/Поглед.инфо/ От началото на годината стойността на криптовата валута „биткойн” е нараснала с повече от 600%. Tijan Tiam – главен изпълнителен директор на швейцарската банка Credit Suisse, предупреди публиката, че спекулациите около „биткойна” са „ясен индикатор, че това е балон”. Това той заяви миналия четвъртък на конференция в Цюрих.

„Историята на финансовия отрасъл показва, че такива спекулации рядко завършват добре. Банкерите избягват „биткойна”, опасявайки се, че криптовалутата може да бъде използвана от престъпни кръгове”, допълни ръководителят на Credit Suisse.

(рус. ез.)

Глава швейцарского банка: биткоин - это пузырь

Спекуляции вокруг биткоина являются "четким указанием на пузырь", заявил главный исполнительный директор швейцарского банка Credit Suisse Тиджан Тиам.

Курс биткоина в четверг впервые превысил отметку $7 тыс. С начала года стоимость криптовалюты взлетела более чем на 600%.

"Из того, что мы видим, единственной причиной для покупки или продажи биткоина является получение прибыли - это точное указание на спекуляции и точное указание на "пузырь" - заявил Тиам, выступая в четверг на конференции в Цюрихе.

История финансовой отрасли показывает, что такие спекуляции "редко заканчиваются хорошо", добавил глава Credit Suisse.

Он отметил, что банкиры избегают биткоин, опасаясь, что криптовалюта может быть использована в своих целях криминальными кругами.

"Интерес многих банков к криптовалюте при нынешнем состоянии регулирования очень мал или вообще отсутствует, учитывая наличие такой проблемы, как ее возможное использование для отмывания денег

- сообщает Тиам.

Напомним, ранее в этом году глава JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон назвал биткоин "мошенничеством", а председатель совета директоров UBS Аксель Вебер заявил, что биткоин не имеет "фактической ценности". Несмотря на то что ведущие мировые банки по-прежнему избегают криптовалют, они активно развивают блокчейн-технологии, на которых и основаны криптовалюты. Credit Suisse входит в число более 100 банков, работающих в рамках консорциума R3, созданного для поиска путей использования блокчейна для отслеживания данных о переводах денежных средств и других транзакций.

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