/Поглед.инфо/ Думите на Путин за най-голямата геополитическа катастрофа на ХХ век не е носталгия по комунизма, а точен анализ на непропоционалното разпределение на силите след края на Студената война. Разпадането на СССР доведе до нарушаване на равновесието между двата блока, светът се изправи пред конфликти, войни, социални катастрофи: очевидно е, че САЩ не са в състояние да управляват цялата сложност на процесите.

Накратко, доктрината на Путин визира: укрепване на руските военни способности, нарастване на дипломатическото и военното участие в решаването на регионални кризи и разширяване на политическите и икономическите отношения извън сферата на Евразия. Основополагащи са икономическите и военните връзки с Китай, включително и регионалните организации (като Шанхайската организация за сътрудничество, ШОС) и страните от БРИКС.

(рус.ез.)

Вот новая «доктрина Путина»

Дипломатические и военные действия для восстановления равновесия в отношениях с США

В 2005 году Владимир Путин, выступая перед Думой, заявил: «Распад Советского Союза стал крупнейшей геополитической катастрофой XX века». На Западе это утверждение интерпретировали как своего рода ностальгическую грусть по коммунизму. В реальности Путин не просто сделал историческое замечание, а точно проанализировал непропорциональный расклад сил, сложившийся в результате окончания холодной войны; он не ставил под сомнение необходимость развития «демократии и свободы» в освобожденных от коммунизма странах, он ставил вопрос о том, как может измениться международный порядок, когда США остаются единственной мировой державой.

В прошлом году российский президент вновь заявил об этой проблеме, задавшись вопросом, могла ли советская коммунистическая партия «превратить советский блок в демократию, вместо того чтобы его разрушить». Путин не ошибается. Распад СССР повлек за собой нарушение равновесия между двумя блоками, мир столкнулся с конфликтами, войнами, социальными катастрофами: очевидно, что сами США не способны управлять всей сложностью происходящих процессов, многие из которых определяются именно стремлением Запада перестроить мир по собственному образу и подобию.

Именно с этим связано сегодняшнее намерение России вмешаться. Новая доктрина российской внешней политики, одобренная Владимиром Путиным в ноябре прошлого года, представляет самый важный стратегический документ Москвы и определит политические шаги России в предстоящие годы. Несмотря на то, что приоритетом остается необходимость интеграции постсоветского пространства в Евроазиатский экономический союз, цель новой стратегии Путина — превратить Москву в «один из центров влияния современного мира».

Каким образом? Укрепляя ее военные возможности, увеличивая дипломатическое и военное участие в разрешении региональных кризисов и расширяя политические и экономические отношения за пределами евразийской сферы. Основополагающее значение имеют экономические и военные связи с Китаем, в том числе в региональных организациях (таких как Шанхайская организация сотрудничества, ШОС) и в БРИКС.

Однако «впервые», как пишут путинские стратеги, Россия «намерена создать с евроатлантическим регионом долгосрочную перспективу отношений, ориентированных на формирование общего пространства мира, безопасности и стабильности». В рамках этой задачи важным ресурсом для Москвы станет «укрепление двусторонних отношений с Германией, Францией, Италией и Испанией». Наша страна, таким образом, рассматривается Россией как важный собеседник. Существенное значение будут иметь отношения с новой Америкой под руководством Дональда Трампа, особенно в вопросах, касающихся международной безопасности, глобального контроля за вооружениями и борьбы с терроризмом, расцениваемой как «главная угроза для современного мира».

Однако Путин выделяет также в «систематических проблемах, появившихся в рамках процесса глобализации» и во «внешнем вмешательстве, уничтожившем традиционные механизмы государственного управления и гарантии безопасности» появление интегрализма на Ближнем Востоке и в Африке.

Несмотря на то, что российские стратеги говорят о низком риске «масштабной, и даже ядерной, войны между странами-лидерами, опасность, что они будут вовлечены в региональные конфликты и в эскалацию существующих кризисов, становится все больше». Предупреждение Путина предельно понятно: на Украине, как и в Сирии, как и в целом на Ближнем Востоке, региональные кризисы требуют общих решений. Поэтому Москва намерена укрепить роль ООН как гаранта международного права.

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