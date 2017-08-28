/Поглед.инфо/ В състава на руското подразделение на ВМФ, намиращо се в Средиземно море, влизат двете най-нови дизелови подводници на Черноморския флот "Колпино" и "Великий Новгород", съобщи "Комсомолская правда" в понеделник (28 август). В момента те извършват преход от Балтийско море към ЧФ.

Това заяви шефът на информационния отдел на Черноморския флот и капитан от първи ранг Вячеслав Трухачев.

"Подводниците "Колпино" и "Великий Новгород" пристигнаха във водите на Средиземно море. Подводниците се движат по повърхността, съпроводени от спасителния буксир на Балтийския флот СБ-921. Предвидено е подводниците да влязат в състава на постоянните съединения на Военноморския флот в Средиземно море", цитира "Интерфакс".

"Колпино" и "Великий Новгород" са последните от шестте в серията по проект 636.3, построени в "Адмиралтейската корабостроителница" за Черноморския флот. Тяхна особеност е осигуряването на комплекси от ударно ракетно въоръжение "Калибър-ПЛ", както и обновено радиоелектронно оборудване.

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