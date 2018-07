/Поглед.инфо/ Кой е Доналд Тръмп и какви сили са зад него?



„ Жадуваш ти за най-доброто? Коли, пари



и любовта на хубавици ще ти дам.



И ти душата си в замяна ще заложиш.



Е, става ли, да пийнем и да сключим сделка?



(Фауст и Мефистофел. Реклама за бира Holsten)

На 16 юли 2018 г. в Хелзинки ще се състои среща между президента на Русия Владимир Путин и президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Този факт вече предизвика цял спектър от емоции, не само на Запад, но и в информационното пространство на Русия. Безкрайните прогнози и дискусии, кой над кого "ще надделее" и какви ще са ползите от това, напълно се вписват в съществуващата в момента и подхранвана от Тръмп тенденция за "добрите и лошите сделки."

От гледната точка на Тръмп, от "лошите" сделки той следва да се избави без оглед на международното право; а в "добрите" сделки след време трябва да се добавят такива условия, които в крайна сметка да ги превърнат в абсолютна победа. Ако лидерите на двете най-силните държави в света, ще се ръководят от такива правила, то те ще послужат като мощен стимул за разрушаване на цялата система на международни отношения, права и институции.

Сега тези институции се контролират от основните противници на Тръмп - международните глобалистки сили с нео-марксистка и нео-комунистическа идеология, стремящи се да изградят нов световен ред чрез заличаване на националните и държавните граници и създаването на единно световно правителство. Но нужна ли е на Путин победа на Тръмп и стоящите зад него сили в това безпощадно противостояние? Нужен ли е на Русия избор между лошото и много лошото? Или най-добрият за Русия вариант е спокойно да наблюдава как двете враждебни сили взаимно се отслабват и унищожават?

16 июля 2018 года в Хельсинки произойдет встреча президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина. Этот факт уже вызвал целый спектр эмоций не только на Западе, но и в информационном пространстве России. Бесконечные прогнозы и обсуждения, кто кому что «сольет» и какие выгоды от этого получит, вполне вписываются в существующий сейчас с подачи Трампа тренд о «хороших и плохих сделках». С точки зрения Трампа от «плохих» сделок надо избавляться без оглядки на международное право, а «хорошие» сделки со временем обставить такими условиями, чтобы в итоге трансформировать их в абсолютную победу. Если лидеры двух сильнейших стран мира будут руководствоваться такими правилами, то это послужит мощным толчком к разрушению всей системы международных отношений, права и институтов.

Сейчас эти институты контролируются главными врагами Трампа – международными глобалистскими силами, имеющими нео-марксистскую и нео-коммунистическую идеологию и стремящимися построить новый мировой порядок путем стирания национальных и государственных границ и установления власти нового единого мирового правительства. Но нужна ли Путину победа Трампа и стоящих за ним сил в этом беспощадном противостоянии? Нужен ли России выбор между плохим и очень плохим? Или лучший для России вариант – спокойно наблюдать, как две враждебные силы будут ослаблять, и уничтожать друг друга? Простому россиянину гораздо более известны силы, противостоящие Трампу, тем более что они в «русском» варианте более 70 лет имели власть в России. А вот кто реально стоит за Трампом, какие это силы, и каковы их планы, простым россиянам известны в гораздо меньшей степени. В этой статье я постараюсь рассказать об этих силах, их интересах и планах, особенно об их отношении к России и русским. А также показать, что собой представляет Дональд Трамп, какие у него страсти и слабые стороны, на которых может сыграть и которые может использовать в переговорах умный «партнер».

***

Дед Дональда Джона Трампа, Фридрих Друмпфт (Friedrich Drumpft) родился в Каллштадте, королевство Бавария в 1869 году. Эта фамилия до сих пор является законной фамилией семьи. В 16 лет Фридрих эмигрировал в США и начал работать парикмахером в Нью-Йорке. Следует отметить, что Фридрих Трамп впервые нарушил закон, так как закон 1886 года и постановление № 9916 Министерства внутренних дел Королевства Бавария наказывали эмиграцию для избегания воинского призыва. Трамп был лишен баварского гражданства. Поняв бесперспективность своего занятия куафера, Фридрих переехал в Сиэтл и открыл ресторан в центре «красных фонарей» на Вашингтон-стрит, состоящим из множества салонов, казино и борделей.

Биограф семьи Трампа, писательница, журналистка, преподаватель Высшей школы журналистики Колумбийского Университета Гвенда Блэр в книге «The Trumps: Three Generations That Built an Empire» описывает ресторан Трампа, как «рассадник секса, бухла и денег, [он] был неоспоримым центром разврата в Сиэтле». В ресторане помимо еды, спиртного и игр находились и «номера для дам», обычный эвфемизм для проституции.

Жажда легких денег заставила Фридриха Трампа продать свой бизнес и переехать на север, в городок Монте-Кристо, где он приобрел участок золотоносной земли и включился в «золотую лихорадку». В 1896 году Трамп был избран мировым судьей Монте-Кристо и именно тогда впервые интересы семьи Трампа пересеклись с интересами Джона Д. Рокфеллера, который был основным бенефициаром «золотого пузыря» в Монте-Кристо, а Фридрих Трамп осуществлял юридическую защиту его махинаций. Но Трамп не забыл и о своем прежнем бизнесе. Помимо спекуляций с участками, он открыл ресторан для многочисленных прибывающих в городок золотоискателей с прежним набором опций.

Во время золотой лихорадки в Клондайке Трамп со своим партнером Эрнстом Левиным открывали рестораны по всем маршрутам золотоискателей, венцом которых стал двухэтажный ресторан в Беннете, Британская Колумбия, где подавались изысканные блюда, были столы для азартных игр и «номера для дам». Оплата производилась исключительно золотым песком. Вопросы с местной полицией Трамп умел улаживать очень умело. Однако терпение канадской конной полиции тоже имело предел, и после открытия еще одного ресторана White Horse на барже с 3000 блюд, огромным количеством игровых столов и «номеров для дам», власти объявили о кампании борьбы с проституцией, азартными играми и пьянством. Трамп успел продать свою долю Левину и уехать, а вот сам Левин запил, попал в тюрьму, а его ресторан сгорел.

Чтобы избежать уплаты налогов с нажитого капитала Фридрих уехал из Америки и вернулся домой в Каллштадт, где женился на своей кузине Елизавете Христ (Elisabeth Christ), дальней, но бедной родственнице семьи Ротшильдов. Вскоре, после неудачной попытки вновь получить баварское гражданство, семья вернулась в Нью-Йорк, но уже в качестве новых эмигрантов, и Трамп обратился за гражданством США, хотя еще в Сиэтле в качестве гражданина США голосовал на выборах президента США 1892 года. Вскоре у пары родился сын Джон. Именно Елизавета, имея большой талант в бизнесе, вместе со своим сыном Джоном создала и приумножила основу богатства семьи Трампов – девелоперскую компанию Elizabeth Trump & Son. Мать вела все дела компании и опекала сына до самой своей смерти.

Отец Дональда, Джон Трамп женился на Мэри Энн Маклеод из шотландского клана Маклеод. Эта семья имела очень древнюю и элитную родословную друидов, основателем которой был знаменитый викинг Олаф Черный. Мэри практиковала оккультизм друидов и даже оригинальный гэльский язык, на котором и сейчас говорит Дональд. Многие источники утверждают, что Мэри была принцессой друидов-сатанистов, а их брак планируется и заключается с самого рождения. Также раз в несколько поколений у семей меняется фамилия, и это объясняет смену фамилии в семье «Трампов». Буквально сразу после избрания Трампа президентом США знаменитый The Satana Temple (Храм Сатаны) испытал небывалый массовые приток членов.

«Сатанинский храм привлекает «тысячи» новых членов в первые 36 часов после избрания Дональда Трампа, по словам соучредителя храма Люсьена Гривза. Храм, который до избрания Трампа имел около 50 000 членов, никогда прежде не видел такого большого всплеска регистрации. «Это безумие», - заявил Гривз во время выступления перед восторженным поклонникам. Письма, регистрации, пожертвования и сообщения в социальных сетях приходят быстрее, чем храм может ответить. «Люди отчаянно нуждаются в том, чтобы что-то сплотиться прямо сейчас»»

Известно выражение Дональда Трампа: «То, что я активный член KKK, не означает, что я расист, я имею в виду, что если Обама мусульманин, то почему я не могу быть членом братства и гордиться моим белым наследием?»

Лидер OFK333 «гроссмейстер Брюс Лэйн», которому члены братства поклоняются как Богу, и которого никто не видел в лицо, внес миллионы долларов в президентскую кампанию Трампа. Как сообщила газета Los Angeles Times, основной медиа ресурс американских мормонов, одна из крупнейших групп ККК под названием The Loyal White Knights of Pelham, N.C. объявила парад в честь победы Трампа на президентских выборах.

Очень характерен еще один факт – все родственники Трампа посмертно были крещены в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, мормонов. По определению А.Л. Дворкина, мормоны – это «синкретическая неоязыческая оккультная секта с милленаристским (хилиастическим) уклоном, активно занимающаяся политической деятельностью». В церкви мормонов существует обряд «эндаумент», совершаемый в их храмах по всему миру. Во время этого обряда совершаются крещения за мертвых, запечатываются браки с мертвыми и временные браки.

Считается, что, таким образом, ставший после своей смерти богом, мормон на собственной планете получит свою семью и собственную паству из крещенных им и запечатанных с ним умерших людей. В начале нулевых годов разразился скандал, когда выяснилось, что в 90-е годы 20 века мормоны крестили десятки тысяч жертв холокоста, среди которых были очень известные люди. Имеющие крайне близкие отношения с мормонами евреи не стали раздувать скандал, тем более что мормоны пообещали больше так не делать. Однако по взаимному умолчанию обряды продолжаются.

У мормонов существует программа для членов церкви Family Search, в которой любой член церкви может найти и узнать сведения обо всех умерших и предках. Программа конфиденциальна и посторонним не членам церкви вход в нее запрещен. Согласно записям в мормонской церкви были посмертно крещены:

Frederick Christ Trump - записи существуют, но «недоступны».

Mary Ann MacLeod - записи существуют, но «недоступны».

Friedrich Trump – Baptism: May 27, 2015 — Cebu Philippines Temple Confirmation: June 9, 2015 — Las Vegas Nevada Temple Initiatory: August 5, 2015 — Las Vegas Nevada Temple Endowment: February 4, 2016 — Las Vegas Nevada Temple Sealing to Parents: October 27, 2017 — Las Vegas Nevada Temple Sealing to Spouse: April 27, 2016 — Atlanta Georgia Temple

Elisabeth Marie Christ - Baptism: April 27, 2016 — Atlanta Georgia Temple Confirmation: April 27, 2016 — Atlanta Georgia Temple Initiatory: May 6, 2017 — Atlanta Georgia Temple Endowment: In Progress Sealing to Parents: In Progress Sealing to Spouse: April 27, 2016 — Atlanta Georgia Temple

Может этим объясняется тот факт, что, не смотря на неприязненные отношения с бывшим кандидатом в президенты епископом-мормоном Миттом Ромни, Дональд Трамп назначил послом в Россию знатного мормона – либерала, байкера и клавишника в рок-группах Джона Хантсмана, о чем я писал в статье «Посол Джон Хантсман – коварный враг России в ее сердце».

