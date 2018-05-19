/Поглед.инфо/ След като веднъж е повдигната тази тема, позволявам си да я продължа по-детайлно. Преди това трябва да отбележа обаче, че определението що е "антисемитизъм" в закона, приет в Южна Каролина, е все още проект. В структурата на Държавния департамент работи специален отдел, който, в продължение на много години, работи по тази проблема. Докоснах тази тема в книгата си "Триумфът на Израел и смъртта на Палестина" (глава 10).

Наистина е слабо известен факт "Службата за наблюдение и борба с антисемитизма" (Office to Monitor and Combat Anti-Semitism) на Държавния департамент на САЩ. Тази структура е създадена през 2004 г. за борба с антисемитизма в САЩ и в чужбина, публикува специални годишни доклади, разработва и формира политики за борба с "антисемитизма". От само себе си се разбира, че всички бивши ръководители на администрацията са евреи, макар в момента длъжността на ръководител на службата да е вакантна.

Авторът по-нататък анализира кому е изгодно в САЩ, а по американски пример и в ЕС, да се акцентира и разширява понятието антисемитизъм, докато мнозинството афроамериканци и европейци с доходи под екзистенц-минимума, са много по-застрашени...

(рус.ез.)

Определение антисемитизма в США, американские негры и назревший Закон о русофобии

Раз уже подняли эту тему, то позволю себе раскрыть более ширше. Также отмечу, что принятый закон в Южной Каролине с определением "антисемитизма" это копия. Уже много лет в структуре Госдепа работает специальное ведомство, которое взяло на вооружение эти положения. Я затрагивал эту тему в книжке "Торжество Израиля и смерть Палестины" (глава 10).

Малоизвестный факт. В структуре Государственного департамента США (выполняет функцию Министерства иностранных дел) существует "Управление по контролю и борьбе с антисемитизмом" (Office to Monitor and Combat Anti-Semitism). Эта структура была создана в 2004 году для противостояния антисемитизму в США и за рубежом, она публикует специальные ежегодные доклады, разрабатывает и формирует политику по борьбе с "антисемитизмом". Само собой, что все бывшие руководители управления - евреи, на данный момент, должность главы остаётся вакантной.

Нужно обязательно знать что именно понимает американский режим под этим самым "антисемитизмом". Приводя стандартную формулировку о "ненависти к евреям потому, что они - евреи", среди примеров современного антисемитизма Госдеп указывает следующее:

- призыв, содействие или оправдание убийства или причинение ущерба евреям на почве радикальной идеологии или экстремистского понимания их религии;

- выдвигать ложные, обесчеловечивающие, демонизирующие или стереотипные обвинения. Например, миф о мировом еврейском заговоре, миф о еврейском контроле СМИ, экономики, правительства или других общественных институтов;

- обвинение всех евреев в том, что они несут ответственность за реальные или надуманные проступки, совершенные конкретным лицом евреем или группой, а также неевреем;

- отрицать факты масштаба, средств (газовые камеры) и преднамеренный характер геноцида евреев в национал-социалистической Германии и странах её сторонниках во время Второй мировой войны (холокост);

- обвинение евреев или Израиля в том, что они выдумали или преувеличили холокост;

- обвинение граждан евреев в большей лояльности к Израилю или мировому еврейству, чем к стране в которой они живут;

- отказ еврейскому народу в праве на самоопределение;

- применение двойных стандартов;

- использование символики и изображений связанных с традиционным антисемитизмом (заявления о том, что евреи убили Христа или кровавый навет на евреев, прим. использования крови иноверцев в ритуальных целях);

- сравнение современной политики Израиля с политикой нацистов;

- возложение коллективной ответственности на евреев за действия Израиля.

Любая нетерпимость это плохо. Но зачем США бороться с явлением, которое теоретически может затрагивать максимум 3% населения? Причём, эта жалкая прослойка занимает командные высоты, по крайней мере, их доля крайне непропорциональна. Может быть следует направить все усилия на искоренение расизма и попытаться ослабить угнетение негров (?), которые составляют 13% населения. Вот некоторые факты о жизни чернокожих в США:

- почти четверо из десяти чёрных детей живут в малоимущих семьях;

- уровень занятости среди мужчин возрастом 25-54 лет самый низкий у негров и составляет 80%, у белых и латиноамериканцев в районе 90%;

- хотя белые и чёрные употребляют марихуану примерно одинаково, негры в три раза чаще арестовываются полицией

- если белый заработал 1 доллар, то негр 74 цента;

- число негритянских семей которые проживают в несоответствующем стандартам жилье в два раза больше чем белых;

- выпускники колледжей негры имеют образовательный долг в два раза больше чем белые;

- вероятность попадания в тюрьму: мужчины - 1 к 9, белые мужчины;

- 1 к 17, чёрные мужчины - 1 к 3, мужчины латиноамериканцы - 1 к 6, женщины - 1 к 59, белые женщины - 1 к 111, чёрные женщины - 1 к 18, женщины латиноамериканки - 1 к 45;

- в 2016 году американские полицейские прикончили 1091 человек, из которых 265 чёрные, что составляет 24%, напомню, доля негров в населении США составляет 13%;

- за одно и то же преступление негры получают срок на 19,5% длиннее чем белые;

- окончившие среднюю школу: белые - 93,3%, негры - 87,7%, латиноамериканцы - 66,7%, получившие степень бакалавра: белые - 36,2%, негры - 22,9%, латиноамериканцы - 15,5%;

- коалиция из 50-ти негритянских организаций называет сложившуюся обстановку в США "войной против чёрного народа". Процент американцев которые считают, что отношения между белыми и неграми "скорее хорошие", на самом низком уровне за всю историю наблюдений - 47%;

- материнская смертность у негритянок в 3,4 раза выше, чем у белых женщин.

Но США не одиноки в поддержке сионизма и расширения понятия "антисемитизм", вот до чего договорился новоизбранный лидер французов, большинству из которых плевать на Израиль.

"Сегодня мы не поддадимся пропаганде ненависти, мы не отступим в противостоянии антисионизму, потому что он является новой формой антисемитизма", - президент Франции Макрон.

Согласно опросу опубликованному в 2012 году, 65% жителей Франции отрицательно относятся к Израилю. Но Макрон об этом не ведает, иначе с чего бы ему так глупо подставляться. Похоже, симу болвану ничего не известно и о самом сионизме. А ведь согласно Жаботинскому и другим отцам еврейского государства, Израиль должен включать Иорданию. С тех пор аппетиты сионистов поумерились, но они по-прежнему выступают против создания государства Палестина, настаивая на оккупации и аннексии Западного берега реки Иордан. Таким образом, Макрон записал себя в пособники. Особенно это актуально в контексте формирования коалиции США-Франции, которая военными преступлениями защищает интересы Израиля в Сирии.

Напомню, в июне прошлого года под давлением мирового еврейского лобби Европейский парламент принял определение антисемитизм. Теперь определение может быть использовано судами и правоохранительным органам ЕС.

Антисемитизм - это особый вид отношения к евреям, которое может выражаться в ненависти к ним: проявления антисемитизма в виде высказываний или применения физического насилия направлены на евреев или же лиц, не являющихся евреями и/или их собственность, а также в отношении учреждений еврейских общин и религиозных объектов.

А где законодательные инициативы с определением русофобии? А ведь русские имеют на него больше прав, чем евреи на "антисемитизм". В условиях гибридной войны на уничтожение России и русских чёткое определение русофобии необходимо.

П.С.

Недавно правительство Израиля провело международную конференцию на которой обсуждался вопрос ослабления, сдерживания и, возможно, уничтожения глобального правозащитного движения "Бойкот, изоляция и санкции", которое призывает к реакции на оккупацию Палестины. На шабаш согнали 200 юристов из 24 стран. Деятельность движения запрещена в половине штатов США и вполне понятно, что оккупационный режим хочет распространения этой позорной практики на другие страны. На деле запрет бойкота Израиля выражается в репрессиях компаний и рядовых американцев, от людей работающих на правительство штатов или заключающих с ним контракты требуют расписку о неучастии в бойкоте израильских товаров. Среди репрессируемых, адвокаты, учителя и даже обычные люди не имеющие отношений с властями. Например, для получения материальной помощи, пострадавших от урагана Харви заставляли подписать документ где присутствует пункт "не бойкотировать Израиль". Удивляться не стоит, это всего лишь частное проявление сущности тоталитарного режима США и его хозяев. В настоящее время закон о запрете бойкота Израиля бурно обсуждается в Конгрессе, а в том, что он рано или поздно будет принят я не сомневаюсь.

"Нарушители закона могут быть оштрафованы на сумму в размере от 250 000 до 1 миллиона долларов и провести до 20 лет в тюрьме".

В начале сентября 2017 г. в США начал работать закон запрещающий госструктурам инвестировать и пользоваться услугами организаций и компаний участвующих в бойкоте Израиля. Так режим пытается подавить справедливое недовольство преступлениями сионистов. Отмечу, что в поселениях и израильских индустриальных зонах на оккупируемом Западном берегу расположено более 160 фабрик, которые производят: химикаты, алюминий, кожу, батарейки, пластик, резину, моющие средства и пестициды. Работают также карьеры, секретные военные заводы и множество сельскохозяйственных предприятий. Многие товары произведённые на захваченной палестинской и сирийской земле отправляются на экспорт.

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