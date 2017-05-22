/Поглед.инфо/ Това е невероятно - как умело властите в САЩ представят пред своята арменска общност, и пред две хиляди арменски граждани, своята антиарменска политика като проарменска!? Още по-изненадващото е, че хилядите, и дори десетки хиляди арменци (ако вземем предвид арменската общност на САЩ) продължават да са в заблуждение. Включително по въпроса за това кой и на чия страна е по въпроса за Арцах, кой и как се е държал по време на агресията на Азербайджан през април 2016 г.



/рус.ез./

Я лично и неоднократно обращал внимание на то, что за все годы деятельности бывшего сопредседателя Минской группы (МГ) ОБСЕ от США Джеймса Уорлика, множество раз бросалось в глаза, как он, этот самый Уорлик, с завидным постоянством выступал с откровенным шантажом в отношении Армении и Республики Арцах-НКР, очень прозрачно намекая на то, что вопрос возобновления войны зависит…от США. Год за годом, начиная, как минимум, с 2013 г., когда этот самый Уорлик и был назначен американским сопредседателем МГ ОБСЕ, данная личность разов 5-6 практически прямо угрожала армянскому народу чуть ли не сиюсекундной угрозой возобновления полномасштабной войны. Отмечу – увы, в США при любой правящей администрации, начиная примерно с 2005-06 гг., в МГ ОБСЕ своими представителями назначали ярых туркофилов и лоббистов Турции, что практически автоматически означало – «азербайджанофилов» и лоббистов Азербайджана, учитывая степень близости и глубину военного и военно-разведывательного сотрудничества Анкары и Баку. Да – всё начиналось именно с приснопамятного Мэтью Брайза, ныне мужа турчанки Зейно Баран и т.д., и т.п. Да и нынешний американский сопредседатель МГ ОБСЕ Ричард Хоггланд – это тоже туркофил, и разумеется, что – защитник интересов не только США, но и Азербайджана в урегулировании. Правда, считается, что Хоггланд – это временный и.о. сопредседателя МГ ОБСЕ от США. Но что-то администрация Дональда Трампа не спешит определиться с кандидатурой на данный пост, и видимо, нам терпеть туркофилов от США в формате сопредседательства МГ ОБСЕ придётся ещё довольно долго…

И, кстати, вкратце о том, что ряд последних лет является как бы предметом споров и бурных дебатов – по крайней мере, в Армении и в ряде кругов зарубежных армянских общин. Не далее как в сентябре 2016 г. именно мистер Уорлик лично признал в одном из своих интервью, что США всё-таки, несмотря на риторику о запрете Конгрессом военных поставок в зону конфликта, осуществляют (!..) поставки вооружений в Азербайджан: «Мы поставляем оборонительное оружие им [т.е. конфликтующим сторонам – прим.] в очень ограниченном количестве…Мы предоставили ограниченное военное сотрудничество обеим сторонам». Как можно заметить, Уорлик ведь не просто признаёт факт поставок вооружений «обеим сторонам» - он признал в прошлом году …нарушение (интересно – по какой из статей американских законов, если «Конгресс запретил»?!..) законов США. Во-вторых, он чётко дал понять всему армянству, что для США…нет трёх сторон конфликта, как это было привычно после решений Будапештского саммита ОБСЕ 1994 г., а есть только две (!) стороны конфликта, т.е. Армения и Азербайджан. Я бы очень просил всех армян мира жёстко и безальтернативно помнить эти признания Дж.Уорлика от сентября прошлого года, потому что из этих признаний, хоть и косвенно, но в то же время вполне явно вытекает вывод о том, на чьей стороне США в Арцахском вопросе.

Когда в конце декабря 2016-го господин «фигурант дела» Уорлик внезапно заявил, что досрочно уходит с поста сопредседателя МГ ОБСЕ, помню – это воспринималось и с недоумением, и с радостью. Я напомню – экс-сопредседатель порадовал Армению и Арцах своими персональными записями на странице в Twitter, там же сообщив, что после «честных» 30 лет работы на Госдепартамент США, он счастлив, что «станет партнёром в самой большой и авторитетной юридической фирме России», дав ссылку на сайт компании «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры». На сайте же самой юридической фирмы было написано, что Уорлик присоединится к команде компании в Вашингтоне (!) в январе 2017 г. Согласно сообщению, американский дипломат будет отвечать за работу с международными клиентами и клиентами из США, за стратегическое развитие работы с клиентами, за законодательную и общественную политику. Но, как потом оказалось, всё не так просто с Уорликом. Отставной «козы барабанщик» - и вдруг уже в 2017 г. почему-то успевает дважды обращаться к вопросу Арцаха и процесса уреугулирования. С чего бы это?? Кто уполномочил всего лишь «партнёра российской юридической фирме «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры в Вашингтоне» сейчас выступать по Арцаху? Я помню, что экстренно отреагировал на очередные перлы американского дипломата-провокатора. Это нашло отражение в материале-расследовании «Кто же жмёт на «кнопку Электроника» в голове Уорлика?» (09.03.2017). Напомню также, что за короткий промежуток времени после сентября 2016-го это было моё второе вынужденное обращение к «теме Уорлика» - вначале пришлось обратить внимание на деятельность данного человека в материале-исследовании «Пришло время вывести США из числа стран-сопредседателей МГ ОБСЕ» (05.11.2016). Причём в прошлом году я обращал внимание армянской общественности на то, что азербайджанское агентство АПА в сообщении от 23 октября о пресс-конференции Уорлика в Баку подчёркивало следующее – американец заявлял: «Оккупированные земли должны вернуться под контроль Азербайджана. В элементы переговоров также входит возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли, размещение на территории миротворцев. Всё это будет предметом обсуждений. Вопрос определения будущего статуса был выдвинут именно президентом Ильхамом Алиевым, и мы это приветствуем». Напомню – Алиев НИЧЕГО НЕ ВЫДВИГАЛ, он повторил набивший оскомину «тезис» об «автономии» Арцаха. То, что мы всей нацией давно отвергли – ещё во времена бывшего СССР.

В феврале же и марте 2017-го я обращал внимание на то, что Уорлик по сути ПРОВОЦИРУЕТ население и Армении, и Азербайджана на массовые выступления против своих властей: «Граждане Армении и Азербайджана должны потребовать от своих властей принять действенные меры по урегулированию карабахского конфликта и утверждению окончательного мира». А далее удивил мир - по его словам, «до сих пор не ясно, что на самом деле происходит на линии соприкосновения», непонятно, кто первым начал стрелять. «Точное количество жертв прошлогодних апрельских боевых действий до сих пор неизвестно», - сказал бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от США. Это – при том, что в течение 2016 г. сам И.Алиев многократно чистосердечно и публично признавал: это Азербайджан начал в апреле 2016-го агрессию. И тогда же выдвинул версию – Уорлику и его шефам доподлинно известно, что заканчивается время, когда можно было кривляться и делать вид, что США не были причастны к вспышке военных действий в зоне конфликта, в особенности в непосредственной близости от границ с Ираном. Это как раз те самые Горадизские высотки и направление на Джебраил, где почти год назад было крайне напряжённо и «горячо». И «уорликам», даже и официально ушедшим в отставку, дано задание – продолжать создавать впечатление, что США были не при чём. И ведь что интересно – в сентябрьском интервью 2016-го, когда Уорлик признал-таки «ограниченные военные поставки» в Азербайджан из США, он же и говорил, что для США желательна сдача «некоторых высот» в Арцахе. Напомню ещё об одной цитате из «изречений» Уорлика: ««Оба президента должны быть готовыми к продвижению вперёд, они оба должны решить, что пришло время для мира. Важно понимать, что вопрос статуса Карабаха должен быть обсуждён, одновременно нужно рассмотреть также вопрос возвращения территорий Азербайджану», - сказал он. Господин отставник слово в слово повторил диктат Азербайджана – ничего более.

Я задал тогда вопрос – обращённый, в первую очередь, к армянской общественности и армянам Диаспоры: почему никто не ставит вопрос о том, что ЧАСТНОЕ ЛИЦО продолжает диктовать нечто, что полностью отражает «азербайджанский подход» к Арцахской проблеме, предложив нашим соотечественникам коллективно обвинить США в антиармянском заговоре. Ведь это именно американцы жёстко не настаивают на внедрении механизмов расследования «кто первым начинает стрелять», раз уж «уорлики» даже в 2017 г. продолжают настаивать на том, что «до сих пор не ясно». Кому не ясно – должен попытаться выяснить. Может быть, американцам не ясно и то, кто препятствует внедрению таких механизмов расследования вооружённых инцидентов в зоне конфликта, а сейчас, учитывая, что враг возобновил попытки обстрелов приграничья Таушского марза – то и на армяно-азербайджанской границе?..

Однако открылись самые новейшие обстоятельства «секрета Уорлика». Стало известно, что он сейчас ведёт активные переговоры с американским истеблишментом на предмет инициирования… судебного разбирательства о «незаконной финансовой деятельности коммерческих фондов, перечисляющих денежные средства в Республику Арцах-НКР. В первую очередь, речь идёт о попадающих под юрисдикцию США армянских диаспоральных организациях. Источник в Госдепартаменте США, который лучше пока не раскрывать, подтвердил обращение Уорлика и рассказал, что представленные им материалы находятся на рассмотрении профильных органов. Тот же источник свидетельствует, что Уорлик убеждает своих собеседников в том, что процесс юридически обоснован и «имеет хорошие перспективы стать показательным для всех действующих в США организаций, представляющих интересы иностранных общин». Заметим – безусловно, Уорлик не хочет заниматься, допустим, показательностью «наказания» для организаций в США, занимающихся преступным лоббингом в пользу Израиля и сионизма, или, допустим, - преступным лоббингом в пользу Турции и Азербайджана. И нам понятно - признание нарушений финансового законодательства США со стороны армянских организаций (а сейчас есть основания подозревать, что первым могут подвергнуть преследованию Армянский Национальный Комитет Америки, АНКА) ставит под угрозу преследования всё руководство НКР и представителей высшей власти Армении.

Тот же источник в Госдепартаменте США сообщил, что мистер Уорлик является уже отставным кадровым сотрудником ЦРУ США. И в годы своего сопредседательства в МГ ОБСЕ он также исполнял приказы своих начальников по ЦРУ США. Впрочем, в спецслужбах многих стран, как говорится, «не бывает бывших сотрудников». Ну, а цели как ЦРУ, так и других спецслужб США, миру очевидны хотя бы даже на примере Ирака и Сирии. Это – СВЕРХКРАЙНЯЯ заинтересованность США в обострении всех замороженных конфликтов за пределами американского континента. И доказательств тому – уйма не только на Ближнем Востоке, достаточно вспомнить, что творят американцы в отношении КНДР, в отношении островов Китая и т.д. Так что, как и в 2016 г., сейчас спецслужбы США в ускоренном темпе проводят новую тайную операцию по переводу конфликта между Арцахом и Азербайджаном в «горячую» фазу. С чем и были связаны «призывы» Уорлика к гражданам Армении и Азербайджана фактически начать активные выступления против своих властей – видимо, что-то не срабатывает в привычной для Вашингтона методике «выкручивания рук» правительствам, зависящим в той или иной мере от США.

Чтобы ни у кого из армян не возникало бы соблазна обвинить меня в «очернительстве» светлого гения лже-проармянскости американской дипломатии, попрошу всех, сносно владеющих и понимающий английский язык, самолично прочитать и ОСОЗНАТЬ то, что указано на, как минимум, двух интернет-ресурсах. Адрес первого: http://olgamalik.thoughts.com/posts/nagorno-karabakh-region-is-at-the-brink-of-losing-u-s-financial-aid--3 и это основа, далее идут дубляжи; адрес второго: https://www.tremr.com/olga-malik/nagorno-karabakh-region-is-at-the-brink-of-losing-u. В этих публикациях антиармянизм Уорлика выведен, как говорится, красной нитью…

Инициатива Уорлика – это явно приказ высшего руководства ЦРУ, и это свидетельствует о том, что США изначально не были заинтересованы в разрешении конфликта между Арцахом и Азербайджаном на основе соблюдения интересов ВСЕХ (!) его сторон. Ещё раз напомню прошлогоднее интервью Уорлика от сентября – американец признал, что для США фактически НЕ СУЩЕСТВУЕТ Арцаха как самостоятельной стороны конфликта. Таким образом, «инициатива Уорлика» - я считаю, что уже можно говорить о ней как о нечто СУГУБО СВЕРХОТРИЦАТЕЛЬНОМ - подрывает баланс сил, задействованных в международном переговорном процессе по НКР. И, само собой разумеется, что невозможно не признать - закулисные интриги США разрушают хрупкий мир во всём Закавказском регионе, и ожидающиеся военные учения НАТО в Грузии вполне могут стать «стартовой точкой» для начала активной фазы попыток США разжечь очередную цепочку «горячих» военных действий в Арцахе.

Безусловно, интересно будет докопаться и до того, почему именно сейчас некие круги в Вашингтоне поручили мистеру Уорлику ещё раз попытаться взвести курок войны. Все мы знаем, что в апреле 2016-го замыслы Уорлика и его шефов были провалены АКТИВНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ категорических противников войн в Закавказье и, соответственно, попыток Запада внедрить вооружённые силы НАТО в качестве «международных миротворцев» в этот регион – т.е. ИРАНА и РОССИИ. Но вывод Уорлика из состава сопредседательства МГ ОБСЕ, видимо – тоже часть нынешней операции, дабы отвести подозрения в том случае, если США смогут всё-таки и в 2017-м спровоцировать вспышку активных военных действий между армянами и азербайджанцами. Однако есть и иные – можно сказать, «личные причины» того, что именно сейчас в США решили более активно «давить» на армян Диаспоры и Армении. Оказывается, что администрация Дональда Трампа «не простила» АНКА даже мизер поддержки демократов на президентских выборах. Ведь всем администрациям США и всегда было известно, что АНКА десятилетиями пользовалась финансовыми инструментами США для перевода денежных средств в Арцах, однако именно сейчас поднимается вопрос о «преступности» или «незаконности» подобного рода деятельности. Так сказать, «приспичило» - но понятно, что «приспичило» именно по той причине, что сейчас у Трампа и всех американских элит продолжается период обострённой кризисности в отношениях с Ираном и Россией, не собирающихся идти на уступки США ни в Закавказье, ни на Ближнем Востоке. И если не удастся «результативно» задействовать рычаги давления ни на И.Алиева, ни на власти Армении, то тогда – «не обижая» азербайджанцев/турок и их друзей и союзников – сионистов, «обидят» армян Америки, и так далее.

Как можно было заметить почти сразу же после инаугурации Д.Трампа, новая администрация Белого Дома склонна к импульсивным и конъюнктурным действиям, не просчитывая последствий принятых решений. Перспективы судебного разбирательства по инициативе Уорлика, как и все подобного рода «процессы» в США, зависят только от политической воли американского руководства. Белый Дом надувает очередной «мыльный пузырь», заставляя армян и азербайджанцев повышать ставки в диалоге с Госдепартаментом, как бы поощряя Армению и Азербайджан на то, чтобы они в ещё большей степени стали бы «предлагать себя» Америке. При этом в последний момент американцы воспользуются своим излюбленным приёмом «отыграть всё назад», а все участники этой авантюры ещё долго будут восстанавливать свой авторитет. Однако главная ставка в этой грязной игре – это, всё-таки, попытка разжигания нечто такого, что уже имело место в начале апреля 2016 г. Ведь США и Израилю (впрочем, и Турции…) архиважно получить «законное» военное присутствие по побережью Аракса на иранской границе с Арцахом-НКР. Контрагенты внешней политики США – т.е. Турция и Израиль, начиная с конца осени 2016-го, усилиями президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Беньямина Нетаньяху уже разов 5-6 откровенно пытались вбить клин в отношения между Ираном и Россией. И сейчас, похоже, им не терпится ещё раз проверить «на прочность» и армян Армении и Арцаха, и ирано-российские отношения.

Что может провалить попытки Уорлика и других «уорликов» из спецслужб США разжечь новые военные действия в Арцахе? В первую очередь, это – решимость Армении сказать, наконец, правду о той роли, которую играли и играют США в Закавказье. Далее – это контрдействия спецслужб Ирана и России, и я хотел бы надеяться, что спецслужбы Армении и Республики Арцах искренне помогли бы странам-противовесам экспансии и наглости США в Закавказье. И, наконец, последнее – надеюсь на трусость И.Алиева, которого в 2015-м конкретно Иран и конкретно очень жёстко, наряду с Турцией, предупредил о неизбежности негативных последствий для Азербайджана в случае, если тот ещё раз попытается развязать войну в регионе. Срыв планов по переводу конфликта между Арцахом и Азербайджаном в «горячую» фазу, конечно – не гарантия того, что не пройдёт и «инициатива» Уорлика против армянских организаций США, как и возможных «американских санкций» против руководителей Армении и Арцаха-НКР. Но жизнь сейчас такова, что из двух зол можно лишь избрать наименьшее. И, по моему мнению, именно срыв планов по развязыванию военных действий против Арцаха и Армении, причём без каких бы то ни было политико-дипломатических и территориальных уступок врагу и его союзникам – это высшая цель на текущий стратегический момент развития ситуации в Закавказье. Твёрдость и решимость, отречение от лже-друзей – вот что обязаны оперативно демонстрировать власти Армении и Арцаха.

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