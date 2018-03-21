/Поглед.инфо/ В Украйна започна де факто предизборна кампания - както президентската, така и парламентарната. Кампанията вероятно ще се окаже най-трудната и драматична в съвременната история на страната.

Историята с "минометчицата" Надежда Савченко разкри нестабилността на системата, нейната предвидима политическа несигурност. Вместо всеобщо осъждане, Савченко получи подкрепата на населението за реализиране на неосъществимите й планове да "взриви Радата". Опитът на Главната прокуратура и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) да укроти депутатът Савченко всъщност спомогна за политическото й прераждане. Надежда Савченко е чистопробен популист, няма конструктивна политическа и икономическа програма, но нейната популярност сред обикновените хора драматично скочи през последните дни.

В същото време, не само противниците, но и съюзниците на президента, както и официалната опозиция, представлявана от Юлия Тимошенко, започнаха да показват признаци на активност. И дори Евросъюзът, усещайки украинската политическа турбулентност, внезапно избухна с необичайни политически предупреждения и изявления срещу Украйна. Във всичко това се откроява усещането за надигаща се политическа война, която при украинските условия може да се превърне в гореща.

(рус.ез.)

Два сценария для Порошенко: плохой и еще хуже

На Украине де-факто началась предвыборная кампания — и президентская, и парламентская. Она рискует стать самой непростой и драматичной в современной истории страны.

История с «минометчицей» Надеждой Савченко выявила нестабильность системы, ее предсказуемую политическую непрочность. Вместо всеобщего осуждения, Савченко получила симпатии населения и поддержку своим неосуществившимся планам «взорвать Раду». В эти же дни не предаваемую огласке активность стали проявлять не только враги, но и союзники президента, а также официальная оппозиция в лице Юлии Тимошенко. И даже Евросюз, предчувствуя украинскую политическую турбулентность, вдруг разразился несвойственными ему политическими предостережениями и заявлениями в отношении Украины. Во всем этом разлито ощущение надвигающейся политической войны, которая в украинских условиях вполне может перерасти в горячую фазу.

Стратегическая «девятка» в режиме полураспада

По сведениям информированных источников «Украинской правды», несколько недель назад в администрации президента Украины прошло заседание так называемой «стратегической девятки», в которую входят высшие чиновники страны и наиболее влиятельные политики, — то есть все те, с кем Порошенко обсуждает наиболее деликатные стратегические и политические проблемы.

Разговор шел о будущих выборах. Входящие в «девятку» представители «Народного фронта» предлагают президенту двухходовку. Первое — создать единую партию из нынешних Блока Петра Порошенко и «Народного фронта» и в последующем этим объединением идти на выборы. Второе, сразу после официального объявления об объединении, внести в Верховную Раду законопроект об изменениях в Конституции Украины. Предполагается, что изменения зафиксируют переход с президентско-парламентской республики (как сейчас) «в пользу правительства-парламента, чтобы избавиться от "дуализма власти"».По мысли объединителей, в этом случае Порошенко должен лишиться полномочий, предусмотренных настоящей Конституции в части кадровых назначений — в Нацбанке, Генпрокуратуре, СБУ, НАБУ и других. В этом случае, президентский пост становится во многом декоративным (в основном глава государства будет заниматься внешнеполитическими вопросами), но зато при этом вновь образованная партия будет биться за президентство для Порошенко.

Плюсы для Порошенко — еще пять лет неприкосновенности, продолжение активной международной политической жизни, продолжение собственного бизнеса с защитой от критики внутри и вне страны. Минусы очевидны — практически полное отсутствие власти и возможности влиять на внутренние вопросы, в том числе финансовые. А еще невозможность защитить своих людей от спецслужб и правоохранителей, что неминуемо приведет к их посадкам и оголению руководящего звена в структурах, аффилированных с президентом.

В случае отказа от этого сценария, Порошенко в лице «фронтовиков» теряет авторитетных влиятельных союзников — секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Александра Турчинова, министра МВД Арсена Авакова, бывшего премьера Арсения Яценюка. А еще заигрывающего с «Народным фронтом» нынешнего премьера Владимира Гройсмана, который, как утверждают украинские СМИ, пытается дистанцироваться от токсичного президента Украины. Да и с деньгами для избирательной кампании возникнут проблемы. А на свои Порошенко в политику не играет.

Между тем, как утверждает «Украинская правда», не принимает решения об объединении и этим сильно раздражает своих нынешних политических партнеров.«Самая большая проблема Петра — он не принимает решений. Он тянет, думает и ничего не делает. Петр постоянно дотягивает до последнего, аж пока из ситуации остается только два выхода: плохой и еще хуже», — заявил «Украинской правде» один из неназванных изданием лидеров «Народного фронта».Тем временем, собственные союзники президента, предвкушая его проигрыш на выборах и видя его нерешительность в переговорах с потенциальными политическими союзниками, начинают закулисные переговоры с оппозицией и прежде всего с наиболее вероятным лидером президентской гонки Юлией Тимошенко.

Тимошенко рассчитывает на США

У Тимошенко ныне самый высокий рейтинг среди публичных украинских политиков, во всяком случае существенно выше, чем у Петра Порошенко. Но этого все равно недостаточно, чтобы стать в 2019 году президентом. Уровень поддержки — 16-18 процентов. Зато и антирейтинг огромный — около 75 процентов.Но главное, что мешает Тимошенко уверенно идти на выборы президента — усталость населения от нее и «грехи политической молодости» — это, прежде всего, контракт на поставку на Украину газа и второй контракт по транзиту газа через Украину, заключенные с «Газпромом» в 2009 году. Оба контракта подписывала Тимошенко и оба признаны на Украине не просто неудачными, а преступными для экономики, а в конечном счете и политики страны. Кстати, при президенте Викторе Януковиче именно за это Тимошенко отсидела в Харьковской женской колонии три года.

Поэтому, для участия в будущих выборах Тимошенко хочет получить поддержку в США, которые покровительствуют Украине. С этой целью на днях Тимошенко заключила годовой контракт за 750 тысяч долларов с американским лоббистом Бари Беннеттом, который в 2016 году был старшим советником президентской кампании Трампа.В интервью американским СМИ Беннетт заявил, что Тимошенко является реформатором, которого поддерживает Запад. «Пол (Манафорт —ред.) работал на пророссийских (политиков — ред.). Мы работаем на проамериканских», — сказал он.По словам Беннетта, он «помогает ей (Тимошенко — УП) организовать поездки в США, чтобы встретиться с руководством правительства и так далее». Однако нет гарантий, что именно Тимошенко станет американским кандидатом в украинские президенты. Возможно, там есть свои кандидаты.

Новые «американские» лица украинской политики

В качестве одного из возможных кандидатов в президенты политические эксперты называют весьма популярного на Украине руководителя Независимого антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Борец с коррупцией, которого и президент Порошенко, и генпрокурор Луценко пытались несколько раз укоротить, получил защиту, прежде всего, со стороны посольства США и финансовых структур ЕС.Но он — не единственная фигура кандидата в президента от Запада. Есть и другие, куда более экзотические.Например, в настоящее время в США в Стэндфордском университете заканчивает свое обучение в качестве политического стажера фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (был депутатом парламента во времена Виктора Ющенко).

Недавно проведенные политические рейтинги, заказанные и оплаченные западными посольствами, показали, что Вакарчук на третьем месте после оппозиционера Тимошенко и действующего президента Порошенко.И вот, на днях, то ли случайно, то ли намеренно в интернете появилось видео, на котором, как утверждают СМИ, Вакарчук в присутствии старшего научного сотрудника Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права в Стэнфорде, политолога с мировым именем Фрэнсиса Фукуямы читает лекцию об Украине. Видимо, вброс в интернет и присутствие маститого политолога — не случайны.

Популисты, радикалы и националисты — без поддержки ЕС

Попытка Генпрокуратуры и СБУ укоротить депутата Надежду Савченко (не важно, с какими целями это делалось), на самом деле, оказалась весьма неуклюжей по отношению к власти и очень кстати для самой Савченко, которая в связи с этим переживает свою политическую реинкарнацию.

Сама Савченко — чистой воды популист, очевидно, что у нее нет конструктивной политической и экономической программы, но популярность ее среди простого населения в последние дни резко подпрыгнула. Беда Савченко в том, что у нее нет эффективного инструментария, нет партии, структуры, ей не на что опереться и поэтому в одиночку она любые выборы проиграет.Зато у неонацистских партий Украины — «Свободы» и «Национального корпуса» есть структуры, которые позволяют достаточно эффективно действовать на просторах Украины, зато с популярностью плохо. Реальные рейтинги нацистов — весьма низки. И все, на что они могут рассчитывать, — ухватить власть в случае кризиса и хаоса, когда популисты начнут разрушать государственные структуры. А пока они демонстрируют сдержанную активность в поиске врагов — внутри страны и вне ее.

Так, например, «Свобода» объявила, что 3 апреля проведет марш против украинских олигархов. А «Нацкорпус» в день выборов президента России активно участвовал в антироссийских акциях. При этом современные нацисты используют в своей агитации популистские лозунги и заявления.

Не случайно, Евросюз принял на днях полуофициальный документ, в котором, как утверждает «Европейская правда», зафиксирована договоренность глав МИД ЕС избегать поддержки популистов на Украине.«Мы не будем воздерживаться от откровенных заявлений, когда есть такая необходимость. Но при этом мы должны избегать создания платформы для популистов, даже если те взяли на вооружение реформистские и антикоррупционные лозунги», — заявили главы дипломатических ведомств ЕС.

Все эти заявления, марши, акции популистов и тайные переговоры союзников президента совершенно не случайны. Непростая, возможно даже самая драматическая для Украины избирательная кампания уже началась.

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