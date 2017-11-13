/Поглед.инфо/ В навечерието на 95-ия си рожден ден бившият двоен агент на КГБ Джордж Блейк заяви, че офицерите от руското разузнаване са героите на съвременната борба между доброто и злото, защото работят за спасяване на човечеството от ядрено унищожение. В неочакваното си изявление Блейк отбеляза, че руската Служба за външно разузнаване (СВР) изпълнява "сложна и изключително важна мисия".

Блейк служи в британското външно разузнаване MI-6 от 1944 г. По време на корейската война (1950-1953 г.) попада в севернокорейски плен. Потресен от зверските американски бомбардировки над мирното население на Корея, той решава да стане двоен агент. Осъден от англичаните през 1961 г. на 42 години затвор, през 1966 г., с помощта на ирландци, той успява да избяга, добира се до Франция и оттам до Западен Берлин, откъдето, скрит в дървен сандък в шасито на автомобил, пристига в Източен Берлин.

Блейк живее в Русия, която нарича своя „втора родина”. Миналият петък, 10 ноември, шефът на СВР Сергей Наришкин го поздрави по случай рождения му ден.

(рус.ез.)

Джордж Блейк: российские разведчики должны спасти мир от ядерного ада

Шпионами не рождаются. Накануне своего 95-летия бывший двойной агент КГБ заявляет, что офицеры СВР являются героями современной борьбы между добром и злом

Двойной агент КГБ Джордж Блейк (George Blake), работавший во времена холодной войны, назвал современных российских агентов разведки героями «настоящей битвы между добром и злом», добавив, что они должны спасти человечество от ядерного уничтожения.

В своем неожиданном и немного мелодраматичном заявлении, которое он сделал накануне своего 95-летнего юбилея, Блейк отметил, что офицеры Службы внешней разведки в настоящее время выполняют «сложную и крайне важную миссию» по спасению мира.

«Я верю, что вы будете служить нашему общему делу мужественно и самозабвенно, — сказал он. — Я верю в конечную победу над вероломным врагом. Эта вера придает мне силы».

Агенты СВР должны «спасти мир в ситуации, когда опасность ядерной войны и связанного с ней самоуничтожения человечества вновь поставлена безответственными политиками на повестку дня», — добавил он.

В этом заявлении, которое было опубликовано СВР и распространено рядом российских информационных агентств, Блейк также отметил, что терроризм «оставил кровавые следы во многих уголках нашей планеты».

Блейк, который родился в Нидерландах и рос в Египте, впервые приехал в Великобританию в период нидерландского сопротивления. Поступив на службу в ВМФ Великобритании он в 1944 году перешел в британское разведывательное агентство MI6.

Он служил в Сеуле, когда в июне 1950 года разразилась война в Корее, и он быстро попал в плен к северокорейцам. Позже он говорил, что он увлекся коммунизмом после того, как он своими глазами увидел, как американские самолеты без остановки сбрасывали бомбы на северокорейские города и деревни. Его первый контакт с КГБ состоялся тогда, когда он еще находился в северокорейском плену.

В своем заявлении, опубликованном в пятницу, 10 ноября, Блейк отметил, что, увидев, как «американская военная машина» убивает людей, он решил стать двойным агентом.

«Тогда я понял, что такие конфликты несут в себе смертельную опасность для всего человечества, и я принял самое важное решение в моей жизни — решение добровольно и бесплатно сотрудничать с советской разведкой, чтобы помочь защитить мир на планете».

После освобождения из северокорейского плена Блейка отправили в Берлин, где он передал советской разведке информацию о нескольких операциях разведки, в том числе о строительстве туннеля между западом и востоком, который должен был использоваться для прослушки телефонных линий в Восточной Берлине.

Блейк попал под подозрение в 1961 году, и его арестовали в соответствии с Законом о государственной тайне. В результате секретного процесса в Центральном уголовном суде в Лондоне его приговорили к 42 годам тюрьмы.

В 1966 году он бежал из лондонской тюрьмы Уормвуд-Скрабс. Ему помогли преступник из Ирландии и двое заключенных, которые отбывали срок за участие в организации демонстраций против ядерного оружия на американской авиабазе на востоке Англии.

Добравшись до Франции, он отправился в Берлин, где он пересек границу между востоком и западом в деревянном ящике, прикрепленном к шасси автомобиля.

Его переправили в Россию, где он с тех пор и живет. Недавно он переехал в загородный дом в Подмосковье. Его супруга, бывший секретарь в MI6, с которой у него родились трое детей, развелась с ним.

В своем заявлении он отметил, что Россия стала для него «второй родиной», добавив, что ему хотелось бы поблагодарить офицеров СВР за их дружбу и понимание.

В пятницу, 10 ноября, глава СВР Сергей Нарышкин поздравил Блейка с днем рождения, назвав его «надежным товарищем, умудренным опытом человеком… и умелым наставником», который был для агентов СВР образцом для подражания.

В своем последнем интервью российской газете, которое он дал в 2012 году, Блейк сказал, что он благополучно адаптировался к жизни в России. Он даже пошутил, что его можно сравнить с иностранным автомобилем, который приспособился к российским дорогам.

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