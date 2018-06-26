/Поглед.инфо/ От 22 юни са в сила ответните мерки на ЕС срещу САЩ. Причината е въвеждането от американците на мита върху европейската стомана (10%) и алуминий (25%).

Припомняме, че отношенията с Европа сериозно се влошиха след срещата на високо равнище на Г-7 и скандала с Канада. В момента САЩ водят търговска война по няколко направления: с Китай, ЕС, Канада, Русия, Мексико, Япония, Иран...

Както обясняват от Европейската комисия, общата стойност на евроекспорта на стомана и алуминий в САЩ е в размер на 6,4 милиарда евро, а приемането на "ребалансиращи мерките на ЕС ще действа дотогава, докато САЩ не отменят митата, което трябва да съответства на Споразуменията на СТО и на законодателството на ЕС"; и ще засегне американски стоки на стойност 2,8 млрд. долара.

Списъкът включва селскостопански продукти от САЩ, включително боб, ориз, царевица, фъстъчено масло, портокалов сок и тютюневи изделия. Също в списъка са „бърбън”, джинси „Леви” и мотоциклети „Харли-Дейвидсън”.

От Европа предупредиха, че това е само първата стъпка; възможно е да се предприемат и нови мерки.

(рус.ез.)

ДВА ЗАПАДА: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ США И ЕВРОПЫ

Два Запада: Геополитические последствия торговой войны США и Европы.

22 июня в силу вступили ответные торговые меры Евросоюза против США. Поводом стало введение американцами пошлин на европейскую сталь (10%) и алюминий (25%).

Отношения с Европой, напомним, серьезно испортились после саммита G7 и скандала с Канадой. На данный момент США ведут торговую войну сразу по нескольким направлениям – с Китаем, ЕС, Канадой, Россией, Мексикой, Японией, Ираном

Суть

Как пояснили ранее в Еврокомиссии, суммарная стоимость евроэкспорта стали и алюминия в США составляет €6,4 млрд, а «ребалансирующие меры ЕС будут действительны до тех пор, пока США не отменят пошлины, что будет проходить в соответствии с соглашением ВТО и законодательством ЕС», и затронут американские товары стоимостью в $2,8 млрд

В список вошли сельскохозяйственные товары из США, включая фасоль, рис, кукурузу, ореховое масло, апельсиновый сок и табачную продукцию. Также в списке оказались бурбон, джинсы Levi's и мотоциклы Harley-Davidson.

В Европе также предупредили, что это лишь первый шаг – не исключено, что последуют новые ответные меры.

Накал обстановки

Действия Трампа Европа (во всяком случае, ее глобалистская верхушка) рассматривает исключительно как предательство интересно, и, в первую очередь, носят характер морального и репутационного удара по сложившемуся западному консенсусу. В этой связи отдельные представители европейского истеблишмента продолжают призвывать Америку одуматься и начать придерживаться международных правил торговли и правил глобализации, которые изобретала она же в тесной связке с западными странами.

Усугубляется ситуация для Европы страхами потерять компании в Иране (в связи с выходом США из ядерной сделки и угрозами в адрес Тегерана), продление невыгодных антироссийских санкций и введением возможных налогов на зарубежные автомобили (последнее сильно ударит по немецким и японским производителям).

Логика Трампа

Методы Трампа многие называют безумством. Действительно, в течение одного дня могут последовать диаметрально разные заявления в отношении Китая, КНДР или торговой ситуации.

Объясняется на самом деле это просто – Трамп, в первую очередь, бизнесмен, который руководствуется не глобалистскими заговорами и условными политическими консенсусами, а чистым меркантилистским расчетом, стараясь действовать тем самым в интересах американцев.

Насколько получается – другой вопрос. Washington Post полагает, что Трамп реально верит в возможность победы в торговых войнах без лишних союзников. Взаимное повышение пошлин с Европой, напомним, происходит на фоне возобновившейся войны с КНР. По глобалистской логике в духе Обамы и Клинтон, в войне Трампа против Китая самый естественный шаг – заручиться поддержкой Европы, Японии и Канады, чтобы «дружить против» Пекина. В случае Трампа, напротив, мы наблюдаем эгоистическое, лишенное политического подтекста поведение. Однако Трамп хочет перенести концепцию free trade на глобальный уровень, и мыслит в исключительно экономических и широких категориях: условно, чтобы Америка продавала больше, чем закупала, и желательно – подешевле.

Два Запада

Как Геополитика.ру писала ранее, мы входим в очень важный и опасный период, когда фактически появился шанс на формирование двух Западов – европейского и американского. Эту интуицию подтверждают и заявления еврофункционеров, и либеральных идеологов в духе Бернара Анри Леви (см. Текст «Глобализация и ее враги»).

Пресс-секретарь французского правительства Бенжамин Гриво заявил накануне, что Европа и США представляют собой разные модели цивилизации. Он заявил это в контексте миграционной политики США и Мексики, критикуя Трампа и заявив, что в Европе не должно происходить то же самое.

«У нас не та же модель цивилизации, и очевидно, что мы не разделяем определенные ценности. Эти картины шокируют. Мы здесь, чтобы защитить европейский идеал мира и свободы».

Европа и США, действительно, это две разные цивилизации – однако совершенно в ином контесте, нежели комментируют функционеры в духе Гриво. Гриво ведет речь о расколе глобалистского единства. На самом деле – это шанс Европы вернуть себе традиционные культурные особенности и суверенитет, а американцам – переключиться на внутренние дела.

Таким образом, Трамп дает миру шанс пересмотреть свой взгляд на глобализацию, на историческую роль каждого народа, задуматься о будущем. В частности, это шанс для Европы проснуться, выгнать ненавистных мигрантов, отказаться от невыгодной для большинства участников еврозоны

Двойное дно глобализма

Среди экспертов есть версия, что сейчас, на фоне слома глобалистского консенсуса, может открыться «второе дно» европейского истеблишмента.

Вышеупомянутый Гриво – отличная иллюстрация.

«Я верю, что главная задача моего поколения – защитить европейскую солидарность против популизма, против всех форм популизма, крайне левых и крайне правых, - сказал он, - Если все замкнутся на своих национальных границах, мы не преуспеем».

Таким образом, сейчас глобалисты собираются пойти на ряд уступок (в том числе, по мигрантам), но при этом перехватить инициативу популистов, которые и начали первыми бить тревогу. Так глобалисты рассчитывают оттянуть момент и остаться у власти.

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