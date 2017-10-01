/Поглед.инфо/ Във връзка със столетието на Руската революция възможно ли е да се правят аналогии между октомври 1917 г. и настоящата ситуация?

През 1917 г. на световната сцена се появи нова сила, заплашваща световното господство на Запада. Днес Русия възкръсна като политическа и военна сила. А Западът все още не може да разбере и да приеме съществуването на равни на него събеседници. Тази слепота е сериозна заплаха за целия свят. Това не е последното нещо, което пиша за значението на Руската революция и съвременността.

Тук давам отговори на въпросите на списание «Мир перемен», главен редактор на който е икономистът академик Руслан Гринберг. Ето въпросите и моите отговори към тях.

(рус.ез.)

Россия, столетие Октябрьской революции. Какую роль она сыграла и что значит сегодня

Столетие революций

Об этом будут много говорить в ближайшие два месяца. В России запланированы десятки мероприятий в честь юбилея — это учебные мероприятия, события, предназначенные для размышления и устрашения, реконструкции. В некоторых из этих мероприятий меня пригласили участвовать, и я приму приглашение. Одним из них стала издательская инициатива журнала «Мир перемен», главным редактором которого является академик-экономист Руслан Гринберг. Единственное, что еще не известно, — это как будет праздновать столетие Октября Владимир Путин. Я буду держать вас в курсе. Пока я публикую здесь свои ответы на вопросы этого журнала. Это не последнее, что я напишу в ближайшие месяцы. Однако, возможно, эта «проба» будет полезна тем, кто интересуется этим вопросом. Вот вопросы и мои ответы на них.

— Какую оценку Вы можете дать октябрю 1917 и всему советскому периоду России и почему? Великая революция или преступный государственный переворот?

— Я не считаю, что важное историческое событие можно судить, руководствуясь категориями морали. Этому учил великий советский и российский историк Александр Зиновьев. А Никколо Макиавелли изобрел, отталкиваясь от той же основы, политическую науку. Термин «преступный переворот» относится к этой непродуктивной категории суждения и чужд мне. То, что Октябрьская революция была невероятно важным событием всемирной истории, совершенно очевидно. Революция оказала решающее влияние на историю XX века, определив все дальнейшие события всемирной истории. Это влияние продолжает определять всемирную историю до наших дней. Я считаю, что сегодняшней России не существовало бы, не было бы ее силы, мирового влияния и отличительных особенностей, если бы не произошла Октябрьская революция. И это несмотря на то, что в 1991 году Советский Союз был уничтожен, и в Россию вернулся капитализм.

Рассматривать весь советский период как чудовищную ошибку или даже как преступное деяние значит игнорировать участие широких масс российского народа в этом событии. Оно, разумеется, было отмечено масштабным насилием и убийствами, но в то же время стало точкой отсчета и источником надежд для всех угнетенных народов мира. Историю советской революции и ее окончания еще предстоит написать. То, что известно нам, — это история победителей, которая, как известно, никогда не бывает правдой.

— Какие уроки современный российский независимо мыслящий интеллигент мог бы извлечь из опыта Октября и советской власти, чтобы не повторять ошибки прошлого?

— Загвоздка этого вопроса состоит в выражении «независимо мыслящий российский интеллигент». Независимо мыслить — очень сложное и редкое умение в нашем современном мире, где практически всецело господствует единственный западный образ мыслей. Советская и российская интеллигенция, как мне кажется, все еще находится под влиянием русофобских англосаксонских идей. Она застряла в самоанализе и зациклилась на своих личных интересах, а не на интересах страны, а главное, она не способна анализировать состояние мира в целом, в то время как «Империя добра», как некритически принято ее воспринимать, переживает свою агонию. Находясь под влиянием врагов российского народа, его истории и его духа, трудно не повторить ошибок прошлого.

— Видите ли вы аналогии между сложившейся сейчас (в 2017 году) ситуацией в России и 1917 годом?

— Быть может, какую-то отдаленную аналогию провести можно. В 1917 году на мировой сцене появилась новая сила. Запад понял, что она может представлять опасность для его господства, у которого до этого не было никаких конкурентов, и стал активно, но безуспешно ей противодействовать. Он все верно почувствовал. Октябрьская «зараза» произвела на свет китайскую революцию. Сегодня мы видим, что еще один гигант противостоит Западной империи. Сегодня Россия воскресла как политическая и военная держава (но не экономическая). Она представляет непреодолимое препятствие для планов мирового господства Империи. Вот единственная аналогия, которую я могу провести. Думаю, Запад не способен понять и принять существования равных ему по уровню собеседников. Такая слепота — серьезная проблема для всего мира.

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