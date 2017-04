/Поглед.инфо/ Всички смятаха, че американските сили са реалисти! И аз мислех така до вчера, когато талибаните атакуваха базата на афганските правителствени войски в Мазари Шариф, абсолютно в стила на филма "Неудържимите"; щурмовата им група направи пробив с няколко автомобила, стрелящи във всички посоки с картечници и гранатомети, и като резултат – пълна победа: най-малкото 150 убити противникови бойци срещу десетина свои. Сталоун би им завидил!

Това е най-голямата за последните 15 години успешна атака на ислямистите срещу проамериканските сили. Пикантна подробност е, че базата в Мазари Шариф е под шефството на силите на НАТО от Германия, които в продължение на много години учеха афганските войници, учеха ги, учеха... и сега, изглежда, ще трябва отново да ги учат.

Десять талибов, ВВС США и методички НАТО: Уверенная победа террористов

Можно сбрасывать с заоблачных высот на дикарей «мать всех бомб» и потом рапортовать, сколько в итоге убито – но на земле, в близком контакте с противником, вся натовская военная теория и практика оказывается полной импотенцией.



Вот все говорят: американские боевики, мол, совершенно нереалистичны! И сам я так думал до вчерашнего дня, когда на базу афганских правительственных войск в Мазари-Шарифе талибы напали исключительно в стиле фильма «Неудержимые» — прорыв штурмовой группы на нескольких автомобилях, пальба во все стороны из пулемётов и гранатомётов, и как итог – полный win: как минимум 150 убитых у противника на десяток своих. Сталлоне бы обзавидовался!



В новостях на эту тему как-то маловато информации. То есть, сам факт того, что произошло крупнейшее за последние 15 лет успешное нападение исламистов на проамериканские силы, замолчать не удалось, но подробности скудны и непонятны. Итак, что нам известно на данный момент: «Представитель вооруженных сил страны рассказал, что нападение произошло в тот момент, когда солдаты выходили из мечети на территории базы после пятничной молитвы. Боевики также расстреляли солдат, находившихся в столовой. Талибы заявили, что использовали подрывников-смертников, чтобы прорвать внешний периметр обороны базы. Бой продолжался в течение всего дня».



Тааак… Понятно, что почти ничего не понятно. Сразу же возникают очевидные вопросы по ситуации: сколько конкретно (или хотя бы приблизительно) было нападавших, что они смогли покрошить 150 человек только на трупы, не считая раненых, да ещё и вести бой весь день?! Куда смотрела разведка, посты передового охранения, проморгавшие «шахид-мобили», часовые у ворот базы, в конце концов?! В иностранных новостях первая информация вообще была совсем иной: «Six attackers in two military vehicles told guards at the gates that they were carrying wounded soldiers and urgently needed to enter, he said. After killing at least eight soldiers and wounding 11 others with rocket-propelled grenades and guns, one attacker was killed and the other five arrested» («Шесть нападавших в двух военных автомобилях сказали охране, что они везут раненых солдат и им срочно требуется внутрь.После убийства как минимум восьми солдат и ранения 11 других посредством оружия и гранат РПГ, один нападавший был убит, а остальные пять арестованы»).



Какая-то несуразная путаница – сперва было 8 убитых, а потом – сразу 150! Впрочем, сейчас известно о десяти погибших исламистах. Иными словами, десять человек покрошило 150 и, не забываем, ещё несколько десятков ранило, да ещё уничтожить их удалось лишь после того, как «бой продолжался в течение всего дня»! Ну не фильм ли «Коммандо» со стариной Арни?!..



Оправдания, что «нас застали врасплох после молитвы» — чушь в пользу бедных. На это есть выразительный ответ из великого фильма «Жмурки»:







Особой пикантности всему произошедшему придаёт то, что база в Мазари-Шарифе находится под шефством натовских вояк из Германии, которые долгие годы афганских солдатиков чему-то там учили-учили, учили-учили… и теперь, кажется, придётся учить заново. Новых. И другому. Потому что эта эпичная бойня стала иллюстрацией в букваре войны сразу к двум буквам: «Д» — Дерзость и «Р» — Разгильдяйство. Да, и «Н» — Необученность, тоже: «»It was a chaotic scene and I didn’t know what to do,» said one army officer wounded in the attack. «There was gunfire and explosions everywhere.»» («Это была хаотичная сцена и я не знал, что делать, — сказал один из раненых в ходе атаки офицеров. – Везде была стрельба и взрывы»). Ну и чему тебя натовцы учили, спрашивается, «офицер»?



Реальная жизнь – да, она такая. Можно сбрасывать с заоблачных высот на дикарей «мать всех бомб» и потом рапортовать, сколько в итоге убито – но на земле, в близком контакте с противником, вся натовская военная теория и практика оказывается полной импотенцией. Причем тут ещё надо сильно постараться выбрать адекватные сильные эпитеты в контексте соотношения потерь. Если бы это было какое-то иное нападение, в стиле: «50 талибов напали на правительственную базу, периметр не был прорван, атакующие отбиты, на поле боя осталось 27 трупов противника, 15 исламистов взяты в плен, с нашей стороны – 8 убитых и 13 раненых» — да, вопросов нет, а ля герр ком а ля герр. Но то, что произошло – это просто «кино и немцы», точнее – Сталлоне и игрушечные солдатики. В форме тех, кого НАТО натаскивало и тренировало много-много лет — да, как выяснилось, абсолютно без толку.



Поэтому ничего удивительного, что ни видео нападения с камер базы нам не показывают, ни официальные комментарии с «разбором полётов» не торопятся давать. Стыдно им, очень стыдно. Если учитель не может научить за 15 лет учеников азам военного дела – значит, этот учитель либо сам ничего не умеет, либо полностью бездарен как педагог и его надо гнать из профессии. Тут, прошу пардону, как-то чуть более серьёзно даже начинаешь относиться к украинскому хвастовству «Мы, дескать, с НАТО поделимся боевым опытом» — да, если всё реально так плохо, то даже ВСУ на этом фоне получше многолетних натовских подопечных. Это, кстати, даёт основания полагать, что, вступи Украина в НАТО, у военных Новороссии значительно упростится боевая задача…

