/Поглед.инфо/ В интервю за германския Nordwest Zeitung, известният английски автор на шпионски романи от времето на Студената война Джон Льо Каре сочи къде, според него, е причината за настоящите отношения между Русия и Запада.

Той счита, че днес Западът плаща за това, че не протегна ръка на Русия, когато Съветският съюз бе в развалини. Нямаше план Маршал, нямаше план за ново устройство на света, казва той. Ние унизихме Русия, което се оказа фатално. Америка, както и преди, е безмилостно капиталистическа – включително към собствените си проблеми. Тя вече не е защитник на Запада. И вече няма конфронтация между социализма и капитализма...

(рус.ез.)

«Мы унизили Россию»

Россия и Запад

Nordwest-Zeitung: В вашей новой книге вы снова обращаетесь к истории вашего первого большого успеха, книги «Шпион, пришедший с холода», действие которой происходило в разгар холодной войны. Видите ли вы параллели с сегодняшним временем с новыми конфликтами между Россией и Западом?

Джон Ле Карре: Я думаю, что сравнение с холодной войной здесь не подходит. Сегодня у Америки другая роль. Америка по-прежнему безжалостно капиталистическая — на свою же беду — но это уже не защитник Запада. И уже нет конфронтации между социализмом и капитализмом. Я вижу в этом ожесточенное соревнование обеих сторон за одно место: Европу.

— В чем вы видите мотивацию русских?

— Одержимость российской стороны Европой безгранична. С одной стороны, они хотят. чтобы их рассматривали как европейцев, а с другой стороны, хотят показать европейцам. что они представляют собой нечто лучшее. Но в действительности мы платим, уверен я, огромную цену за то, что мы не протянули открыто руку России, когда Советский Союз лежал в руинах. Никакого плана Маршалла, никакой подробной картины нового мира. Тогда управляла лишь алчность: схватить то, что удастся схватить, растерзать падаль. Мы унизили Россию, что было фатально. Мы обесчестили медведя. А теперь Путин подогревает националистические настроения.

— Идет ли в новой книге речь о завещании целого поколения, которое выиграло холодную войну, но затем не смогло защитить западные ценности?

— Да. Сегодня необычно то, что на социальную демократию нападают одновременно как на Востоке, так и на Западе. Трампа и Путина объединяет это стремление, похоронить либеральную демократию. При этом нет ничего, что могло бы заменить ее. Будет создаваться лишь анархия, которая рождает демагогов.

— Является ли это для Запада сегодня самой большой опасностью?

— Да, я так считаю. Я опасаюсь за правду в нашем обществе. Меня пугает постоянное выхолащивание либеральных принципов в западном мире, что олицетворяет Трамп и что копируется в Европе. Как раз из Америки поступает стимул, чтобы все сделать неправильно. Поощрение алчности, жестокости, нерациональных актов мести. Трамп создал ядовитую атмосферу, которой подвергаемся все мы. Его нельзя игнорировать. Он не исчезнет в одночасье. Он выстраивает действительно страшную систему. Это обнадеживает популистов в Венгрии и Польше — и обостряет раскол между Востоком и Западом в Германии.

— Видите ли вы какое-то решение?

— Я верю в равенство шансов — через образование. Я верю в то, что разумное общество выбирает свои элиты демократическим путем и заботится о своих проигравших. Речь идет о том, чтобы привнести в политику человеческое сочувствие. Это может звучать банально, но решением могло бы быть, если бы порядочные люди нашли друг друга.

— Как это должно функционировать?

— Я думаю, что Трампа и его команду мы должны сегодня рассматривать как страну-изгоя. Я бы хотел увидеть, как американские первоклассные адвокаты надели бы свои робы и вышли на улицу. Они прекрасно знают, что Трамп нарушает законы. Нам нужен энергичный жест порядочных людей. Что-то, что показало бы: вот та граница, за которой мы больше не будем терпеть.

— Может ли европейская мечта стать объединяющей силой?

— Это единственное, что остается в настоящий момент.

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