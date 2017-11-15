/Поглед.инфо/ Приписвайки на Доналд Тръмп страховете пред Владимир Путин, бившите шефове на разузнаването Джон Бранън и Джеймс Клапър играят опасни игри около националната сигурност, каза анализаторът на Fox News Дейвид Боси. Според експерта, не е ясно защо разузнавателната общност, както и демократите, просто не искат да подобрят отношенията си с Русия.

Ето какво каза бившият директор на ЦРУ Джон Бранън за срещата на президента Тръмп с Владимир Путин.



Джон Бранън, бивш директор на ЦРУ: Мисля, че Тръмп е по някаква причина уплашен от Путин, страхувайки се от това, което той може да направи, или от всичко, което може да се покаже по време на разследването. Така че е много тревожно. <...> По отношение на това как Тръмп се държи спрямо руснаците, се чувства наивност, заблуда или страх.



Бранън направи доста сериозни изявления: "уплашен", "наивен", "заблуждаващ", "страх". Какво мислите за това?

/рус.ез./

ДЭВИД БОССИ, аналитик Fox News: Ох, единственный, кто тут не особо много знает, так это Джон Брэннон. И Клэппер. Я имею в виду Джеймса Клэппера. Они оба превратились в заправских политических интриганов, и на этом всё. По их заявлениям создаётся впечатление, будто они сотрудники контрразведки, российской контрразведки. Эти люди ведут свои игры вокруг национальной безопасности Америки, а это не шутки. К этому нужно отнестись серьёзно и дать настоящий отпор.

Посудите, то, что президент кем-то запуган, настолько далеко от правды, насколько это может быть! Он реализует политику «мира силой». Трамп сказал «Путин нам верит», а не «Я верю Путину». Так что эти люди просто выдумывают, что им заблагорассудится, они опасны. Как и Демократическая партия. Вот уже больше года демократы ведут это безобразное расследование, которое не имеет никакого отношения к президенту. Они всё время говорят о «сговоре» между кампанией Трампа и русскими, но более чем за год не было представлено ни намёка на доказательства.

С меня уже хватит — наблюдать, как эти люди ведут свои игры. Либо делайте уже что-нибудь, либо смиритесь. Эти люди представляют опасность для нашей демократии, для нашей национальной безопасности. Нужно поддерживать хорошие отношения с иностранными государствами — с Китаем, Россией и прочими. А что, по их мнению, президент должен делать? Затеять драку с Путиным?

Такое было бы нельзя пропустить. Но давайте не будем до этого доводить.

ДЭВИД БОССИ: Но этого хотят демократы. Они хотят, чтобы у нас с Россией были плохие отношения, и я не понимаю зачем.

Дата выхода в эфир 13 ноября 2017 года.

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