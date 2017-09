/Поглед.инфо/ Руските медии често споменават името на Пол Крейг Робъртс, цитират го, препечатват някои от неговите статии. А този човек заслужава да бъде по-известен в Русия; за съжаление, книгите му все още не са преведени на руски език.

Защо след като президентът Роналд Рейгън и тогавашният министър на финансите Доналд Ригън оценяват приноса на своя заместник-министър Пол Крейг Робъртс за формиране на новата икономическа политика, известна като „рейгъномика” и го награждават, само след година Робъртс подава оставка и през 1982 г. поема катедрата по икономическа политика в Центъра за стратегически и международни изследвания? През 1993-1996 г. е почетен член на Cato Institute (американска изследователска и образователна организация с либертарианско направление). До неотдавна бе старши научен сътрудник в института "Хувър" (Hoover Institution). През 90-те години не веднъж го нареждат сред най-добрите журналисти в Америка.

Какво накара Робертс да гравитира към най-отявлените критици на американския Истеблишмънт? И защо, според изтъкнатия руски икономист проф. Валентин Катасонов, Пол Крейг Робъртс може да бъде наречен един от героите на нашето време?

(рус.ез.)

Герой нашего времени: Пол Крейг Робертс

Российские СМИ нередко упоминают имя Пола Крейга Робертса (Paul Craig Roberts), цитируют его, перепечатывают отдельные его статьи. И всё же этот человек заслуживает, чтобы в России его знали лучше. К сожалению, его книги до сих пор не переведены на русский язык

Пол Крейг Робертс родился 3 апреля 1939 года в городе Атланте, штат Джорджия. Окончил Виргинский университет, Оксфордский университет, Технологический институт Джорджии, имеет докторскую степень.

Рано стал пробовать себя как журналист. Сотрудничал с такими солидными периодическими изданиями, как The Wall Street Journal, Businessweek, The Washington Times, Scripps Howard News Service. В начале 1970-х годов из-под пера Робертса стали выходить первые книги, посвящённые анализу советской экономики и осмыслению марксистской экономической теории. С 1975 по 1978 год Робертс работал в конгрессе, был экономическим советником сенатора Оррина Хэтча (Orrin Hatch), советником члена нижней палаты Джека Кемпа (Jack Kemp). Кемп вместе со своим коллегой конгрессменом Ротом инициировал подготовку законопроекта о налоговом стимулировании американской экономики. Робертсу было поручено заниматься разработкой данного документа. Когда президентом США стал Рональд Рейган, законопроект, получив поддержку двух ведущих политических партий, стал законом (The Kemp-Roth Tax Cut Act of 1981). В России его называют Законом о налогах для стимулирования экономического возрождения 1981 года.

Работая в конгрессе, Пол Крейг Робертс продолжал сотрудничать с ведущими журналами и газетами. В 1978-1980 гг. был колумнистом The Wall Street Journal. Одновременно вёл научную работу в области политической экономии (достаточно редкая сфера интересов, поскольку в большинстве американских университетов политэкономия заменена на economics); был старшим научным сотрудником Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) в Джорджтаунском университете.

Апогеем карьеры Робертса стало назначение его в начале 1981 года на должность помощника министра финансов по экономической политике. Президент Рональд Рейган и тогдашний министр финансов Дональд Риган (Donald Regan) оценили вклад Робертса в формирование новой экономической политики (рейганомики); помощник министра был награжден премией министерства финансов Meritorious Service Award. Однако через год Робертс подал в отставку и в 1982 году занял должность руководителя кафедры экономической политики имени Уильяма Э. Саймона (William E. Simon) в Центре стратегических и международных исследований. В 1993-1996 годах он почётный член в Институте Катона (американская исследовательская и просветительская организация либертарианского направления). До недавнего времени оставался старшим научным сотрудником Института Гувера (Hoover Institution). В 90-е годы не раз входил в рейтинги лучших журналистов Америки.

В начале нового века в публикациях Робертса усиливается критика высшего американского руководства. Критике подвергся тогдашний президент США Джордж Буш-младший. Претензии к президенту были изложены в 2005 году в статье «Шесть пунктов». Робертс обратил внимание на фальсификацию статистических данных. На самом деле никакого роста количества рабочих мест в экономике не происходило; напротив, имело место выведение американскими корпорациями своих производств за пределы страны вместе с рабочими местами. Иллюзия экономической активности внутри страны поддерживалась за счёт раздувания сектора услуг, реальный сектор экономики стагнировал. Робертс констатировал, что вопреки официальной статистике никакого роста доходов населения Америки не происходит, они растут лишь номинально, а в реальном выражении падают.

Обратил он внимание и на такую незаживающую рану американской экономики, как отрицательное сальдо торгового баланса США. Эта «дыра» образовалась в начале 70-х годов и с тех пор разрасталась. Робертс подчёркивал, что Америка на 50% больше импортировала, чем экспортировала, а валютный курс доллара поддерживался искусственно. Обесценение доллара может усилиться в результате массового сброса американской валюты, которой за пределами Америки накопились горы. Особая угроза исходит для Америки от Китая, на который приходится половина всего дефицита торгового баланса США и где скопилась основная часть долларов. Американское «процветание», по мнению Робертса, иллюзорно, Америка живёт в долг. В любой момент благополучие может рухнуть.

Через два года после появления «Шести пунктов» в Америке обьрушился рынок ипотечного кредитования, и начался финансовый кризис 2007-2009 гг., который перекинулся на другие страны. Америка выкарабкалась из того кризиса, но весь негатив, описанный в «Шести пунктах», в американской экономике сохраняется. К слову, Дональд Трамп в своей предвыборной кампании прошлого года почти слово в слово повторял положения, сформулированные Робертсом в середине 2000-х годов. Сегодня, однако, мы видим, что нынешнему президенту не удаётся толком выполнить ни одно из обещаний своей предвыборной экономической программы. «Хозяева денег» (они же – реальные хозяева Америки) не собираются менять экономический курс страны. Так же и Робертс попал в чёрные списки и был отлучён от ведущих СМИ Америки.

Он продолжил свою деятельность в области экономической публицистики в оппозиционных СМИ – как американских, так и зарубежных. Из американских можно упомянуть CounterPunch, который его редакторы квалифицируют как «разоблачительную журналистику с радикальных позиций». Другим ресурсом, где часто выступает Пол Крейг Робертс, является канадское антиглобалистское издание Global Research, которым руководит профессор Мишель Чоссудовский (Michel Chossudovsky). Имеется у Робертса собственный сайт, где каждая из статей этого 78-летнего автора свидетельствует о его таланте, удивительной работоспособности, культурной эрудиции (ссылки на художественную литературу, исторические документы, Священное Писание), профессиональном владении словом. А главное – каждая публикация пронизана страстным неприятием лжи, переживанием за судьбу Америки и мира, большими симпатиями к России.

Помимо колоссального количества статей и комментариев (наверное, с 60-х годов их накопилось уже несколько тысяч) Пол Крейг Робертс издал ряд фундаментальных книг. Я их насчитал двенадцать (в скобках – годы издания):

· Отчуждение и советская экономика // Alienation and the Soviet Economy (1971, 1990);

· Марксистская теория обмена, отчуждение и кризис // Marx's Theory of Exchange, Alienation, and Crisis (1973, 1983);

· Революция со стороны предложения: отчёт инсайдера о том, как делали политику в Вашингтоне // The Supply Side Revolution: An Insider's Account of Policymaking in Washington (1984);

· Таяние: взгляд на советскую экономику изнутри // Meltdown: Inside the Soviet Economy (1990);

· Капиталистическая революция в Латинской Америке // The Capitalist Revolution in Latin America (1997);

· Линия нового цвета: как квоты и привилегии разрушают демократию // The New Color Line: How Quotas and Privilege Destroy Democracy (1995);

· Тирания благих намерений: как обвинители и бюрократы топчут Конституцию во имя справедливости // The Tyranny of Good Intentions: How Prosecutors and Bureaucrats Are Trampling the Constitution in the Name of Justice (2000);

· Как была потеряна экономика. Война миров // How the Economy Was Lost: The War of the Worlds (2010);

· Экономика на краю пропасти // Wirtschaft Am Abgrund (2012);

· Чили: два взгляда, эра Альенде-Пиночета // Chile: Dos Visiones, La era Allende-Pinochet (2000);

· Кризис рыночного капитализма и экономическая деградация Запада // The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West (2012);

· Как была потеряна Америка. От 11 сентября к полицейско-военному государству // How America was Lost. From 9/11 to the Police/Warfare State (2014).

Признаюсь, из приведенного списка мне удалось познакомиться лишь с двумя книгами. На сегодняшний день в России не издано ни одной книги Пола Крейга Робертса. Это серьёзное упущение. В нашей стране его книги были бы ничуть не менее популярны, чем «Исповедь экономического убийцы» Джона Перкинса или «Комитет трёхсот» Джона Колемана.

В последние годы (после финансового кризиса 2007-2009 гг.) главными темами публикаций Робертса стали: перманентный экономический кризис в США; социальная поляризация американского общества и превращение нищеты в массовое явление американской жизни; сепаратистские тенденции и угроза развала Соединённых Штатов; критика Федеральной резервной системы и её денежно-кредитной политики; ожидаемый крах доллара США как мировой валюты; уничтожение остатков демократии и попрание Конституции США; рост насилия и преступности в Америке; сильнейшее влияние израильского лобби на политический курс США; превращение американского государства в главного террориста в мире; беспардонное вмешательство Вашингтона в дела Украины; безрассудный характер экономических санкций Вашингтона против России; законность возвращения Крыма в состав России; вероломное нарушение Североатлантическим блоком договорённостей, достигнутых с Горбачёвым в конце 1980-х гг.; возрастание угрозы возникновения глобальной термоядерной войны в результате захвата власти в Америке фанатиками и психически нездоровыми людьми. И так далее.

Можно сказать, что Пол Крейг Робертс работает в жанре хроники новейшей американской и мировой истории. Этот уникальный летописец всё более откровенно говорит о том, что история может оборваться. И главную вину за это возлагает на власти США – официальные и закулисные.

Робертс полагает, что надежды остаётся возлагать на Россию и Китай. Особенно на Россию. При всех недостатках жизни в нашей стране именно Россия, по мнению Робертса, может реально противостоять убийственной и самоубийственной политике Вашингтона.

Американских «хозяев дискурса» бесит отношение нашего героя к России, он уже получил клеймо «агент Кремля». Однако не унывает. В конце прошлого года многие американские СМИ сообщили сенсацию: Пол Крейг Робертс попросил российское гражданство. На своём сайте он опубликовал 28 ноября 2016 года письмо президенту России Владимиру Путину. «Washington Post разоблачила меня как русского агента. Я хотел бы попросить Вас о предоставлении гражданства РФ».

Робертс писал, что готов стать «русским агентом», но не имеет «данных об уровне оплаты шпионов». В любой момент, иронизировал он, «Washington Post может узнать, что мы вместе с коллегой – агентом КГБ Рейганом – снижали налоги для богатых, чтобы сделать капитализм настолько угнетающим явлением, дабы американский народ восстал и сверг его. Ну и надули мы тогда левых!» Робертс выражал надежду, что российский президент поспособствует в поисках издателя, который поможет опубликовать его мемуары под названием «Жизнь марионетки Путина». Так со свойственной ему иронией Робертс отреагировал на бредовые обвинения в том, что он является «агентом Кремля».

Российская сторона отреагировала на обращение Робертса к президенту РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы рассмотреть вопрос выдачи бывшему помощнику министра финансов США по экономической политике российского паспорта, если будут соблюдены все необходимые процедуры.

Узнав о реакции Москвы на его шутку, Пол Крейг Робертс пообещал серьёзно обдумать предложение.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели