/Поглед.инфо/ Американският военен експерт – капитанът в оставка Джери Хендрикс, даде интервю, в което "осъди" САЩ и НАТО на поражение в случай на война с Русия. Според него Калининград причинява у натовските военни "нервни реакции". Факт е, че отбранителните системи на Калининград възпрепятстват НАТО. Руските системи за ограничаване и възпиране на достъпа, както и маневрите в Калининград, включват съвременните комплекси С-400 и "Искандер".

"Ако НАТО и Съединените щати успешно трябва да отблъснат руско нападение, те трябва да разработят план за преодоляване на този ограничаващ придвижването балон, съсредоточен в Калининград", казва експертът.

За обход на защитната система на Калининград, той предлага НАТО да използва малки ракетни катери, дизелови-електрически подводници и изтребители от 5-то поколение.

(рус.ез.)

Эксперты США: НАТО нужно уничтожить защищающий Россию «пузырь»

Новостной портал Pravda приводит мнение экспертов США, которые считают, что НАТО нужно уничтожить защищающий Россию «пузырь».

Отставной капитан ВМС США Джерри Хендрикс в своем интервью «приговорил» США и НАТО к поражению в случае войны с РФ. Эксперт также считает, что танки США стоят на рекордно близком от Москвы расстоянии.

Хендрикс заявил, что, "путинское вторжение" в Прибалтику - это лишь вопрос времени. Он уверен, что цель Путина - "воссоздать империю буферных государств в тщетной попытке удовлетворить культурную паранойю своей страны в отношении иностранных захватчиков". Американский военный добавил, что НАТО в последние годы "тратил недостаточно" на собственную оборону. Поэтому "после вторжения Путина в Прибалтику" американцам придётся перевозить технику и войска в Европу через Атлантический океан.

Он отметил, что Калининград вызывает у натовских военных «нервные реакции». Дело в том, что оборонительные системы Калининграда мешают НАТО. Российские системы ограничения и воспрещения доступа и манёвра в Калининграде включают современные комплексы С-400 и "Искандер".

"Если НАТО и Соединённые Штаты собираются успешно отразить российское вторжение, они должны разработать план, чтобы лопнуть этот ограничивающий передвижение пузырь, сосредоточенный в Калининграде", - считает эксперт.

Для обхода системы защиты Калининграда, НАТО нужно использовать маленькие ракетные катера, дизель-электрические подводные лодки и штурмовики пятого поколения.

В Польше ранее заявили, что размещение бригады США и батальона НАТО на территории страны является реакцией на "растущее военное присутствие" России в регионе.

Посол Польши в США Пётр Вильчек выразил мнение, что учения России и Белоруссии - потенциальная угроза для региона.

Американский военный эксперт Тайлер Рогоуэй считает, что НАТО проиграет в войте с Россией.

А журналист Daily Express Марко Джаннанджели написал, что 1300 британских, американских и румынских военных должны "сформировать стальную стену от Эстонии на севере до Польши, чтобы защитить территорию альянса от России, в случае если президент Владимир Путин пригрозит вторжением".

Между тем, боевая группа "Польша" состоит из американских танков, которые стоят на рекордно близком от Москвы расстоянии в 700 километров на территории Эстонии. Речь идет о 1-м батальоне 69-го полка армии США.

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