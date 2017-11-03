/Поглед.инфо/ Китай разработи, изпробва и сега утвърди на конгреса на управляващата партия нов модел на социално-икономическо развитие. Той се нарича “социализъм с китайска специфика на новата ера”, тъй като е дълбока модификация на предидущия модел под название “социализъм с китайска специфика”.

Старият модел, работил 30 години, ставаше все по-неефективен и на смяна беше предложен цял комплекс от принципно нови стратегии под общото назавание ”Китайска мечта”. От края на 2012 година ръководителят на ККП и КНР Си Цзинпин издигна дългосрочен план “Китайската мечта за велико възраждане на китайската нация” и започна да го допълва със стратегии: “новата норма” в областта на икономиката, “управление на държавата с помощта на законите” в обществения живот, “един пояс и един път” в областта на международните икономически връзки. Тези стратегии и по-малко мащабните тактически установки се допълваха една друга и постепенно се обединиха в цялостна иновационна система. Към момента на провеждането на XIX конгрес на Китайската комунистическа партия в края на октомври 2017 година стана ясно, че експеримента с “Китайската мечта” се получи.

От “новата норма” към “възраждането на нацията”

Нека да вземем поне показателите, които илюстрират реализацията на икономическата стратегия “новата норма”. Те впечатляват. От 2013 до 2016 година нарастването на БВП на Китай беше на ниво 7,2%. За Китай това означава, че програмата минимум на “Китайската мечта” - към 2020 година да се построи “общество със средно благоденствие” - ще бъде изпълнена. Та нали за това биха били достатъчни и 6,5% ръст. Впечатляват и други показатели: двупроцентна инфлация и петпроцентна безработица. Това означава, че Китай е преодолял наблюдаваната от средата на “нулевите години” тенденция към намаляване на темповете на икономическо развитие и е излязъл на траекторията на устойчив прогрес. Следователно Китай остава локомотива на глобалната икономика: от 2013 до 2916 година приносът на Поднебесната в световното стопанство е достигнал 30%, превишавайки сумата на общия принос на САЩ, Евросъюза и Япония. БВП на Китай за 2016 година е 14,8% от световния, който е с 3,4% по висок, отколкото през 2012 година. Закрепването на XIX конгрес на “новата норма” като съставна част от “социализма с китайска специфика на новата ера” позволява на близките и далечни съседи на Китай да изграждат националните си стратегии за икономическо развитие, имайки предвид този мощен и дългосрочен фактор.

Струва си да се отбележи, че “новата норма” на първо място подразбира не приоритет на нарастването на БВП, а преход към висококачествено развитие. Вместо да се залага на завоюване на експортни пазари на всяка, понякога и доста висока цена (ниски заплати, замърсяване на околната среда, неравномерност на развитието на градовете и селата, на различните региони) се извършва преориентация към вътрешния пазар. Той става главна движеща сила на икономическия ръст. От 2013 до 2016 година приносът на крайното потребление в икономическия ръст е 55%, повече от половината. Редиците на потребителите се разширяват за сметка на доходите на гражданите, преселването на селските жители в градовете, бързото съкращаване на броя на бедните. През 2016 година реалният разполагаем паричен доход е 23 хил. 821 юана, което е със 7 хил. 311 юана повече, отколкото през 2012 година, средногодишният ръст е 7,4% (1 юан струваше на 27 октомври 8,71 рубли). Към края на 2016 година в градовете живееше 57,4% от населението на Китай, а това е почти с 5% повече, отколкото преди четири години. Изкореняването на бедността, една от главните задачи на Си Цзинпин, също се движи с уверени темпове. Броят на живеещите под чертата на бедността (2300 юана за година) сега е 43 млн.350 хил. души, този брой се намали със 55 млн.640 хил. в сравнение с 2012 година. Нелоши темпове!

(рус.ез.)

За последнюю пару лет я совершил дюжину поездок по Китаю, причём преимущественно по так называемым «отстающим регионам». Своими глазами я видел то, что на языке экономистов именуется «новыми драйверами роста». В Синьцзяне это был мощный новый центр «облачных исчислений», входящий в мощнейшую в мире компьютерную сеть Китая, а также фирма электронной торговли с Россией. В Цзилине вчерашние выпускники технического университета создали компанию по изготовлению и эксплуатации искусственных спутников Земли и уже запустили несколько аппаратов для космической съёмки. В Хэйлунцзяне несколько инженеров придумали и уже построили завод по разборке и утилизации списанных самолётов. В провинции Ганьсу я беседовал с жителем нового посёлка, недавно переселившимся из нищей горной деревни. Он был счастлив не только от полученного бесплатно небольшого дома и участка земли, но, особенно, от воды, которую впервые в его жизни можно было не считать по капле и пить прямо из-под крана.

Все эти добрые дела можно назвать экономическими и социальными инновациями (число технических инноваций за минувшие четыре года выросло на 69%, а число выданных патентов — на 40%). Можно назвать всё это предприимчивостью. Можно — примером взаимодействия пассионариев с местными властями, которые, по указанию Пекина, обеспечивают энтузиастов «новой нормы» льготными кредитами, землёй по сниженным арендным ставкам, щадящим налогообложением. Но главное — в том, что колоссальный творческий и предпринимательский потенциал китайской нации получил возможности реализации благодаря инновационной стратегии «новой нормы» как части долгосрочного плана «Китайская мечта». Инновационность, в которую вовлечены лучшие силы нации, от «самого главного китайца» Си Цзиньпина до тысяч, сотен тысяч инженеров и партработников, учёных и студентов, поможет Китаю успешно пройти «контрольные точки» 2020, 2035 и 2049 годов, приведёт к осуществлению «китайской мечты о великом возрождении китайской нации».

Эта концепция подразумевает не только процветание Поднебесной, но также достижение симфонии с соседями, ближними и дальними. На это нацелена стратегия «Один пояс и один путь», ставшая неотъемлемой частью комплексного плана «Китайская мечта». На XIX съезде была одобрена и стала партийным законом и эта стратегия Си Цзиньпина. Её автор с трибуны съезда призвал «расширять открытость и сотрудничество в сфере инновационного потенциала, формировать архитектонику открытости, характеризующуюся взаимодействием сторон на суше и на море, в Китае и за рубежом, а также взаимной выгодой на восточном и западном направлениях».

Думаю, Китаю и России на нашем общем участке Нового Шёлкового пути как раз и недостаёт «архитектоники открытости». До сих пор не появилось проектов, достойных двух великих соседних держав. Скажу по секрету, что группа экспертов, к которой принадлежу и я сам, работает над концепцией «Северного коридора Шёлкового пути». Мы хотим предложить лидерам двух стран построить современную скоростную грузовую магистраль напрямую из китайского Синьцзяна через российские Сибирь и Поволжье до Санкт-Петербурга с продолжением морским путём далее в Западную Европу, а в перспективе — её стыковку с Северным Морским путём. Такая магистраль оживит экономическую жизнь в наших регионах, удалённых от существующей инфраструктуры, откроет всем дополнительные возможности для экспорта в Китай. С точки зрения геоэкономики и геополитики «Северный коридор» может стать становым хребтом Большой Евразии, стимулирует прогрессивные тенденции мировой хозяйственной и финансовой жизни.

Великая Октябрьская социалистическая эволюция

Работа 19 съезда КПК практически совпала со столетием Великой Октябрьской социалистической революции. Потребовалось немало времени, пока люди поняли, что ровно век назад началась новая историческая эра, осознали значение этого события для России и всего мира. Думаю, что в октябре 2017 года в Китае началась Великая Октябрьская социалистическая эволюция. Для Китая началась новая эра, значение которой уже скоро почувствуют соседи, партнёры и противники Поднебесной. Термин «социализм с китайской спецификой новой эры» впервые употребил в своём докладе на XIX съезде КПК её генеральный секретарь Си Цзиньпин Он нашёл очень удачное определение новому этапу развития китайского общества, в условиях которого 90 миллионов членов КПК и 1300 миллионов остальных китайцев живут уже пять лет. Содержанием этого этапа как раз и стала «китайская мечта о великом возрождении китайской нации».

Оглашённый в конце ноября 2012 года план «Китайская мечта» предусматривал к 2049 году превратить Китай в мощную современную мировую державу, а ещё до этого, к 2021 году, окончательно покончить с бедностью и вывести всех китайцев на уровень, как минимум, «средней зажиточности». По прошествии пяти лет стало ясно, что этот комплексный долгосрочный план Си Цзиньпина вполне работоспособен и уверенными темпами выводит китайскую нацию на новый уровень цивилизационного развития. На XIX съезде привели достаточно цифр, которые превзошли ожидания даже оптимистов. (Мы с вами уже видели некоторые показатели в начале статьи). Эти показатели произвели сильное впечатление и на пессимистов, всех тех экспертов, которые ещё недавно предрекали Китаю затухание экономического роста, а то и «жёсткую посадку».

Часть этих экспертов не могут смириться с тем, что классические принципы либеральной экономической теории не работают в отношении второй экономики мира, ставя под сомнение будущее всей западной модели. Другие специалисты тенденциозно манипулировали цифрами ради того, чтобы затушевать контраст убогих результатов деятельности заказчиков, неспособных вывести свою страну на траекторию реального роста и сулящих ей ещё долгие годы движение со скоростью «n+1», где «n» стремится к бесконечно малой величине. Сейчас принизить экономические успехи стратегии Си Цзиньпина становится крайне трудно. Поэтому центр тяжести критики переносится на политические аспекты состоявшегося съезда. Внимание думающих людей стараются переключить на анализ состава новых ЦК КПК, Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Лейтмотивом становится мысль о концентрации небывалых полномочий в руках Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР и Председателя Военного совета ЦК КПК Си Цзиньпина. Его выставляют чуть ли не диктатором и тираном. При этом не принимается в расчёт тот факт, что всеми этими полномочиями Си Цзиньпин обладает уже пять лет, что за это время и именно благодаря этой концентрации власти удалось добиться впечатляющих экономических результатов и оздоровления социальной обстановки (ликвидация системы бессудного «трудового перевоспитания», отмена жестокой системы «одна семья — один ребенок», смягчение системы прописки для приезжающих в города на заработки крестьян-мигрантов и т.д.).

У несомненного успеха, достигнутого за первые пять лет реализации «Китайской мечты», будут не только положительные, но и отрицательные последствия. Нетрудно просчитать размеры экономики Китая к 2049 году при семипроцентных темпах роста. Нетрудно понять также политические и стратегические последствия этого для мирового порядка, в котором своё лидерство пытаются сохранить Соединённые Штаты. «Сдерживание» Китая в разных формах будет продолжаться и усиливаться по мере продвижения к созданию к 2049 году «мощной, процветающей, социалистической державы». Однако законы экономики и истории невозможно изменить. Более эффективный хозяйственный уклад вытесняет менее эффективный. Новые политические и идеологические нормы приходят на смену устаревшим. «Ничего не поделаешь, лепестки опадают», — написал в одном из своих стихотворений Мао Цзэдун. Пусть этим поэтическим образом утешатся приверженцы всё ещё сильного, но обречённого либерального мирохозяйственного уклада. Ну, а реалисты не могут не видеть, что четверть человечества уже живёт и всё больше процветает в условиях новой эпохи.

Эта эпоха, возможно, войдёт в пятитысячелетнюю историю Китая как «эра Фусин», т.е. «эпоха возрождения». Заимствованный у Конфуция термин «фу син» лежит в сердцевине плана «Китайской мечты о великом возрождении китайской нации». «Эра Фусин» началась не с победы революции, которая неизбежно сопровождается разрушением устаревших норм и порядков, а также построенного на их основе материального мира, меняет судьбы миллионов людей (именно так случилось в России в 1917 году). В Китае новая эпоха пришла мирным путём, путём эволюции предыдущей эры — «социализма с китайской спецификой».

Все предшественники Си Цзиньпина — Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь, Ху Цзиньтао — тоже видоизменяли пришедшую из Советского Союза теорию марксизма-ленинизма. Мао Цзэдун изобрёл «большой скачок» и «культурную революцию», которые не смогли продвинуть китайскую нацию к лучшей жизни. Зато это удалось сделать Дэн Сяопину, который облёк конвергенцию моделей развития Запада и Востока в стратегию «реформ и открытости», сделавшую возможным «китайское чудо» в 70-90-е годы. Правившие по десять лет Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао добавили в сформировавшуюся на основе «реформ и открытости» концепцию «социализма с китайской спецификой» свои незначительные уточнения. Однако ни эти теоретические изыскания, ни вытекавшие из них практические шаги не смогли обеспечить устойчивого развития. С начала нулевых годов темпы роста стали падать, осложнилась международная экономическая ситуация, началось открытое «сдерживание» Китая Америкой.

Сначала теоретический, а затем и практический выход из приближавшегося тупика нашёл Си Цзиньпин. Его долгосрочный план «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации» смог обеспечить партии и всей нации «второе дыхание», веру в правильность выбранного в 1949 году социалистического пути.

С октябрьских дней 2017 года начинается новая «эра социализма с китайской спецификой», ускоряется отсчёт времени до «великого возрождения китайской нации». Китайские «часы» идут всё быстрее. Наши — всё очевиднее отстают. «Разница во времени» будет становиться очевиднее с каждым прожитым годом, если не… Если не появится собственный долгосрочный план великого возрождения русской нации. Если не сложится команда пассионариев, способных поставить державу на путь самостоятельного и свободного развития.

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