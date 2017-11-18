/Поглед.инфо/ Нова политическа организация, която ще участва в предстоящите парламентарни избори на Апенините през пролетта на 2018 г., наречена "Списък народ за Конституция" (СНК), беше създадена от няколко изтъкнати представители на гражданското общество в Италия.

Някои от бащите-основатели ната нова политическа сила, която очаква да получи въз основа на общи избори сериозно представителство в националния парламент, включва добре известния журналист и общественик, бивш евродепутат Джулието Киеза, известния борец срещу мафията, бивш заместник-прокурор на Палермо Антонио Ингроя, пенсионирания генерал на карабинерите Николо Геббия и известия адвокат Сандро Диоталеви.



"Необходимостта да се създаде нашата социална и политическа организация се дължи най-вече на факта, че нито една от съществуващите партии не отразяват реалните интереси на италианския народ. Днес можем да говорим за истински срив на най-големите политически сили в нашата страна. Нищо чудно, че според последните проучвания на общественото мнение, около половината от италианските гласоподаватели не възнамеряват да участват в бъдещи избори, "- каза в петък в интервю за РИА Новости Киеза.

"Формиращата се сега коалиция на десните сили, начело с бившия премиер Силвио Берлускони и лидера на популистката "Лига" Матео Салвини ще се разделят поради вътрешни противоречия веднага след изборите. Управляващата сега Демократическа партия се намира в дълбоки противоречия и преминава през поредица от разцепления, популярността и постоянно намалява. И накрая, ръководството на "Движение 5 звезди", която твърди, че в момента е водеща политически сили на Италия, в последните дни е променило коренно позицията си по редица основни въпроси, включително въпроси на външната политика, открито заставайки на страната на САЩ. Това непременно ще доведе до сериозни последствия, включително и в изборите ", каза той.

/рус.ез./

«В сложившейся ситуации нам не оставалось ничего иного, как предложить альтернативную программу, которая должна отвечать коренным интересам большинства наших соотечественников», — заявил собеседник агентства.

Кьеза отметил, что создатели СНК намерены в ближайшее время как можно шире распространить в обществе положения своей программы, которая должна представлять альтернативную точку зрения как на социально-экономическую политику Италии, так и на ее позицию по основным международным проблемам.

«Говоря о внешней политике, которую мы намерены проводить, хочу особенно выделить одно положение. Мы будем требовать полного пересмотра всех основных европейских договоренностей, участником которых сейчас является Италия, включая Маастрихтские соглашения, положившие начало Евросоюзу, поскольку они нарушают нашу конституцию. Если же Брюссель будет противиться этому, мы готовы в одностороннем порядке выйти из этих соглашений», — указал он.

«Мы глубоко убеждены в том, что у Италии в мире нет врагов, и поэтому она не должна участвовать ни в каких международных санкциях, в том числе, против России. По нашему мнению, Италия должна стать нейтральным государством вне военных блоков», — подчеркнул Кьеза.

По словам политика, основатели СНК обращаются ко всем итальянцам, которые принимали участие в различных проявлениях демократической активности последнего времени, в частности, в декабрьском конституционном референдуме 2016 года, по итогам которого лидер Демпартии Маттео Ренци вынужден был уйти в отставку с поста премьер-министра Италии.

Кьеза заметил, что в условиях острого социально-экономического кризиса, когда традиционные партии не выражают интересы большинства граждан, многие избиратели полностью разочаровались в существующей политической системе.

«Мы обращаемся к этим людям — к трудящимся, молодежи, пенсионерам. Мы хотим дать альтернативу тем, кто не чувствует представленными свои интересы в политике, а таковых — миллионы. С их помощью мы намерены изменить существующее положение вещей и добиться того, чтобы все статьи конституции выполнялись в полной мере. Это поистине революционная программа, при том, что соблюдения и защиты Основного закона нашей страны, согласно последним опросам, требуют около 60% итальянцев», — указал собеседник РИА Новости.

Кьеза отметил также, что при создании СНК речь идет о самоорганизации гражданского общества, члены которого глубоко обеспокоены той тяжелой ситуацией, в которой сейчас находится Италия.

«Мы предлагаем людям конкретную, реалистичную и сильную программу, чтобы спасти нашу страну. И в этом деле мы рассчитываем на многие тысячи женщин и мужчин, которых отличает компетентность, честность и мужество», — подытожил известный политик.

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Джульетто Кьеза (итал. Giulietto Chiesa; р. 1940) — итальянский журналист и политический деятель. Депутат Европарламента в 2004 – 2009 гг. Лидер движения «Альтернатива». Постоянный член Изборского клуба.

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