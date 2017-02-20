/Поглед.инфо/ В Мюнхен през 1923 г. Хитлер се опита с пуч да завземе властта. Пак в Мюнхен през 1938 г. западните лидери сключиха сделка с Хитлер, насочена, по същество, срещу Съветския съюз. През февруари 2007 г. в Мюнхен прозвуча обаче друга реч – тази на Владимир Путин, която много западни анализатори обявиха за събитие, което ще промени баланса на силите в света. Десет години по-късно, през 2017 г. в Мюнхен глобализаторите отговориха с обнародване на новия си глобален дневен ред.

Победата на Доналд Тръмп не е единственият удар срещу глобалния световен ред. Британците гласуваха за изход от ЕС, италианците отхвърлиха конституционната реформа на премиера Ренци, на президентските избори в Австрия за малко да спечели евроскептика Норберт Хофер. На всичко отгоре Турция - поне в краткосрочен план - преодоля различията си с Русия, а израелският премиер - специалният съюзник на САЩ! - изрази пълната си подкрепа към новоизбрания американски лидер. Европа е изправена пред неизвестността от изхода на изборите в Нидерландия, Франция, Германия... За първи път от много десетилетия, не отдалечени краища на света, а европейските и американската столици излизат извън контрола на неолибералния глобализъм. Ето защо десетминутната алармистка реч на Джон Маккейн в Мюнхен миналия петък, се възприема като един вид манифест за съпротива срещу антиглобалисткото движение. По същество, в Мюнхен през 2017 г. е обнародван новият глобален дневен ред. (рус.ез.)

Дмитрий Дробницкий: Новый мюнхенский сговор

В феврале 2007-го в Германии прозвучала знаменитая мюнхенская речь Владимира Путина, которую многие западные аналитики считают событием, изменившим расклад сил в мире. Но сейчас, в 2017 году, в Мюнхене обнародована новая глобальная повестка.

Германский город Мюнхен – примечательное место для мировой истории новейшего времени.

В ноябре 1923 года здесь состоялся так называемый «пивной путч» под руководством Адольфа Гитлера и генерала Эриха Вильгельма фон Людендорфа. Это была первая – и на то время неудачная – попытка национал-социалистической партии Германии прийти к власти.

Через пятнадцать лет, в сентябре 1938 года, Великобритания, Франция, Италия и Германия подписали в Мюнхене соглашение, которое позже войдет в историю под позорным названием «мюнхенский сговор».

Британский премьер Чемберлен, прибыв в Лондон из столицы Баварии, прямо на аэродроме, размахивая листком бумаги (было ли это копией договора или нет, история умалчивает), заявил: «Я привез вам мир». Газетчики, как и во все времена, тогда расстарались не на шутку и усилили цитату неудачливого переговорщика. Якобы он сказал, что добился «мира на все времена».

Невилл Чемберлен продержался у власти еще полтора года, уступив свой пост Уинстону Черчиллю в мае 1940-го, когда пожар Второй мировой войны уже полыхал по всей континентальной Европе.

Нацизм был раздавлен гусеницами русских танков в 1945-м, но ни эпохальная встреча на Эльбе, ни взаимные заверения в дружбе, ни пропаганда союзничества в Москве, Лондоне и Вашингтоне не уберегли мир от следующей войны – холодной.

В 1949 году был сформирован блок НАТО, Германия окончательно раскололась на две части и над нашей планетой нависла угроза ядерного апокалипсиса, который чуть было не разразился в 1962-м в ходе Карибского кризиса.

Годом позже, в 1963-м, в Мюнхене состоялась первая конференция по безопасности, которая тогда называлась конференцией по военным вопросам. С юридической точки зрения этот форум является независимой площадкой для обмена мнениями между политиками и экспертами разных стран, которые собираются вместе, чтобы сделать мир более безопасным и предсказуемым.

В 1990-х на конференцию стали приглашать представителей России и Китая, а также других государств, не входящих в евроатлантическое братство. Мюнхенский съезд тогда окончательно стал тем, чем и является до сих пор – главным международным форумом по вопросам глобализации.

И если в Давосе обсуждаются в основном макроэкономические вопросы, то в Мюнхене на повестке дня стоят, как правило, вопросы геополитические.

Десять лет назад, в феврале 2007-го, в Германии прозвучала знаменитая мюнхенская речь Владимира Путина, которую многие западные аналитики считают событием, с которого началась российская фронда глобальному миропорядку.

Западные политики и эксперты отреагировали на речь по-разному. Кто-то советовал дать Москве чуть-чуть побольше привилегий в обмен на присоединение к либерал-глобалистскому пакту, а кто-то настаивал на несовместимости «путинской России» с «истинными западными ценностями».

Похожая дискуссия велась в то время и у нас в стране – вписываться ли в глобальный Запад при предоставлении нам более привлекательных условий в «едином человечьем общежитии» или объявить этому «общежитию» бойкот.

В августе 2008 года произошел югоосетинский конфликт. Кандидатом в президенты от Республиканской партии США был тогда сенатор от Аризоны Джон Маккейн, который убеждал американских избирателей в том, что они «теперь все грузины».

Маккейн разгромно проиграл на выборах демократу Бараку Обаме, уступив ему все девять классических колеблющихся штатов – от Невады до Флориды. Четырьмя годами позже однопартиец Маккейна Митт Ромни преуспел чуть больше, сумев одержать победу в Северной Каролине.

Обама, пытавшийся действовать как миротворец и даже отправивший в Москву кнопку «перезагрузки», в конце концов привел отношения с Россией в столь плачевное состояние, что даже последние годы правления Буша-младшего стали казаться не такими уж и плохими.

Но все время, пока нобелевский лауреат мира оставался хозяином Белого дома, Маккейн не переставал критиковать президента-либерала за его «мягкотелость» и требовать все более жесткого давления на нашу страну.

Проблема аризонского ястреба и всех прочих «стандартных» республиканцев состояла в том, что у них не было ни единого шанса выиграть президентские выборы 2016 года, тем более у Хиллари Клинтон, которая заручилась поддержкой действующей администрации, Голливуда и всех мейнстримных медиа.

По сути дела, Джон Маккейн, Линдси Грэм, Джеб Буш, Марко Рубио и многие другие претенденты на высший государственный пост от «слонов» предлагали примерно то же самое, что и Хиллари, но только при более низких налогах на бизнес. Победить с такой предвыборной программой было нереально.

Но тут вдруг обнаружилось, что избиратель в США и во многих других странах Запада разочарован в глобализации, постоянных войнах на Ближнем Востоке и намерениях элиты возобновить холодную войну с Россией.

На республиканских праймериз и на всеобщих выборах победил кандидат, который говорил немыслимые ранее вещи – об отказе от так называемой свободной торговли, о важности сохранения национального государства, об ограничении бесконтрольной иммиграции, о протекционистской модели экономики и – ужас-ужас! – о том, что неплохо бы поладить с Путиным.

Победа Дональда Трампа стала не единственным ударом по глобальному миропорядку в 2016 году. Британцы проголосовали за выход из ЕС, итальянцы отвергли конституционную реформу премьера Ренци, а на президентских выборах в Австрии чуть было не победил правый евроскептик Норберт Хофер.

Вдобавок ко всему Турция – во всяком случае в краткосрочной перспективе – преодолела имеющиеся разногласия с Россией, а премьер-министр Израиля – особого союзника США! – выразил свою полную поддержку новоизбранному американскому лидеру.

В 2017-м глобалистской элите предстоят новые испытания. Выборы во Франции и Германии – главные из них.

Уж если чему и мог быть посвящен форум в Мюнхене, так это вопросам спасения глобального проекта или, как выразился Джон Маккейн, «сохранению Запада».

Американскую делегацию на конференции по безопасности формально возглавлял вице-президент США Майк Пенс.

В своей речи он очень дисциплинированно ссылался на своего босса, уверяя слушателей, что все гарантии союзникам по НАТО он дает именно от лица Трампа, однако, если верить агентству Associated Press, далеко не все европейские политики и эксперты поверили этим заверениям.

Все в порядке, все как всегда – вот, по сути дела, что говорил Пенс. Но политическая элита Запада прекрасно знает, что все отнюдь не в порядке, во всяком случае, для нее. Впервые за много десятилетий не отдаленные уголки мира, а европейские и американские столицы выходят из-под ее контроля.

Именно поэтому десятиминутная алармистская речь Джона Маккейна, произнесенная в минувшую пятницу, была воспринята в Мюнхене как своего рода манифест сопротивлению антиглобалистскому движению.

Лидер этого сопротивления был обозначен сенатором из Аризоны с первых же секунд выступления: «Не каждый американец понимает ту важную и исключительную роль, которую играет Германия, ее уважаемый канцлер Ангела Меркель, в сохранении идеи и сущности того, что мы называем Западом».

Пожалуй, впервые за последние лет семьдесят член официальной делегации США на международном форуме заявил, что будущее западной цивилизации зависит не от «лидера свободного мира», занимающего Овальный кабинет.

Далее Маккейн сказал: «Уже почти четыре десятилетия я посещаю данную конференцию. Но я не могу припомнить года, когда бы ее основная цель была бы более важной и необходимой, чем сейчас. По сути дела, мы обсуждаем вопрос о том, выживет ли Запад. В предыдущие годы такая постановка вопроса вызвала бы справедливые обвинения в преувеличении опасности и алармизме. Но только не в этом году!».

Уделив несколько минут важности «общих ценностей», а также описанию «беспрецедентного 70-летнего периода мира, стабильности и процветания», основанного на совместной системе безопасности, сенатор перешел к критике политиков, бросивших вызов глобальному миропорядку. И хотя ни одного имени в речи не прозвучало, практически все мировые СМИ назвали ее антитрамповской.

Многое было сказано о «нетерпимости», «национализме», «ресентименте» по отношению к самым различным меньшинствам и об «отказе от универсальных принципов» в пользу «уз крови и веры». Но главная опасность, по мнению Маккейна, состоит в том, что слишком многие граждане стран Запада «готовы флиртовать с идеями авторитаризма и рассуждать о его моральной эквивалентности» с либеральными ценностями.

Далее Джон Маккейн фактически пообещал, что внешнеполитическая программа Трампа никогда не будет реализована: «Я знаю, что мы живем в опасные времена, но не стоит сбрасывать Америку со счетов!».

Эти слова были встречены аплодисментами, а камеры ведущих международных телеканалов в этот момент выхватили из зала лицо украинского президента Петра Порошенко.

Сенатор продолжил: «Мы не должны сбрасывать друг друга со счетов… Да, мы должны осознавать пределы своей силы и власти, но мы не можем позволить себе сомневаться в правоте и добродетельности Запада!».

В заключение Маккейн заявил, что «отказывается принимать упадок существующего миропорядка», и призвал всех присутствующих присоединиться к бескомпромиссной борьбе за его сохранение. Закончил он свое выступление словами: «Кто, если не мы?».

По сути дела, в 2017 году в Мюнхене была обнародована новая глобальная повестка.

Отныне объединенный Запад и все его союзники не только могут, но и должны включиться в борьбу с «популистскими» правительствами и политическими лидерами во всех странах, где таковые появляются, при этом всякого рода «мелочи» вроде невмешательства во внутренние дела должны быть позабыты, во всяком случае на время.

И первой целью нового мюнхенского сговора должен стать Дональд Джон Трамп – иначе через какое-то время Америку придется «сбросить со счетов».

Что ж, пожалуй, в данном конкретном случае Маккейн не преувеличивает.

По сути дела, в 2017 году в Мюнхене была обнародована новая глобальная повестка.