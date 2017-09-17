/Поглед.инфо/ Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) – главната агенция на Общото събрание на ООН в областта на търговията и развитието, публикува доклад, в който се призовава към създаване на нов модел за развитие на световната икономика и за изоставяне на неолиберализма и "хипер-глобализацията".

Докладът на UNCTAD, озаглавен "Търговия и развитие, 2017: От строги икономии към нов глобален курс" представя основните тезиси за мащабна алтернативна програма за създаване на по-приобщаваща и ориентирана към човека икономика. ООН отбелязва, че световната икономика се нуждае от "сериозно ребалансиране", отхвърляне на "пазарния фундаментализъм" и догматичните мантри, че "неолиберализмът няма алтернатива". Подчертава се, че успехът на новия курс през 30-те години в Съединените щати (New Deal) до голяма степен се дължи на осигуряване на баланс между властта и корпоративните интереси; предоставянето на право на глас на уязвимите групи от населението, включително на асоциациите на потребителите, организациите на работниците и на земеделските производители (фермерите), и на групите в неравностойно положение. Тази политика не е загубила значението си и днес.

(рус.ез.)

Доклад ООН: Пришло время выкинуть на помойку "неолиберальные рецепты" и "рыночный фундаментализм"

Конференция ООН по торговле и развитию, основное ведомство Генеральной Ассамблеи ООН в сфере торговли и развития, опубликовала доклад с призывом создать новую модель развития мировой экономики и отказаться от неолиберализма и "гиперглобализации".

В докладе ЮНКТАД "Торговля и развитие, 2017 год: От мер жесткой экономии к глобальному новому курсу" (PDF) представлены основные тезисы масштабной альтернативной программы по созданию более "инклюзивной" и ориентированной на человека экономики.

В ООН отметили, что мировая экономика нуждается в "серьезной ребалансировке", отказе от "рыночного фундаментализма" и догматических заявлений о том, что "неолиберализму нет альтернативы".

Ричард Козул-Райт, один из авторов доклада ЮНКТАД, отметил, что за последние десятилетия развитие мировой экономики характеризовалось двумя основными факторами: "стремительным ростом кредитной задолженности и формированием "суперэлиты", к которой условно относится 1% лиц с самыми высокими доходами".

В докладе ООН отмечается, что обе данные тенденции обусловлены усилением концентрации собственности на финансовые активы вкупе с погоней за краткосрочной прибылью в условиях дерегулирования финансовых рынков.

Эксперты ЮНКТАД отмечают, что продвигаемая различными организациями (в частности, Международным валютным фондом) "гиперглобализация" тесно связана с распространением неравенства и нестабильности в мировой экономике.

В докладе подчеркивается, что в данных условиях мир столкнулся с нехваткой производственных инвестиций, нестабильной занятостью населения и ослаблением системы социального обеспечения.

По оценкам аналитиков ООН, данные проблемы приобрели хронический характер во многих странах мира.

При этом в преддверии глобального финансового кризиса произошел "большой отрыв" группы населения с самыми высокими доходами от остальных групп.

После финансового кризиса власти различных стран начали принимать меры "жесткой экономии", которые только усилили стагнацию доходов беднейших слоев населения.

Еще одним негативным фактором, который продолжает способствовать усилению негативных явлений в мировой экономики, по оценкам ООН, является чрезмерно завышенная роль финансового сектора.

Эксперты отмечают, что "финансиализация мировой экономики" стала одной из причин финансового кризиса 2008 г. и спустя 10 лет доминирующая роль финансового сектора в мире практически никак не изменилась.

"В ответ на устаревший политический лозунг "Альтернативы нет!" в докладе предлагается глобальный новый курс, направленный на создание более инклюзивной и социально ориентированной экономики.

Предполагается, что эта программа действий, сочетающая в себе меры по оживлению экономики наряду с реформой системы регулирования и политикой перераспределения, будет осуществляться быстро и в требуемых масштабах.

Успех Нового курса 1930-х гг. в Соединенных Штатах во многом объяснялся обеспечением баланса сил и интересов и предоставлением права голоса более уязвимым группам населения, включая ассоциации потребителей, организации трудящихся, фермеров и обездоленных слоев населения. Это не потеряло актуальности и сегодня.

До тех пор пока директивные органы будут продолжать угрожающе размахивать мечом политики жесткой экономии и оценивать успех принимаемых мер по уровню цен на активы и объему прибыли, крупные компании будут доминировать в ключевых секторах, а и без того уже существенное неравенство может только усилиться.

Авторы доклада предостерегают о том, что если не удастся устранить перекосы гиперглобализации, будет подорвана не только социальная сплоченность, но и доверие к рынкам и политикам".

Стоит добавить, что за последние годы накопилось много примеров, когда неолиберальная рыночная модель развития экономики, а также "рецепты", которые выдают ее адепты, в частности в лице МВФ и ОЭСР, потерпели явное поражение/

Речь идет не только непосредственно о мировом финансовом кризисе 2008 г., который, по многим оценкам, стал кульминацией кризиса неолиберальной идеи, но также и о провале миссии МВФ в Аргентине в начале 2000-х гг., "ошибках" в рекомендациях МВФ властям Греции в 2010-е гг., а также чрезмерно оптимистичных прогнозах ОЭСР.

Материалы:

1. Trade and Development Report 2017

2. U.N. calls for global economic makeover to replace neo-liberalism.

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