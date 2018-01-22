/Поглед.инфо/ Агресивната реторика на Доналд Тръмп по отношение на Пхенян само задълбочава северокорейската криза, постоянно увеличавайки вероятността от война с КНДР, предполага американския политолог Раджан Менън. Както пише Менън в статията си за The Nation, ще бъде възможно да се разреши създалата се ситуация, само ако радикално смекчим днешния курс, а за да постигнем това Южна Корея трябва да действа без да се оглежда към Вашингтон.

Мнозинството от хората „интуитивно разбират“, че всеки опит на САЩ да нанесат удар по Северна Корея с цел да унищожат ядрения й арсенал по-скоро ще провокира верижна реакция, която ще доведе до катастрофа, пише в статията си за списание The Nation професорът по международни отношения на Градския колеж на Ню-Йорк и старши научен сътрудник към Института за изучаване на проблемите на войната и мира „Залцман“ при Колумбийския университет Раджан Менин. Междувременно това изобщо не интересува американския президент Доналд Тръмп: той настойчиво публикува агресивни и провокационни коментари по адрес на Пхенян – например, съвсем неотдавна той заяви, че неговия ядрен бутон е „по-голям и по-мощен“, отколкото на северокорейския лидер Ким Чен Ун, напомня експертът.

Въпреки подобно „самохвалство в стил гимназист“, заплахата за война на Корейския полуостров остава реална и единственото, в което се разминават аналитиците и журналистите е това, доколко тази война е вероятна, продължава Менън. Както пише професорът, от една страна са „песимистите“, които предупреждават, че заплахите на Тръмп по адрес на КНДР далеч не са блъф, посочвайки заявленията на неговите съветници, а също и реториката на самия американски лидер, ожесточаваща се в течение на цялата минала година.

Противоположният лагер - „оптимистите“ са убедени в това, че „безкрайните разглаголствания“ на президента на САЩ по повод на Северна Корея са само проява на типичната за Тръмп импулсивност и неговото желание да зарадва избирателите си, успоредно наплашвайки Ким; привържениците на този подход, впрочем все едно правят в своите разсъждения многобройни уговорки за това, че не може изцяло да се изключи силов вариант за регулиране на северокорейската криза, подчертава авторът. Както предполага аналитикът, липсата на консенсус по въпроса за вероятността от война ясно показва, че „никой не може да оцени сериозността на заплахата главно защото човекът, който сега живее в Белия дом е най-непредсказуемия президент, който някога сме имали“.

По мисълта на Менън, единствено достоверно известните данни в сегашната ситуация са, първо, факта, че Северна Корея фактически е ядрена държава, и второ, че никакви мерки – нито американските заплахи и съвместни учения на САЩ и Южна Корея в района на Корейския полуостров, нито санкциите, които Съвета за сигурност на ООН налага на КНДР от 2006 година, нито „задкулисната дипломация“ от страна на Китай и Русия така и не можаха да заставят Пхенян да се откаже от арсенала си. Не е и за учудване: въпреки всички усилия на международната общественост, насочени към ядрено разоръжаване, такова оръжие и до днешен ден остава престижен „символ на изключителността на великите държави“ (за това говори даже факта, че всичките пет постоянни члена на Съвета за сигурност на ООН са ядрени държави), а затова, когато относително малки и бедни страни се опитват да се снабдят с него, въпреки политическия и икономическия натиск отвън, това не трябва да шокира никого, разсъждава професорът.

(рус.ез.)

Помимо престижа, есть также и другой важный нюанс: ядерное оружие делает нападение на его обладателя крайне опасным и служит таким образом защитой от смены режима; собственно, именно такой аргумент неоднократно приводил сам Пхеньян, напоминая о судьбе Саддама Хуссейна в Ираке и Муаммара Каддафи в Ливии, — оба этих лидера отказались от ядерных программ и были в конечном счёте свергнуты при участии США, пишет Менон. «Умозаключения о том, что северокорейские власти — это сборище психов-параноиков, или же что они просто не могут всерьёз считать, что перед ними стоит такая угроза со стороны Штатов (которые уже участвовали в одной войне на Корейском полуострове), просто смехотворны, — иронизирует аналитик. — Если бы вы были Кимом Чен Ыном, вы бы тоже скорее всего создавали себе ядерное оружие».

Таким образом, констатирует Менон, никаких вариантов лишить Пхеньян ядерного арсенала, за исключением войны, просто нет. А это в свою очередь означает, что если Трамп и его генералы, намереваясь уничтожить ядерное оружие, ударят по КНДР, и последняя сохранит хотя бы одну ядерную боеголовку, способную достичь территории США, то Пхеньян, вероятно, её применит, предостерегает эксперт. Но даже в том случае, если такого оружия у Северной Кореи не будет, она может, к примеру, ударить ракетой малой дальности по Южной Корее или Японии, или же начать артиллерийский обстрел Сеула, что также приведёт к гибели множества людей, убеждён Менон. По мысли аналитика, к такому сценарию приведёт даже небольшая диверсионная вылазка американских войск на северокорейскую территорию, так как Пхеньян скорее всего воспримет её как подготовительный этап к более масштабной военной операции.

Чтобы всё-таки избежать войны на Корейском полуострове, необходимо в первую очередь забыть о ядерном разоружении Северной Кореи, каким бы привлекательным вариантом оно ни было, уверен автор. По мнению эксперта, тот факт, что у КНДР нельзя отобрать боеголовки, вовсе не означает, что Ким Чен Ын и его приближённые — «неразумные создания, которым нипочём политика сдерживания». «Да, в Северной Корее действительно гибло и гибнет много людей (как от репрессий, так и от голода), но в случае с советским диктатором Иосифом Сталиным или лидером Китая Мао Цзэдуном, принимавшими решения, приведшие к смерти миллионов, политика сдерживания сработала», — поясняет Менон. Полный отказ от попыток лишить Северную Корею ядерного оружия и переход к курсу на сдерживание — лучший способ предотвратить катастрофу, а именно это сейчас является главной задачей, подытоживает он.

Следующим шагом на пути к улучшению обстановки на полуострове должно стать налаживание диалога с Пхеньяном и шаги по вовлечению его в региональную экономику с параллельным сокращением армии и вооружений по обе стороны демилитаризованной зоны, полагает Менон. Между тем, чтобы перейти к этому этапу, Южной Корее будет необходимо откреститься от военных инициатив Трампа, отказавшись предоставлять США свою суверенную территорию для осуществления подобных планов, убеждён профессор. По мысли аналитика, Сеулу также следует развивать те дипломатические успехи, которых удалось добиться в ходе переговоров между Севером и Югом в начале января, и одновременно предпринимать другие шаги по смягчению обстановки — к примеру, продлив действие моратория на совместные учения с США, уже принятого на время предстоящих Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Как отмечает Менон, Трамп может и дальше публиковать угрозы и принижать значение переговоров с Пхеньяном в Twitter — это не меняет того факта, что Южная Корея достаточно мощна, чтобы принимать собственные политические решения и действовать независимо от Вашингтона. Самостоятельные шаги Сеула будут восприняты генералами Трампа и внешнеполитическим истеблишментом США в штыки — об этом, к примеру, свидетельствуют недавно опубликованные снисходительные комментарии бывшего американского чиновника, предупреждавшего о том, что Южная Корея может «сорваться с поводка», пишет автор.

Собственно, негативная реакция американских властей уже видна: в главных американских СМИ то и дело появляются публикации о том, что «хитрый Ким Чен Ын пытается посеять раздор между США и Южной Кореей», что «согласие на переговоры с Пхеньяном будет лишь проявлением слабости», что Штаты «должны продемонстрировать решимость и защитить свой авторитет», и так далее, перечисляет Менон. Из-за политики, основанной на таких изречениях, представляющих Южную Корею как зависимое от Вашингтона государство, мир уже оказался на пороге войны, и, продолжая движение в том же направлении, стороны конфликта этот порог переступят, в заключение подчёркивает эксперт.

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