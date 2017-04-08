/Поглед.инфо/ На 6 април американският президент Тръмп издаде заповед за ракетни удари срещу сирийската армия. Мотивите: сирийският президент Башар Асад е обвинен в „използване на химически оръжия срещу собствения си народ”. Според американската администрация, Русия сега е изправена пред избор: или да окаже натиск върху Асад, или да признае дипломатическото си безсилие.

В първите си изявления администрацията на САЩ не обясни по силата на какви закони САЩ имат право да използват сила в Сирия? Само се позова на неконкретизирани „повтарящи се нарушения на международното право от страна на сирийския режим”. Американските обясненията ясно показват как администрацията на Тръмп възприема Сирия и защо реши да нанесе ракетни удари. Но без отговор остават ключови въпроси. И главният сред тях е: какво следва по-нататък?

(рус.ез.)

Администрация Трампа о ракетных ударах в Сирии: Россия стоит перед выбором

Трамп бьет по Сирии

В четверг, 6 апреля, президент Трамп отдал приказ провести ракетные удары по сирийской армии. Это стало весьма резкой и рискованной реакцией на применение сирийским президентом Башаром аль-Асадом химического оружия против его собственного народа. В длинных служебных записках, которые были разосланы по американским правительственным агентствам вечером в четверг и с которыми мне удалось ознакомиться, администрация объяснила, чем она руководствовалась, приказывая провести эти удары, и какой выбор теперь стоит перед Россией.

Предполагалось, что эти документы будут использованы в качестве ответов на различные вопросы журналистов, и их содержание было согласовано между ведомствами. В них говорится, что США провели серию ракетных ударов, в ходе которой 59 высокоточных крылатых ракет «Томагавк» были выпущены по авиабазе сирийских правительственных сил Шайрат. Как утверждает администрация, эта авиабаза связана с реализацией программы химического оружия сирийского режима и непосредственным образом связана с атакой в Идлибе, которая произошла во вторник, 4 апреля.

«Мы с высокой долей уверенности приходим к заключению, что атака с применением химического оружия, состоявшаяся ранее на этой неделе, была проведена с этой авиабазы посредством средств авиации и по приказу режима Асада, — говорится в документе администрации. — С такой же высокой долей уверенности мы полагаем, что режим Асада применил отравляющее вещество нервнопаралитического действия, похожее на зарин. Как вы знаете, Дамаск и Москва заверили нас, что это химическое оружие было уничтожено». В этом документе атаки Асада против сирийских мирных граждан в Идлибе и Хаме были названы проявлениями «вопиющей жестокости», которая привлекла внимание мирового сообщества к «непрекращающейся резне» в Сирии, а также к «тревожной эскалации» применения химического оружия против невинных граждан в последние несколько лет.

В своих первых заявлениях администрация США не объяснила, какие законы США предоставили ей право применить силу в Сирии, однако она сослалась на неоднократные нарушения международного права со стороны сирийского режима. Вечером в четверг правовой отдел Белого дома выступил с дополнительным заявлением, в котором были приведены более конкретные аргументы правового характера.

Объясняя решение нанести ракетные удары, администрация ссылается на Статью 2 Конституции США, где говорится, что президент имеет право защищать национальные интересы США. В данном случае национальный интерес США заключается в том, чтобы «поддерживать региональную стабильность, которой угрожает применение химического оружия».

Администрация Трампа утверждает, что такое обоснование ничем не отличается от обоснования применения силы в Ливии, которое в 2011 году предложила администрация Обамы.

«Разрешение от Конгресса не требуется, — говорится в этом документе. — Ракетные удары США были оправданным применением силы в силу нескольких факторов, включая необходимость поддерживать региональную стабильность, предотвращать применение химического оружия и защищать гражданское население от преступлений против человечества». По словам администрации, Россия пытается внушить международному сообществу сомнения касательно того, кто именно несет ответственность за применение химического оружия против сирийских граждан. Администрация также отвергает заявления российского правительства о том, что недавняя атака была направлена против склада химического оружия, принадлежащего оппозиции. «Это совершенно неправдоподобное заявление, оскорбляющее тех невинных людей, которые поплатились своими жизнями, — говорится в документе. — Россия пытается внушить всем ряд ложных идей, которые поддерживают только режим Асада и его сторонники. То же самое она пыталась делать после нападения на гуманитарный конвой ООН на севере Алеппо, которое произошло в сентябре прошлого года, и после применения химического оружия в Гуте в 2013 году. Россия поступает так после каждого нового зверского преступления, совершенного режимом».

В этом документе российское правительство обвиняется в нарушении условий соглашения, которое оно заключило в 2013 году с администрацией Обамы после атак режима с применением химического оружия. Сейчас США настаивают, чтобы Россия сделала выбор: либо надавите на Асада, либо признайте свое дипломатическое бессилие.

«Россия стоит перед выбором: либо она берет на себя ответственность за то, чтобы Асад выполнил условие о передаче всех запасов химического оружия, чего ранее Россия пообещала добиться, либо она признает свою неспособность контролировать Асада, — говорится в документе. — Россия должна изменить свою позицию, если мы хотим, чтобы сирийский конфликт был урегулирован. И ради всего человечества его необходимо урегулировать».

В этом документе правительство Ирана тоже подвергается критике за многолетнюю поддержку и оказание помощи жестокому сирийскому диктатору. Согласно этому документу, иранская армия, шиитские отряды, Хезболла и другие их союзники сыграли ключевую роль в убийстве сотен тысяч сирийцев.

В целом администрация Трампа утверждает, что жестокость режима Асада и его решение применить химическое оружие «представляют собой очевидную угрозу для региональной стабильности и безопасности, а также для интересов национальной безопасности США и наших союзников».

Действия Асада привели к подъему таких террористических группировок, как «Исламское государство» и «Аль-Каида» (террористические организации, запрещенные на территории РФ — прим. ред.), к переселению миллионов сирийцев и дестабилизации региона, как говорится в документе. В его заключительной части делается следующий вывод: «Применение оружия массового уничтожения любым субъектом понижает планку для всех тех, кто может попытаться последовать его примеру, и угрожает международному правовому режиму, который запрещает применение химического оружия».

Этот документ ясно демонстрирует нам, как администрация Трампа воспринимает Сирию, и почему она решила провести ракетные удары, однако он все же оставил несколько ключевых вопросов без ответа. И главный среди них — что будет дальше.

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