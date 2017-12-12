/Поглед.инфо/ Европейският парламент все по-често говори с думите на Пентагона и другите американски правителствени агенции, повтаря папагалски антируските тези на неоконите в САЩ. Очевидно в Европа продължават да си въобразяват, че Москва просто трябва да се подчинява на западния свят.

Вероятно затова Генералният директорат по външна политика към Европейския парламент отделя голямо внимание на Република Крим и област Калининград, като ги нарича в специален доклад „инструменти на война срещу Запада”. В документа се посочва, че Кремъл се опитва да изостря кризата в Евросъюза, дори да я доведе до военно противопоставяне. Авторите на доклада спекулират с влошаване на отношенията между Русия и западния свят, като обвиняват Москва, че използва Крим като средство за натиск в черноморския район, а областта Калининград – за "сплашване на балтийските страни."

В същото време европейските депутати си затварят очите пред нарастването на оръжията, които активно се внасят в европейските държави от САЩ; премълчават засиленото разгръщане на северноатлантическия алианс.

Докато в Евросъюза продължават да слушат Пентагона, мир в Европа няма да има.

(рус.ез.)

Европарламент потерял страх: Республику Крым и Калининградскую область посчитали «оружием Кремля»

Европарламент даже не осознает, что сегодня говорит словами Пентагона или другого государственного ведомства США. Там с легкостью обвиняют Россию в «милитаризации» Республики Крым и Калининграда, даже не задумываясь о том, что Российская Федерация – не является марионеткой Вашингтона, и уж точно не будет спрашивать разрешения у американских и европейских политиков как действовать при тех или иных обстоятельствах.

В Европе почему-то решили, что Москва просто обязана подчиняться западному миру. В результате чего Генеральный директорат ЕП по внешней политике в своем докладе уделяет огромное внимание Республике Крым и Калининграду, называя их, по сути, инструментами войны против Запада.

В документе утверждается, что Кремль старается «перестроить» европейские порядки безопасности в обоих регионах, а также добиться обострения кризиса с Евросоюзом, дабы вывести его в военную плоскость.

Авторы доклада спекулируют на теме обостренных отношений России и западного мира, отмечая, что Крым используется Москвой в качестве рычага давления в черноморском регионе, а Калининградская область «для запугивания стран Балтии». В частности, полуострову приписывают опасность в связи с расположением в той местности мощного российского флота, войск и ракетных систем, а страх «европейской жемчужины РФ» вызван размещением там ОТРК «Искандер».

«Действия Кремля в обоих регионах содержат признаки следования схожим политическим и тактическим замыслам. Главным образом речь идет о милитаризации Калининградской области и Крыма как центрального пункта стратегии России по демонстрации своих силовых возможностей странам НАТО и ЕС», — говорится в докладе.

Между тем размещение в регионах тех или иных военных оборонительным или наступательных комплексов, кораблей, подлодок, самолетов, людей и чего бы там еще только ни было – это воля Москвы, за которую никто в Кремле не обязан отчитываться. Если она, конечно, не нарушает международное право.

Европейским парламентариям на самом деле стоило бы лучше обратить внимание на количество орудий, которые активно завозятся в европейские государства без всякого на то основания из США. Стоило бы объяснить активное развитие Северо-атлантического альянса. Неплохо бы было объяснить, чем вызвано такое негативное отношение к России «без купюр».

Москва, в свою очередь, сегодня в какой-то мере даже вынуждена отвечать западному миру и ставить в регионах подобное вооружение, так как никто не может предсказать, на какие провокации подтолкнет США Евросоюз завтра.

В общем, пока Евросоюз будет слушать Пентагон и другие подконтрольные США ведомства, спокойствия в Европе не будет. А все эти доклады могут лишь подтверждать, что Европейский союз не сменил своего политического курса.

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