работы, она мне напоминает непрерывное шоу. Никакой ответственности за принимаемые решения ни премьер-министр, ни руководители министерств и ведомств, прочие правительственные чиновники не несут. Сегодня этого может не видеть только слепой. Но разговор сейчас даже не об эффективности работы правительства (она нулевая), а о том, что правительства как такового у нас уже почти нет. Остались лишь одни вывески и чиновники, которые получают по российским меркам неприлично большие деньги. За что? За то, чтобы исполнять свою роль в водевиле под названием «Правительство Российской Федерации». Когда спектакль закончится, зритель вдруг обнаружит, что никакого правительства и в помине нет.

Справедливости ради, следует сказать, что демонтаж правительств — мировой тренд. Информационным обеспечением такого демонтажа является активная подмена понятий. Раньше говорили: государство на службе общества. Теперь принято говорить: государство оказывает услуги обществу. А если речь идет об услугах, то следующим шагом становится передача функций государства на откуп частным структурам (так называемый аутсорсинг). Государство из бюджета оплачивает услуги частных структур в области здравоохранения, образования, культуры. Потом на откуп передаются такие деликатные функции, как обеспечение общественного порядка, оборона и даже разведка. Значительная часть локальных войн в мире в последние два десятилетия велась (и продолжает вестись) с участием частных военных компаний (ЧВК). Итак, государства на первых порах выступает в качестве заказчика тех услуг, которые входят в перечень услуг правительства. На следующих этапах государство вообще «умывает руки» и перестает выполнять роль заказчика. На арену выходят частные заказчики. Например, болеющие граждане сами оплачивают услуги, оказываемые частными медицинскими учреждениями. Постепенно отмирает государственная функция оказания медицинской помощи больным людям. Примерно по такой же схеме осуществляется демонтаж и других функций правительства.

Для ускорения процесса демонтажа государства используются самые разные либеральные идеи и теории, активно навязываемые обществу через систему СМИ, образования, культуры. Например, теория «государственно-частного партнерства», проект «электронного правительства», идея «саморегулируемых организаций» (в сфере экономики и бизнеса) и т. п.

Бросается в глаза, что функции государства в первую очередь перехватывают такие частные (или негосударственные) организации, как банки. Для многих новые функции банков кажутся чем-то новым и совершенно неожиданным. Однако ничего неожиданного в этом нет. Планы по захвату банками власти в обществе вынашивались уже давно. На первом этапе (после того, как были совершены буржуазные революции) ростовщики стали реальными «хозяевами денег», так как получили исключительные права на эмиссию денег (именно в этом и заключается основная цель буржуазных революций).Они просто покупали государственных чиновников. Как говаривал Ротшильд: «Дайте мне возможность печатать деньги, и мне наплевать, кто и какие пишет законы». Правительства (и в широком, и в узком смысле слова) продолжали существовать, просто они стали «продажными», превратились в комитеты по управлению делами буржуазии, в первую очередь, «хозяев денег».

На втором этапе банки полностью узурпируют функции государства, последнее им вообще уже не нужно. Еще в начале 19 века один из основоположников утопического социализма Сен-Симон доказывал, что банки лучше, чем традиционное государство, могут управлять обществом. Это была концепция «банковского социализма». Чем быстрее банки установят власть над обществом, тем скорее наступит долгожданный социализм. При внимательном изучении наследия французского социалиста Сен-Симона, понимаешь, что это был не только и не столько «банковский» социализм, сколько «лагерный» социализм. Между прочим, Сен-Симон сам был банкиром в молодости, а среди его учеников были те, кто позднее стали банкирами европейского масштаба. Например, братья Перейра.

Спустя век об особой роли банков в обществе свое веское слово сказал Рудольф Гильфердинг. Его работа «Финансовый капитал» считается среди марксистов и социалистов второй по значимости после «Капитала» Карла Маркса. В этой и последующих работах немецкий социал-демократ разработал теорию «организованного капитализма». Этот вид капитализма — переходная фаза от дикого, стихийного капитализма к социализму. Капитализм неизбежно превращается в организованный благодаря банкам. Они являются институтами учета и контроля, они не допускают кризисов перепроизводства, безработицы, социальных катаклизмов и войн. Банки, согласно Гильфердингу, - носители социалистических начал. Только немецкий социал-демократ представлял себе социализм как нечто напоминающее концлагерь, порядок в котором обеспечивают банки. Кстати, именно так понимал социализм и Троцкий, который предлагал в Советской России организовать жизнь общества в виде «трудовых армий».

Все эти планы реализуются на наших глазах. Посмотрим, что происходило в России в последние годы. Центральный банк Российской Федерации не входит в состав правительства, однако полномочий и функций у него больше, чем у всех министерств и ведомств финансово-экономического блока правительства России. Мало того, что ЦБ РФ не входит в состав правительства, он от него всячески дистанцируется. Достаточно сказать, что Федеральный закон о Центробанки России прямо гласит, что ЦБ не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам ЦБ. В 2013 году Центробанк получил статус финансового мегарегулятора. Его функции и полномочия в сфере экономики становятся безграничными. Теперь он управляет не только коммерческими банками, но также финансовым рынков. А через финансовый рынок он фактически может дотягиваться до всех участников этого рынка. А это все крупные и многие средние компании реального сектора экономики. Уже не приходится говорить, что ЦБ взял полностью под контроль страховой бизнес, деятельность микрофинансовых организаций, аудиторских компаний. ЦБ — это государство внутри государства.

Государственные банки России также получают полномочия, выходящие далеко за пределы того, что необходимо обычному коммерческому банку. В особо привилегированном положении оказывается Сберегательный банк России. Вот последняя новость, касающаяся Сберегательного банка. На проходящем сейчас Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вицe-пpeзидeнт Cбepбaнкa Aндpeй Шapoв заявил, что Сбербанк начнёт выдавать россиянам паспорта и водительские права, т.е. будет выполнять функции МФЦ (муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»). Вот буквально его слова: «Бaнкoвcкий coтpyдник бyдeт выпoлнять фyнкции coтpyдникa MФЦ. Этo знaчит, чтo вы cмoжeтe зapeгиcтpиpoвaть квapтиpy, пoлyчить пacпopт или вoдитeльcкиe пpaвa в бaнкe. Плaниpyeм, чтo этo пoйдeт в 2019 гoдy». Тecтиpoвaниe нoвoгo пpoeктa бyдeт идти в тeчeниe 2018 гoдa. Bицe-пpeмьep бaнкa пoдчepкнyл, чтo в paмкax этoгo пpoeктa coтpyдничecтвo бyдeт пpoизвoдитьcя в пepвyю oчepeдь в тex peгиoнax Poccии, гдe нaceлeниe иcпытывaeт зaтpyднeния в дocтyпe к MФЦ. А такие затруднения возникают для более чем половины населения России.

Напомню, что деятельность МФЦ осуществляется на основе Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Закон не предусматривает передачу функций МФЦ на откуп негосударственным учреждениям. Заявление Андрея Шарова лично я расцениваю как проявление полного правового беспредела в России и как яркое проявление того, как частные банки участвуют в приватизации государства.

Хочу лишний раз напомнить, что Сбербанк не относится даже к разряду государственных банков. Таких, как Внешторгбанк или ВЭБ. Расхожее мнение, что Сбербанк — государственная организация, ошибочно. Привожу структуру акционерного капитала банка по данным, взятым с его сайта:

Банк России — 50,0+1 акция.

Юридические лица — нерезиденты 45,41.

Юридические лица — резиденты 1,90.

Частные инвесторы — 2,69.

Здесь следует обратить внимание на то, что среди иностранных акционеров преобладают организации США. Доля компаний из США составляет 33% от общего числа акционеров. С учетом сказанного можно было сказать, что указанный банк было бы правильнее назвать не Сбербанком Российской Федерации, а Сбербанком Соединенных Штатов Америки.

Получается, что паспорта, подтверждающие российское гражданство нашим людям будет теперь выдавать учреждение, которое управляется из Вашингтона? Разве это не признак уничтожения остатков российской государственности?

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